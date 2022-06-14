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ВОЗ созовет комитет по ЧС из-за оспы обезьян - РИА Новости, 14.06.2022
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ВОЗ созовет комитет по ЧС из-за оспы обезьян
ВОЗ созовет комитет по ЧС из-за оспы обезьян - РИА Новости, 14.06.2022
ВОЗ созовет комитет по ЧС из-за оспы обезьян
Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ соберется на следующей неделе, чтобы оценить опасность вспышки оспы обезьян, заявил на брифинге во вторник генеральный... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:19
2022-06-14T17:31
в мире
воз
здоровье - общество
оспа обезьян
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ соберется на следующей неделе, чтобы оценить опасность вспышки оспы обезьян, заявил на брифинге во вторник генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.ВОЗ зарегистрировала более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и приблизительно 1500 предполагаемых случаев в 39 странах.Оспа обезьян является редкой вирусной инфекцией, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.
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в мире, воз, здоровье - общество, оспа обезьян
17:19 14.06.2022 (обновлено: 17:31 14.06.2022)
 
ВОЗ созовет комитет по ЧС из-за оспы обезьян

Глава ВОЗ Гебрейесус: Комитет по ЧС оценит опасность вспышки обезьяньей оспы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ соберется на следующей неделе, чтобы оценить опасность вспышки оспы обезьян, заявил на брифинге во вторник генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Вспышка оспы обезьян необычна и вызывает беспокойство. По этой причине я решил созвать Комитет по чрезвычайным ситуациям в соответствии с международными медико-санитарными правилами на следующей неделе, чтобы оценить, представляет ли эта вспышка чрезвычайную ситуацию", - сказал он.
ВОЗ зарегистрировала более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и приблизительно 1500 предполагаемых случаев в 39 странах.
Оспа обезьян является редкой вирусной инфекцией, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.
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В миреВОЗЗдоровье - ОбществоОспа обезьян
 
 
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