https://ria.ru/20220615/azot-1795607294.html

В Минобороны заявили о повторении Киевом мариупольского сценария на "Азоте"

В Минобороны заявили о повторении Киевом мариупольского сценария на "Азоте" - РИА Новости, 15.06.2022

В Минобороны заявили о повторении Киевом мариупольского сценария на "Азоте"

Киев решил повторить мариупольский сценарий на заводе "Азот" в Северодонецке, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной России... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T21:43

2022-06-15T21:43

2022-06-15T22:08

специальная военная операция на украине

киев

северодонецк

вооруженные силы украины

луганская народная республика

в мире

родион мирошник

сергей шойгу

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Киев решил повторить мариупольский сценарий на заводе "Азот" в Северодонецке, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.Назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай накануне рассказал, что на "Азоте" остаются около 500 жителей, из них 40 — дети. При этом, по данным посла ЛНР в России Родиона Мирошника, на заблокированном союзными силами предприятии находятся около 300-400 украинских военных.Бои за Северодонецк идут с начала мая. На минувшей неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов города.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220612/severodrnetsk-1794920879.html

https://ria.ru/20220615/severodonetsk-1795406157.html

киев

северодонецк

луганская народная республика

россия

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киев, северодонецк, вооруженные силы украины, луганская народная республика, в мире, родион мирошник, сергей шойгу, владимир путин, россия