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Российские средства ПВО сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24
Российские средства ПВО сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24 - РИА Новости, 14.06.2022
Российские средства ПВО сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили один украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-24 и девять беспилотников, заявил во вторник официальный... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:29
2022-06-14T11:29
2022-06-14T13:53
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
донецкая народная республика
славянск
ми-24
миг-29
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили один украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-24 и девять беспилотников, заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Славянска Донецкой Народной Республики и вертолет Ми-24 в районе Снегиревки Николаевской области", - сказал он.Кроме того, российская ПВО сбила девять украинских беспилотников в Харьковской и Днепропетровской областях и ДНР.Также были перехвачены украинская ракета "Точка-У" в районе и 14 реактивных снарядов РСЗО "Смерч".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, донецкая народная республика, славянск, ми-24, миг-29
11:29 14.06.2022 (обновлено: 13:53 14.06.2022)
Российские средства ПВО сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24
Минобороны: российская ПВО сбила украинские МиГ-29 в районе Славянска и Ми-24 у Снегиревки