https://ria.ru/20220615/arktika-1795371435.html

БРИКС и G20 хотят сотрудничать с Россией по Арктике, заявили в МИД

БРИКС и G20 хотят сотрудничать с Россией по Арктике, заявили в МИД - РИА Новости, 15.06.2022

БРИКС и G20 хотят сотрудничать с Россией по Арктике, заявили в МИД

Страны БРИКС и G20 заинтересованы сотрудничать с Россией в Арктике с учетом имеющихся в регионе транспортных возможностей, заявил РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T10:21

2022-06-15T10:21

2022-06-15T10:21

петербургский международный экономический форум — 2022

россия

арктика

петербургский международный экономический форум (фонд)

брикс

в мире

большая двадцатка

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Страны БРИКС и G20 заинтересованы сотрудничать с Россией в Арктике с учетом имеющихся в регионе транспортных возможностей, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов."Мы постоянно консультируемся с внерегиональными государствами по арктической тематике. Практически все страны-члены БРИКС проявляют интерес, многие страны " Двадцатки" проявляют интерес к сотрудничеству с Россией по самым различным направлениям. Это понятно, поскольку Арктика становится фактором глобальной политики в силу климата, открывающихся транспортных возможностей", - сказал он на полях ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220614/arktika-1795273046.html

россия

арктика

санкт-петербург

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, арктика, петербургский международный экономический форум (фонд), брикс, в мире, большая двадцатка, санкт-петербург, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)