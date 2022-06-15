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БРИКС и G20 хотят сотрудничать с Россией по Арктике, заявили в МИД - РИА Новости, 15.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220615/arktika-1795371435.html
БРИКС и G20 хотят сотрудничать с Россией по Арктике, заявили в МИД
БРИКС и G20 хотят сотрудничать с Россией по Арктике, заявили в МИД - РИА Новости, 15.06.2022
БРИКС и G20 хотят сотрудничать с Россией по Арктике, заявили в МИД
Страны БРИКС и G20 заинтересованы сотрудничать с Россией в Арктике с учетом имеющихся в регионе транспортных возможностей, заявил РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T10:21
2022-06-15T10:21
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
арктика
петербургский международный экономический форум (фонд)
брикс
в мире
большая двадцатка
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Страны БРИКС и G20 заинтересованы сотрудничать с Россией в Арктике с учетом имеющихся в регионе транспортных возможностей, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов."Мы постоянно консультируемся с внерегиональными государствами по арктической тематике. Практически все страны-члены БРИКС проявляют интерес, многие страны " Двадцатки" проявляют интерес к сотрудничеству с Россией по самым различным направлениям. Это понятно, поскольку Арктика становится фактором глобальной политики в силу климата, открывающихся транспортных возможностей", - сказал он на полях ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия
арктика
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Кирилл Волков
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россия, арктика, петербургский международный экономический форум (фонд), брикс, в мире, большая двадцатка, санкт-петербург, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
10:21 15.06.2022
 
БРИКС и G20 хотят сотрудничать с Россией по Арктике, заявили в МИД

Представитель МИД Корчунов: страны БРИКС и G20 хотят сотрудничать с Россией по Арктике

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСеверный Ледовитый океан
Северный Ледовитый океан - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Страны БРИКС и G20 заинтересованы сотрудничать с Россией в Арктике с учетом имеющихся в регионе транспортных возможностей, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
"Мы постоянно консультируемся с внерегиональными государствами по арктической тематике. Практически все страны-члены БРИКС проявляют интерес, многие страны " Двадцатки" проявляют интерес к сотрудничеству с Россией по самым различным направлениям. Это понятно, поскольку Арктика становится фактором глобальной политики в силу климата, открывающихся транспортных возможностей", - сказал он на полях ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
Вчера, 17:55
Медведев заявил, что в решениях по Арктике без Москвы нет смысла
 
Петербургский международный экономический форум — 2022РоссияАрктикаПетербургский международный экономический форум (фонд)БРИКСВ миреБольшая двадцаткаСанкт-ПетербургМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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