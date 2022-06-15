10:26 15.06.2022 (обновлено: 10:46 15.06.2022)
Арктический проект "Снежинка" реализуют в любом случае
В МИД заявили, что арктический проект "Снежинка" реализуют, как было задумано Россией
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники сессии "Сделано в Арктике: гранты как драйвер роста креативной экономики регионов Севера" на XXV Петербургском международном экономическом форуме
Участники сессии "Сделано в Арктике: гранты как драйвер роста креативной экономики регионов Севера" на XXV Петербургском международном экономическом форуме
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Арктический проект "Снежинка" будет реализован, как был задуман Россией, вне зависимости от участия иностранцев, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
"Пока участие приостановили страны-члены Арктического совета, но запланированная российской стороной работа по проекту Снежинка продолжается. Сам концепт проекта, его наполнение, содержание является результатом российского интеллектуального вклада. Поэтому вне зависимости, будут участвовать иностранные партнеры или нет, проект будет реализовываться в соответствии с тем замыслом который был в него заложен с самого начала российскими организациями", - сказал дипломат на полях ПМЭФ.
18 сентября 2021, 09:49В Арктическом совете рассказали о станции "Снежинка-2" в Мурманской области
Международная арктическая станция "Снежинка" должна стать полностью автономным комплексом, работающим на базе возобновляемых источников энергии и водорода (без дизельного топлива). Станция будет состоять из нескольких зданий купольного типа, соединенных переходами. Расположение зданий сверху напоминает снежинку, потому проект станции и получил такое название.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
9 сентября 2021, 15:34На Ямале будет запущена международная арктическая станция "Снежинка"