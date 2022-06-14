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ВОЗ созовет комитет по ЧС из-за оспы обезьян

ВОЗ созовет комитет по ЧС из-за оспы обезьян - РИА Новости, 14.06.2022

ВОЗ созовет комитет по ЧС из-за оспы обезьян

Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ соберется на следующей неделе, чтобы оценить опасность вспышки оспы обезьян, заявил на брифинге во вторник генеральный... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T17:19

2022-06-14T17:19

2022-06-14T17:31

в мире

воз

здоровье - общество

оспа обезьян

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ соберется на следующей неделе, чтобы оценить опасность вспышки оспы обезьян, заявил на брифинге во вторник генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.ВОЗ зарегистрировала более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и приблизительно 1500 предполагаемых случаев в 39 странах.Оспа обезьян является редкой вирусной инфекцией, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, воз, здоровье - общество, оспа обезьян