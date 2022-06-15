https://ria.ru/20220615/benzin-1795581393.html

В России снова подешевели бензин Аи-92 и дизель

В России снова подешевели бензин Аи-92 и дизель - РИА Новости, 15.06.2022

В России снова подешевели бензин Аи-92 и дизель

Стоимость бензина Аи-92 и дизельного топлива снизилась в России в период с 4 по 10 июня на 2 копейки, до 47,21 и 54,40 рубля, следует из материалов Росстата. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T19:18

2022-06-15T19:18

2022-06-15T19:30

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

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москва

федеральная служба государственной статистики (росстат)

аи-95

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 и дизельного топлива снизилась в России в период с 4 по 10 июня на 2 копейки, до 47,21 и 54,40 рубля, следует из материалов Росстата.Бензин начал дешеветь в РФ на неделе с 4 по 11 марта впервые с сентября 2021 года. Цены еженедельно снижаются уже более трех месяцев подряд.Стоимость марок Аи-95 и Аи-98 осталась прежней, составляет 51,27 и 60,12 рубля соответственно.Снижение цен на бензин было зафиксировано в 13 регионах. Больше всего он подешевел в Чеченской Республике - на 0,9%. Подорожание бензина Росстат зафиксировал в Ульяновской и Сахалинской областях - на 0,3% и 0,2% соответственно.В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.

https://ria.ru/20220614/avtozapravka-1795242749.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, сахалинская область, москва, федеральная служба государственной статистики (росстат), аи-95, аи-98