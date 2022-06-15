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Расширение БРИКС укрепит позиции организации в мире, считает Патрушев - РИА Новости, 15.06.2022
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Расширение БРИКС укрепит позиции организации в мире, считает Патрушев
Расширение БРИКС укрепит позиции организации в мире, считает Патрушев - РИА Новости, 15.06.2022
Расширение БРИКС укрепит позиции организации в мире, считает Патрушев
Расширение БРИКС будет способствовать укреплению позиций объединения в мире, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:12
2022-06-15T16:13
брикс
николай патрушев
политика
россия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Расширение БРИКС будет способствовать укреплению позиций объединения в мире, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.В настоящий момент в объединение БРИКС входят Бразилия, Россия Индия, Китай и ЮАР."В этом контексте отмечаем инициативу, озвученную в ходе совещания министров иностранных дел БРИКС 19 мая, о начале процесса расширения "пятерки". Убеждены, что такой шаг будет способствовать укреплению позиций объединения в мировых делах. Важно уже сейчас определиться по ключевым аспектам данного процесса и приступить к обсуждению потенциальных кандидатов", - сказал Патрушев в среду на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.Он выразил убеждение, что БРИКС призван играть одну из ведущих ролей в решении глобальных проблем."К ним относятся угрозы терроризма и транснациональной преступности, рост числа конфликтов, изменение климата, вызовы биологической и эпидемиологической безопасности, односторонние санкции и, как следствие, нарушение производственно-сбытовых цепочек, подрыв продовольственной и энергетической безопасности. Эти вопросы можно решать лишь коллективными усилиями с привлечением как можно большего числа заинтересованных стран", - сказал Патрушев.Он подчеркнул, что Россия стремится предотвратить деградацию международных отношений, как ядерная держава и постоянный член Совета Безопасности ООН осознает свою ответственность за поддержание глобальной стабильности."Мы заинтересованы в открытом, честном, предсказуемом и стабильном сотрудничестве со всеми партнерами в целях сохранения мира и противодействия общим угрозам и вызовам", - заявил Патрушев.Министр иностранных дел Китая Ван И инициировал 19 мая процесс расширения БРИКС. Он отметил тогда, что это поможет продемонстрировать открытость и инклюзивность БРИКС, станет откликом на ожидания развивающихся стран, поможет повысить представительность и влияние объединения, а также внести больший вклад в поддержание мира и развития во всем мире.МИД КНР также опубликовал совестное заявление глав МИД объединения по итогам встречи, где указано, что "министры поддержали процесс продвижения расширения БРИКС посредством обсуждений, подчеркнув необходимость определения соответствующих руководящих принципов, стандартов и процедур.Эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов заявил РИА Новости после этого заявления, что БРИКС может быть расширен за счет нескольких стран Азии, Африки и Америки, в том числе Египта, Индонезии, Ирана, Турции, Аргентины или Мексики.
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брикс, николай патрушев, политика, россия
16:12 15.06.2022 (обновлено: 16:13 15.06.2022)
 
Расширение БРИКС укрепит позиции организации в мире, считает Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев: расширение БРИКС укрепит позиции организации в мире

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВстреча лидеров стран БРИКС во дворце "Итамарати"
Встреча лидеров стран БРИКС во дворце Итамарати - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Встреча лидеров стран БРИКС во дворце "Итамарати". Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Расширение БРИКС будет способствовать укреплению позиций объединения в мире, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.
В настоящий момент в объединение БРИКС входят Бразилия, Россия Индия, Китай и ЮАР.
"В этом контексте отмечаем инициативу, озвученную в ходе совещания министров иностранных дел БРИКС 19 мая, о начале процесса расширения "пятерки". Убеждены, что такой шаг будет способствовать укреплению позиций объединения в мировых делах. Важно уже сейчас определиться по ключевым аспектам данного процесса и приступить к обсуждению потенциальных кандидатов", - сказал Патрушев в среду на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
Он выразил убеждение, что БРИКС призван играть одну из ведущих ролей в решении глобальных проблем.
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"К ним относятся угрозы терроризма и транснациональной преступности, рост числа конфликтов, изменение климата, вызовы биологической и эпидемиологической безопасности, односторонние санкции и, как следствие, нарушение производственно-сбытовых цепочек, подрыв продовольственной и энергетической безопасности. Эти вопросы можно решать лишь коллективными усилиями с привлечением как можно большего числа заинтересованных стран", - сказал Патрушев.
Он подчеркнул, что Россия стремится предотвратить деградацию международных отношений, как ядерная держава и постоянный член Совета Безопасности ООН осознает свою ответственность за поддержание глобальной стабильности.
"Мы заинтересованы в открытом, честном, предсказуемом и стабильном сотрудничестве со всеми партнерами в целях сохранения мира и противодействия общим угрозам и вызовам", - заявил Патрушев.
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Министр иностранных дел Китая Ван И инициировал 19 мая процесс расширения БРИКС. Он отметил тогда, что это поможет продемонстрировать открытость и инклюзивность БРИКС, станет откликом на ожидания развивающихся стран, поможет повысить представительность и влияние объединения, а также внести больший вклад в поддержание мира и развития во всем мире.
МИД КНР также опубликовал совестное заявление глав МИД объединения по итогам встречи, где указано, что "министры поддержали процесс продвижения расширения БРИКС посредством обсуждений, подчеркнув необходимость определения соответствующих руководящих принципов, стандартов и процедур.
Эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов заявил РИА Новости после этого заявления, что БРИКС может быть расширен за счет нескольких стран Азии, Африки и Америки, в том числе Египта, Индонезии, Ирана, Турции, Аргентины или Мексики.
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