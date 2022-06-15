https://ria.ru/20220615/arktika-1795371435.html
БРИКС и G20 хотят сотрудничать с Россией по Арктике, заявили в МИД
БРИКС и G20 хотят сотрудничать с Россией по Арктике, заявили в МИД - РИА Новости, 15.06.2022
БРИКС и G20 хотят сотрудничать с Россией по Арктике, заявили в МИД
Страны БРИКС и G20 заинтересованы сотрудничать с Россией в Арктике с учетом имеющихся в регионе транспортных возможностей, заявил РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T10:21
2022-06-15T10:21
2022-06-15T10:21
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
арктика
петербургский международный экономический форум (фонд)
брикс
в мире
большая двадцатка
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Страны БРИКС и G20 заинтересованы сотрудничать с Россией в Арктике с учетом имеющихся в регионе транспортных возможностей, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов."Мы постоянно консультируемся с внерегиональными государствами по арктической тематике. Практически все страны-члены БРИКС проявляют интерес, многие страны " Двадцатки" проявляют интерес к сотрудничеству с Россией по самым различным направлениям. Это понятно, поскольку Арктика становится фактором глобальной политики в силу климата, открывающихся транспортных возможностей", - сказал он на полях ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220614/arktika-1795273046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арктика, петербургский международный экономический форум (фонд), брикс, в мире, большая двадцатка, санкт-петербург, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
БРИКС и G20 хотят сотрудничать с Россией по Арктике, заявили в МИД
Представитель МИД Корчунов: страны БРИКС и G20 хотят сотрудничать с Россией по Арктике