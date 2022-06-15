https://ria.ru/20220615/benzin-1795581393.html
В России снова подешевели бензин Аи-92 и дизель
В России снова подешевели бензин Аи-92 и дизель - РИА Новости, 15.06.2022
В России снова подешевели бензин Аи-92 и дизель
Стоимость бензина Аи-92 и дизельного топлива снизилась в России в период с 4 по 10 июня на 2 копейки, до 47,21 и 54,40 рубля, следует из материалов Росстата. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T19:18
2022-06-15T19:18
2022-06-15T19:30
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федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 и дизельного топлива снизилась в России в период с 4 по 10 июня на 2 копейки, до 47,21 и 54,40 рубля, следует из материалов Росстата.Бензин начал дешеветь в РФ на неделе с 4 по 11 марта впервые с сентября 2021 года. Цены еженедельно снижаются уже более трех месяцев подряд.Стоимость марок Аи-95 и Аи-98 осталась прежней, составляет 51,27 и 60,12 рубля соответственно.Снижение цен на бензин было зафиксировано в 13 регионах. Больше всего он подешевел в Чеченской Республике - на 0,9%. Подорожание бензина Росстат зафиксировал в Ульяновской и Сахалинской областях - на 0,3% и 0,2% соответственно.В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.
https://ria.ru/20220614/avtozapravka-1795242749.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, россия, сахалинская область, москва, федеральная служба государственной статистики (росстат), аи-95, аи-98
19:18 15.06.2022 (обновлено: 19:30 15.06.2022)
В России снова подешевели бензин Аи-92 и дизель
Росстат: бензин Аи-92 и дизель за неделю снова подешевели, в этот раз на две копейки