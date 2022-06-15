https://ria.ru/20220615/aes-1795590780.html

"Росатом" ожидает появления новых стран, желающих строить у себя АЭС

"Росатом" ожидает появления новых стран, желающих строить у себя АЭС - РИА Новости, 15.06.2022

"Росатом" ожидает появления новых стран, желающих строить у себя АЭС

Новые страны, желающие разместить у себя АЭС, могут появиться в том числе по итогам переговоров с "Росатомом" на Петербургском международном экономическом... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T19:59

2022-06-15T19:59

2022-06-15T19:59

петербургский международный экономический форум — 2022

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

финляндия

магатэ

санкт-петербург

алексей лихачев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Новые страны, желающие разместить у себя АЭС, могут появиться в том числе по итогам переговоров с "Росатомом" на Петербургском международном экономическом форуме, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.По словам Лихачева, ни одна страна не последовала примеру Финляндии и не отказалась вслед за Хельсинки от совместных проектов с РФ по мирному атому. Россия - единственная страна, которая готова строить атомные энергоблоки "под ключ", обслуживать их в течение всего срока эксплуатации, поставлять свежее ядерное топливо и вывозить отработавшее топливо, готовить местные кадры для атомной энергетики и другое, напомнил Лихачев."И самая главная, даже, наверное, не росатомовская, а российская особенность - мы предлагаем равноправное партнерство, участие в научных разработках, в создании новых технологий, в подготовке кадров", - отметил глава "Росатома". Россия поддерживает своих партнеров в МАГАТЭ, в других ассоциациях, добавил Лихачев. "То есть это сотрудничество с очень большим "человеческим измерением", - подчеркнул он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220526/rosatom-1790869665.html

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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", финляндия, магатэ, санкт-петербург, алексей лихачев