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Трамп обвинил конгрессменов в попытке не допустить его к следующим выборам

Трамп обвинил конгрессменов в попытке не допустить его к следующим выборам - РИА Новости, 14.06.2022

Трамп обвинил конгрессменов в попытке не допустить его к следующим выборам

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил специальный комитет палаты представителей, расследующий январский штурм Капитолия, в том, что деятельность комитета... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T03:00

2022-06-14T03:00

2022-06-14T03:00

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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил специальный комитет палаты представителей, расследующий январский штурм Капитолия, в том, что деятельность комитета представляет собой попытку помешать ему баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году.По мнению Трампа, причина, по которой он "лидирует в опросах общественного мнения", заключается в неспособности демократов во главе с президентом Джо Байденом побороть "рекордную инфляцию, заоблачные цены на газ и энергетическую зависимость от противников США"."Система образования пребывает в кризисе, иммигранты штурмуют нашу границу, проблемы с цепочками поставок искалечили нашу повседневную жизнь, родители не могут раздобыть детское питание, (антиковидные) правила нанесли ущерб бизнесу, а наш образ жизни оказался раздавлен под тяжестью государственного регулирования", — высказался бывший хозяин Белого дома.Комитет палаты представителей США, расследующий штурм Капитолия 6 января 2021 года, в минувшую пятницу на первых открытых слушаниях представил часть собранных материалов. Они, по мнению законодателей, свидетельствуют в пользу того, что Дональд Трамп несет ответственность за беспорядки в центре американской столицы. Ожидается, что слушания продолжатся в ближайшие недели.Шестого января 2021 года толпа сторонников президента Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден.

https://ria.ru/20220609/shutka-1794143213.html

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в мире, дональд трамп, джо байден, сша, вашингтон