21:43 15.06.2022 (обновлено: 22:08 15.06.2022)
В Минобороны заявили о повторении Киевом мариупольского сценария на "Азоте"
Минобороны России: Киев повторяет мариупольский сценарий на заводе "Азот" в Северодонецке
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллерийское орудие ВСУ, уничтоженное в Северодонецке
Артиллерийское орудие ВСУ, уничтоженное в Северодонецке. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Киев решил повторить мариупольский сценарий на заводе "Азот" в Северодонецке, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Киевский режим вновь показал свое истинное лицо и полное безразличие к жизням ни в чем не повинных женщин, детей и пожилых людей, находящихся в плену у обезумевших террористов на комбинате "Азот". Лицемерно не отдав им приказ о прекращении сопротивления, Киев фактически "назначил" их очередными "мучениками", как это было в Мариуполе", — сообщил он.
Назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай накануне рассказал, что на "Азоте" остаются около 500 жителей, из них 40 — дети. При этом, по данным посла ЛНР в России Родиона Мирошника, на заблокированном союзными силами предприятии находятся около 300-400 украинских военных.
Бои за Северодонецк идут с начала мая. На минувшей неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов города.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.