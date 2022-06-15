https://ria.ru/20220615/azot-1795614796.html

Спецоперация, 15 июня: срыв выхода мирных жителей с завода "Азот"

Спецоперация, 15 июня: срыв выхода мирных жителей с завода "Азот" - РИА Новости, 15.06.2022

Спецоперация, 15 июня: срыв выхода мирных жителей с завода "Азот"

Работа гуманитарного коридора с завода "Азот" в городе Северодонецке в ЛНР сорвана украинской стороной – по нему вышел лишь один пенсионер; по данным британских РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T23:11

2022-06-15T23:11

2022-06-15T23:30

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

россия

украина

донецкая народная республика

родион мирошник

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Работа гуманитарного коридора с завода "Азот" в городе Северодонецке в ЛНР сорвана украинской стороной – по нему вышел лишь один пенсионер; по данным британских СМИ, в пригороде Харькова российскими войсками взяты в плен двое американских наемников, это первые взятые в плен на Украине граждане США; Вашингтон выделил Киеву новый пакет военной помощи на общую сумму 1 миллиард долларов.Ход операцииРабота гуманитарного коридора с завода "Азот" в Северодонецке сорвана, в первый день по нему вышел один пенсионер, сообщил журналистам начальник гарнизонной службы второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Александр Никишин. Он предположил, что пожилой человек, вышедший с территории завода, не знал о гуманитарном коридоре, а отпросился у боевиков якобы за вещами. О попытках срыва эвакуации с завода "Азот" украинскими националистами заявил также и посол ЛНР в России Родион Мирошник - по его словам, они начали обстрелы из миномета и танка.О том, что сегодня там рвались мины, лично убедился корреспондент РИА Новости. Информацию о срыве работы гуманитарного коридора подтвердил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, гуманитарную паузу боевики на "Азоте" использовали для перегруппировки, а также, добавил Мизинцев, националисты обстреляли жилые кварталы Северодонецка.Российский флот крылатыми ракетами "Калибр" уничтожил склад с боеприпасами для американских гаубиц М777 во Львовской области, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Кроме того, по его словам, российская авиация уничтожила РЛС контроля воздушного пространства под Лисичанском в ЛНР и ЗРК "Бук-М1" под Соледаром в ДНР, а также была уничтожена авиация Украины на аэродроме "Вознесенск" в Николаевской области и большое количество западного вооружения и техники в ДНР и Днепропетровской области.Подразделение российских вооруженных сил впервые с начала операции на Украине награждено орденом Жукова за массовый героизм, речь идет о 239-м танковом полке. Указ о награждении за подписью президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.По информации британской газеты Telegraph, российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным издания, это первые граждане США, взятые в плен россиянами на Украине. Военный журналист, начальник группы информационного реагирования 1-го отдела департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии Сергей Постнов погиб в ходе спецоперации, он освещал освобождение нескольких городов и населенных пунктов Харьковской области и ЛНР, сообщается на сайте совета ветеранов центрального аппарата ОВД.Владимир Зеленский заявил, что за прошедшие сутки украинские войска понесли в Донбассе и Харьковской области "болезненные" потери, наиболее жесткие бои – в Северодонецке и близлежащих городах.На освобожденных территориях и в российском приграничьеДонецкая Народная Республика может войти в состав России как отдельный субъект, сохранив в названии слово "республика", заявил глава ДНР Денис Пушилин. При этом, отметил он, вариант с названием "Донецкая область" не является подходящим, поскольку "отсылает к украинскому прошлому".Ажиотажный спрос возник на российские паспорта в Херсонской области - жители массово стоят в очередях, чтобы сдать документы на получение российского гражданства, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, такой спрос возник "только лишь потому, что Россия может защитить, накормить и социально обеспечить".Украинские боевики подвергли ракетному обстрелу поселок Чернобаевка в пригороде Херсона, погибли два мирных жителя, еще пятеро ранены, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Позднее информацию подтвердил пресс-секретарь военно-гражданской администрации региона Сергей Мороз. Он уточнил, что обстрел велся со стороны Николаева, подконтрольного украинским военным. Следственный комитет России пообещал дать ситуации правовую оценку.Списки добровольцев для защиты региона от украинских военных начали формировать в Запорожской области, в них уже более 200 человек, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. Но все же, по его словам, освобождение всего региона от украинских военных зависит от ВС РФ, поскольку своих сил им не хватит.Пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе Курской области был обстрелян со стороны Украины, ответным огнем российские пограничники подавили нападение, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Международная обстановкаПрезидент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власти Украины должны будут вести переговоры с Россией после установления режима прекращения огня. Он также заявил, что "повторил Владимиру Зеленскому", что европейцы делят один континент и Россия была, есть и будет его частью, это сильная держава.Поражение США и Запада на Украине будет серьезнее, чем во Вьетнаме или Афганистане, заявил глава глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS), вице-премьер правительства страны по вопросам безопасности Ярослав Качиньский. Он подчеркнул, что Западу не стоит зацикливаться на избегании военного решения конфликта.США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 1 миллиард долларов, заявил в среду американский лидер Джо Байден в разговоре с Зеленским. Она включает в себя дополнительные артиллерийские орудия и средства береговой защиты, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем. По заявлению министра обороны США Ллойда Остина, в новый пакет американской военной помощи Киеву войдут боеприпасы для ракетных систем залпового огня, 18 гаубиц М155, 36 тысяч снарядов к ним, а также тактические транспортные средства для их буксировки. Кроме того, Украине будут поставлены две системы противокорабельных ракет "Гарпун", тысячи защищенных радиостанций и приборов ночного видения, а также тепловизоров и другой оптики на сумму 650 миллионов долларов.

https://ria.ru/20220615/spetsoperatsiya-1795425173.html

https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html

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