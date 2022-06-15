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Арктический проект "Снежинка" реализуют в любом случае - РИА Новости, 15.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220615/arktika-1795372600.html
Арктический проект "Снежинка" реализуют в любом случае
Арктический проект "Снежинка" реализуют в любом случае - РИА Новости, 15.06.2022
Арктический проект "Снежинка" реализуют в любом случае
Арктический проект "Снежинка" будет реализован, как был задуман Россией, вне зависимости от участия иностранцев, заявил РИА Новости посол по особым поручениям... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T10:26
2022-06-15T10:46
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
арктический совет
петербургский международный экономический форум (фонд)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Арктический проект "Снежинка" будет реализован, как был задуман Россией, вне зависимости от участия иностранцев, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов."Пока участие приостановили страны-члены Арктического совета, но запланированная российской стороной работа по проекту Снежинка продолжается. Сам концепт проекта, его наполнение, содержание является результатом российского интеллектуального вклада. Поэтому вне зависимости, будут участвовать иностранные партнеры или нет, проект будет реализовываться в соответствии с тем замыслом который был в него заложен с самого начала российскими организациями", - сказал дипломат на полях ПМЭФ.Международная арктическая станция "Снежинка" должна стать полностью автономным комплексом, работающим на базе возобновляемых источников энергии и водорода (без дизельного топлива). Станция будет состоять из нескольких зданий купольного типа, соединенных переходами. Расположение зданий сверху напоминает снежинку, потому проект станции и получил такое название.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20210918/stantsiya-1750647498.html
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санкт-петербург, арктический совет, петербургский международный экономический форум (фонд), общество
10:26 15.06.2022 (обновлено: 10:46 15.06.2022)
 
Арктический проект "Снежинка" реализуют в любом случае

В МИД заявили, что арктический проект "Снежинка" реализуют, как было задумано Россией

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники сессии "Сделано в Арктике: гранты как драйвер роста креативной экономики регионов Севера" на XXV Петербургском международном экономическом форуме
Участники сессии Сделано в Арктике: гранты как драйвер роста креативной экономики регионов Севера на XXV Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Участники сессии "Сделано в Арктике: гранты как драйвер роста креативной экономики регионов Севера" на XXV Петербургском международном экономическом форуме
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Арктический проект "Снежинка" будет реализован, как был задуман Россией, вне зависимости от участия иностранцев, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
"Пока участие приостановили страны-члены Арктического совета, но запланированная российской стороной работа по проекту Снежинка продолжается. Сам концепт проекта, его наполнение, содержание является результатом российского интеллектуального вклада. Поэтому вне зависимости, будут участвовать иностранные партнеры или нет, проект будет реализовываться в соответствии с тем замыслом который был в него заложен с самого начала российскими организациями", - сказал дипломат на полях ПМЭФ.
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Международная арктическая станция "Снежинка" должна стать полностью автономным комплексом, работающим на базе возобновляемых источников энергии и водорода (без дизельного топлива). Станция будет состоять из нескольких зданий купольного типа, соединенных переходами. Расположение зданий сверху напоминает снежинку, потому проект станции и получил такое название.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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На Ямале будет запущена международная арктическая станция "Снежинка"
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Санкт-ПетербургАрктический советПетербургский международный экономический форум (фонд)Общество
 
 
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