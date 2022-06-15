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Афганистан хочет закупить у России до десяти тысяч тонн нефти
Афганистан хочет закупить у России до десяти тысяч тонн нефти - РИА Новости, 15.06.2022
Афганистан хочет закупить у России до десяти тысяч тонн нефти
Афганистан хочет закупить у России 2 миллиона тонн пшеницы и 5 тысяч тонн нефти, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости на полях ПМЭФ замглавы торговой... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:47
2022-06-15T11:47
2022-06-15T12:13
цены на нефть
петербургский международный экономический форум — 2022
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С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Афганистан хочет закупить у России 2 миллиона тонн пшеницы и 5 тысяч тонн нефти, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости на полях ПМЭФ замглавы торговой палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн."Мы хотим 2 миллиона тонн пшеницы. Хотим обсудить с российскими предпринимателями", - сказал он.По его словам, Кабул хотел бы также импортировать "5 тыс тонн нефти, для первого раза"."Потом хотим 10 тысяч тонн", - отметил Хоссейн.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, афганистан, в мире, экономика, нефть, россия, пмэф
11:47 15.06.2022 (обновлено: 12:13 15.06.2022)
Афганистан хочет закупить у России до десяти тысяч тонн нефти
Афганистан хочет закупить у России пять тысяч тонн нефти и два миллиона тонн пшеницы
С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Афганистан хочет закупить у России 2 миллиона тонн пшеницы и 5 тысяч тонн нефти, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости на полях ПМЭФ замглавы торговой палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн.
"Мы хотим 2 миллиона тонн пшеницы. Хотим обсудить с российскими предпринимателями", - сказал он.
По его словам, Кабул хотел бы также импортировать "5 тыс тонн нефти, для первого раза".
"Потом хотим 10 тысяч тонн", - отметил Хоссейн.