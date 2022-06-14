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Папа римский надеется встретиться с патриархом Кириллом в сентябре
Папа римский надеется встретиться с патриархом Кириллом в сентябре - РИА Новости, 14.06.2022
Папа римский надеется встретиться с патриархом Кириллом в сентябре
Папа Римский Франциск заявил, что надеется встретиться с патриархом Кириллом в Казахстане в сентябре. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T09:15
2022-06-14T09:15
2022-06-14T09:15
религия
в мире
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
казахстан
иерусалим
европа
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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РИМ, 14 июн – РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил, что надеется встретиться с патриархом Кириллом в Казахстане в сентябре."Я должен был встретиться с ним 14 июня в Иерусалиме, поговорить о наших делах. Но... по обоюдному согласию мы решили перенести встречу на более поздний срок, чтобы наш диалог не был неправильно понят", - приводит его слова газета la Stampa, которая опубликовала фрагмент беседы понтифика с руководителями иезуитских изданий Европы."Я надеюсь встретиться с ним на генеральной ассамблее в Казахстане в сентябре. Я надеюсь, что смогу поприветствовать его и немного поговорить с ним как с пастором", - добавил он.Папа Франциск намерен посетить Казахстан в сентябре для участия в VII съезде лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в Нур-Султуне.
https://radiosputnik.ria.ru/20220604/papa-rimskiy-1793173707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, религия, франциск (хорхе марио бергольо), казахстан, иерусалим, европа, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Папа римский надеется встретиться с патриархом Кириллом в сентябре
Папа римский надеется встретиться с патриархом Кириллом в Казахстане в сентябре