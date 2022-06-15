Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" ожидает появления новых стран, желающих строить у себя АЭС - РИА Новости, 15.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220615/aes-1795590780.html
"Росатом" ожидает появления новых стран, желающих строить у себя АЭС
"Росатом" ожидает появления новых стран, желающих строить у себя АЭС - РИА Новости, 15.06.2022
"Росатом" ожидает появления новых стран, желающих строить у себя АЭС
Новые страны, желающие разместить у себя АЭС, могут появиться в том числе по итогам переговоров с "Росатомом" на Петербургском международном экономическом... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T19:59
2022-06-15T19:59
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
финляндия
магатэ
санкт-петербург
алексей лихачев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765369519_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ffb5818684ddd006e467e43f510d4b7f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Новые страны, желающие разместить у себя АЭС, могут появиться в том числе по итогам переговоров с "Росатомом" на Петербургском международном экономическом форуме, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.По словам Лихачева, ни одна страна не последовала примеру Финляндии и не отказалась вслед за Хельсинки от совместных проектов с РФ по мирному атому. Россия - единственная страна, которая готова строить атомные энергоблоки "под ключ", обслуживать их в течение всего срока эксплуатации, поставлять свежее ядерное топливо и вывозить отработавшее топливо, готовить местные кадры для атомной энергетики и другое, напомнил Лихачев."И самая главная, даже, наверное, не росатомовская, а российская особенность - мы предлагаем равноправное партнерство, участие в научных разработках, в создании новых технологий, в подготовке кадров", - отметил глава "Росатома". Россия поддерживает своих партнеров в МАГАТЭ, в других ассоциациях, добавил Лихачев. "То есть это сотрудничество с очень большим "человеческим измерением", - подчеркнул он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220526/rosatom-1790869665.html
россия
финляндия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765369519_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1163268d2ad0fd80bcce1ceff9e6b719.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", финляндия, магатэ, санкт-петербург, алексей лихачев
19:59 15.06.2022
 
"Росатом" ожидает появления новых стран, желающих строить у себя АЭС

Гендиректор "Росатома" Лихачев ожидает появления новых стран, желающих строить у себя АЭС

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМакеты атомных реакторов БРЕСТ и МБИР на стенде Росатома
Макеты атомных реакторов БРЕСТ и МБИР на стенде Росатома - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Макеты атомных реакторов БРЕСТ и МБИР на стенде Росатома. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Новые страны, желающие разместить у себя АЭС, могут появиться в том числе по итогам переговоров с "Росатомом" на Петербургском международном экономическом форуме, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Я думаю, что в результате переговоров, в том числе на Петербургском международном экономическом форуме, у нас появятся еще "новички", размещающие у себя атомные станции", - сказал Лихачев в интервью телеканалу РБК-ТВ на полях ПМЭФ-2022.
По словам Лихачева, ни одна страна не последовала примеру Финляндии и не отказалась вслед за Хельсинки от совместных проектов с РФ по мирному атому. Россия - единственная страна, которая готова строить атомные энергоблоки "под ключ", обслуживать их в течение всего срока эксплуатации, поставлять свежее ядерное топливо и вывозить отработавшее топливо, готовить местные кадры для атомной энергетики и другое, напомнил Лихачев.
"И самая главная, даже, наверное, не росатомовская, а российская особенность - мы предлагаем равноправное партнерство, участие в научных разработках, в создании новых технологий, в подготовке кадров", - отметил глава "Росатома". Россия поддерживает своих партнеров в МАГАТЭ, в других ассоциациях, добавил Лихачев. "То есть это сотрудничество с очень большим "человеческим измерением", - подчеркнул он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 15:19
Санкции не оказывают критического влияния на "Росатом", заявили в компании
 
Петербургский международный экономический форум — 2022РоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ФинляндияМАГАТЭСанкт-ПетербургАлексей Лихачев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала