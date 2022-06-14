Рейтинг@Mail.ru
Папа римский надеется встретиться с патриархом Кириллом в сентябре - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220614/vstrecha-1795120599.html
Папа римский надеется встретиться с патриархом Кириллом в сентябре
Папа римский надеется встретиться с патриархом Кириллом в сентябре - РИА Новости, 14.06.2022
Папа римский надеется встретиться с патриархом Кириллом в сентябре
Папа Римский Франциск заявил, что надеется встретиться с патриархом Кириллом в Казахстане в сентябре. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T09:15
2022-06-14T09:15
религия
в мире
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
казахстан
иерусалим
европа
патриарх кирилл (владимир гундяев)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137372/64/1373726425_0:322:2200:1560_1920x0_80_0_0_457acb65ab624a1baa0903a27eda6b2e.jpg
РИМ, 14 июн – РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил, что надеется встретиться с патриархом Кириллом в Казахстане в сентябре."Я должен был встретиться с ним 14 июня в Иерусалиме, поговорить о наших делах. Но... по обоюдному согласию мы решили перенести встречу на более поздний срок, чтобы наш диалог не был неправильно понят", - приводит его слова газета la Stampa, которая опубликовала фрагмент беседы понтифика с руководителями иезуитских изданий Европы."Я надеюсь встретиться с ним на генеральной ассамблее в Казахстане в сентябре. Я надеюсь, что смогу поприветствовать его и немного поговорить с ним как с пастором", - добавил он.Папа Франциск намерен посетить Казахстан в сентябре для участия в VII съезде лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в Нур-Султуне.
https://radiosputnik.ria.ru/20220604/papa-rimskiy-1793173707.html
казахстан
иерусалим
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137372/64/1373726425_0:116:2200:1766_1920x0_80_0_0_272f8e3ec8b29a762091c68e03a6ef2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, религия, франциск (хорхе марио бергольо), казахстан, иерусалим, европа, патриарх кирилл (владимир гундяев)
09:15 14.06.2022
 
Папа римский надеется встретиться с патриархом Кириллом в сентябре

Папа римский надеется встретиться с патриархом Кириллом в Казахстане в сентябре

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВстреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском
Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 14 июн – РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил, что надеется встретиться с патриархом Кириллом в Казахстане в сентябре.
"Я должен был встретиться с ним 14 июня в Иерусалиме, поговорить о наших делах. Но... по обоюдному согласию мы решили перенести встречу на более поздний срок, чтобы наш диалог не был неправильно понят", - приводит его слова газета la Stampa, которая опубликовала фрагмент беседы понтифика с руководителями иезуитских изданий Европы.
"Я надеюсь встретиться с ним на генеральной ассамблее в Казахстане в сентябре. Я надеюсь, что смогу поприветствовать его и немного поговорить с ним как с пастором", - добавил он.
Папа Франциск намерен посетить Казахстан в сентябре для участия в VII съезде лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в Нур-Султуне.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 18:09В мире
Папа римский заявил о готовности поехать на Украину
 
РелигияВ миреРелигияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)КазахстанИерусалимЕвропаПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала