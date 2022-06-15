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Афганистан хочет закупить у России до десяти тысяч тонн нефти

Афганистан хочет закупить у России до десяти тысяч тонн нефти - РИА Новости, 15.06.2022

Афганистан хочет закупить у России до десяти тысяч тонн нефти

Афганистан хочет закупить у России 2 миллиона тонн пшеницы и 5 тысяч тонн нефти, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости на полях ПМЭФ замглавы торговой... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:47

2022-06-15T11:47

2022-06-15T12:13

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С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Афганистан хочет закупить у России 2 миллиона тонн пшеницы и 5 тысяч тонн нефти, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости на полях ПМЭФ замглавы торговой палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн."Мы хотим 2 миллиона тонн пшеницы. Хотим обсудить с российскими предпринимателями", - сказал он.По его словам, Кабул хотел бы также импортировать "5 тыс тонн нефти, для первого раза"."Потом хотим 10 тысяч тонн", - отметил Хоссейн.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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