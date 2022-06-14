https://ria.ru/20220614/ukraina-1795146138.html

Российские средства ПВО сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24

Российские средства ПВО сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24 - РИА Новости, 14.06.2022

Российские средства ПВО сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили один украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-24 и девять беспилотников, заявил во вторник официальный... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T11:29

2022-06-14T11:29

2022-06-14T13:53

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

донецкая народная республика

славянск

ми-24

миг-29

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155334/05/1553340581_0:261:3015:1957_1920x0_80_0_0_06f9aa273fb720bedc1a47e413dd5419.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили один украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-24 и девять беспилотников, заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Славянска Донецкой Народной Республики и вертолет Ми-24 в районе Снегиревки Николаевской области", - сказал он.Кроме того, российская ПВО сбила девять украинских беспилотников в Харьковской и Днепропетровской областях и ДНР.Также были перехвачены украинская ракета "Точка-У" в районе и 14 реактивных снарядов РСЗО "Смерч".

украина

донецкая народная республика

славянск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, донецкая народная республика, славянск, ми-24, миг-29