https://ria.ru/20220615/arktika-1795372600.html

Арктический проект "Снежинка" реализуют в любом случае

Арктический проект "Снежинка" реализуют в любом случае - РИА Новости, 15.06.2022

Арктический проект "Снежинка" реализуют в любом случае

Арктический проект "Снежинка" будет реализован, как был задуман Россией, вне зависимости от участия иностранцев, заявил РИА Новости посол по особым поручениям... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T10:26

2022-06-15T10:26

2022-06-15T10:46

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

арктический совет

петербургский международный экономический форум (фонд)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Арктический проект "Снежинка" будет реализован, как был задуман Россией, вне зависимости от участия иностранцев, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов."Пока участие приостановили страны-члены Арктического совета, но запланированная российской стороной работа по проекту Снежинка продолжается. Сам концепт проекта, его наполнение, содержание является результатом российского интеллектуального вклада. Поэтому вне зависимости, будут участвовать иностранные партнеры или нет, проект будет реализовываться в соответствии с тем замыслом который был в него заложен с самого начала российскими организациями", - сказал дипломат на полях ПМЭФ.Международная арктическая станция "Снежинка" должна стать полностью автономным комплексом, работающим на базе возобновляемых источников энергии и водорода (без дизельного топлива). Станция будет состоять из нескольких зданий купольного типа, соединенных переходами. Расположение зданий сверху напоминает снежинку, потому проект станции и получил такое название.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20210918/stantsiya-1750647498.html

https://ria.ru/20210909/snezhinka-1749367328.html

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, арктический совет, петербургский международный экономический форум (фонд), общество