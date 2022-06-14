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Российские средства ПВО сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24 - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795146138.html
Российские средства ПВО сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24
Российские средства ПВО сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24 - РИА Новости, 14.06.2022
Российские средства ПВО сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили один украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-24 и девять беспилотников, заявил во вторник официальный... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:29
2022-06-14T13:53
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
донецкая народная республика
славянск
ми-24
миг-29
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили один украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-24 и девять беспилотников, заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Славянска Донецкой Народной Республики и вертолет Ми-24 в районе Снегиревки Николаевской области", - сказал он.Кроме того, российская ПВО сбила девять украинских беспилотников в Харьковской и Днепропетровской областях и ДНР.Также были перехвачены украинская ракета "Точка-У" в районе и 14 реактивных снарядов РСЗО "Смерч".
украина
донецкая народная республика
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безопасность, украина, донецкая народная республика, славянск, ми-24, миг-29
11:29 14.06.2022 (обновлено: 13:53 14.06.2022)
 
Российские средства ПВО сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24

Минобороны: российская ПВО сбила украинские МиГ-29 в районе Славянска и Ми-24 у Снегиревки

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-29 ВВС Украины
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили один украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-24 и девять беспилотников, заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Славянска Донецкой Народной Республики и вертолет Ми-24 в районе Снегиревки Николаевской области", - сказал он.
Кроме того, российская ПВО сбила девять украинских беспилотников в Харьковской и Днепропетровской областях и ДНР.
Также были перехвачены украинская ракета "Точка-У" в районе и 14 реактивных снарядов РСЗО "Смерч".
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСлавянскМи-24МиГ-29
 
 
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