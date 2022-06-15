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В Минобороны заявили о повторении Киевом мариупольского сценария на "Азоте" - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/azot-1795607294.html
В Минобороны заявили о повторении Киевом мариупольского сценария на "Азоте"
В Минобороны заявили о повторении Киевом мариупольского сценария на "Азоте" - РИА Новости, 15.06.2022
В Минобороны заявили о повторении Киевом мариупольского сценария на "Азоте"
Киев решил повторить мариупольский сценарий на заводе "Азот" в Северодонецке, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной России... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T21:43
2022-06-15T22:08
специальная военная операция на украине
киев
северодонецк
вооруженные силы украины
луганская народная республика
в мире
родион мирошник
сергей шойгу
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Киев решил повторить мариупольский сценарий на заводе "Азот" в Северодонецке, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.Назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай накануне рассказал, что на "Азоте" остаются около 500 жителей, из них 40 — дети. При этом, по данным посла ЛНР в России Родиона Мирошника, на заблокированном союзными силами предприятии находятся около 300-400 украинских военных.Бои за Северодонецк идут с начала мая. На минувшей неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов города.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220612/severodrnetsk-1794920879.html
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киев
северодонецк
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киев, северодонецк, вооруженные силы украины, луганская народная республика, в мире, родион мирошник, сергей шойгу, владимир путин, россия
21:43 15.06.2022 (обновлено: 22:08 15.06.2022)
 
В Минобороны заявили о повторении Киевом мариупольского сценария на "Азоте"

Минобороны России: Киев повторяет мариупольский сценарий на заводе "Азот" в Северодонецке

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллерийское орудие ВСУ, уничтоженное в Северодонецке
Артиллерийское орудие ВСУ, уничтоженное в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Артиллерийское орудие ВСУ, уничтоженное в Северодонецке. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Киев решил повторить мариупольский сценарий на заводе "Азот" в Северодонецке, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Киевский режим вновь показал свое истинное лицо и полное безразличие к жизням ни в чем не повинных женщин, детей и пожилых людей, находящихся в плену у обезумевших террористов на комбинате "Азот". Лицемерно не отдав им приказ о прекращении сопротивления, Киев фактически "назначил" их очередными "мучениками", как это было в Мариуполе", — сообщил он.

Назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай накануне рассказал, что на "Азоте" остаются около 500 жителей, из них 40 — дети. При этом, по данным посла ЛНР в России Родиона Мирошника, на заблокированном союзными силами предприятии находятся около 300-400 украинских военных.
Бои за Северодонецк идут с начала мая. На минувшей неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов города.
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По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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