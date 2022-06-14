https://ria.ru/20220614/ugol-1794622112.html

"Нет сил бороться". Что не так с разработкой угля в Хакасии

"Нет сил бороться". Что не так с разработкой угля в Хакасии - РИА Новости, 14.06.2022

"Нет сил бороться". Что не так с разработкой угля в Хакасии

Ядовитая пыль, постоянный шум и трещины в стенах — в Бейском и Алтайском районах Хакасии люди годами страдают от соседства с угольными предприятиями. Добывающие РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T08:00

2022-06-14T08:00

2022-06-14T08:01

алтайский район

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

общероссийский народный фронт

общество

бейский район

республика хакасия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577039424_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_51f266b129d960a2fe9aabb99970327a.jpg

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Мария Марикян. Ядовитая пыль, постоянный шум и трещины в стенах — в Бейском и Алтайском районах Хакасии люди годами страдают от соседства с угольными предприятиями. Добывающие компании используют дешевые китайские установки, которые очень вредят экологии. Коммерсанты хотят поскорее переселить местных, скупив все за бесценок, а те обращаются в суд. РИА Новости разбиралось в ситуации.Угольная пыльРаньше у Дениса Кангарова, фермера из Аршаново, было около 400 овец и коров, но в прошлом году он распустил скот и переехал в город. В деревне стало невыносимо."В трех километрах от моего участка — компания "Разрез Майрыхский", а в 800 метрах — "Разрез Аршановский". В последние годы творится полный беспредел. Шум, бесконечный грохот, — рассказывает он. — У животных все внутренности забиваются угольной пылью".У людей постоянно респираторные заболевания, все чаще диагностируют рак. Страдают и жилища — повсюду трещины от постоянных взрывных работ. Даже печи лопаются.Ситуация усугубилась в 2018-м, когда на участок "Майрыхский" завезли FGX-48A — китайские установки для сушки угля. Устройства прозвали "драконами": при работе они выбрасывают в атмосферу черную пыль.Компания принадлежит частникам, которые в 2014-м получили лицензию на добычу в Алтайском районе. А через четыре года — в Бейском. На сайте компании говорится, что уголь отправляют на предприятия Хакасии, а также экспортируют в Китай, Южную Корею, Японию, Турцию, Польшу. Годовой объем немалый — 4,8 миллиона тонн.Чиновники Бейского района утверждают, что люди не выступали против деятельности компании — "решение принимали на публичных слушаниях". А населенные пункты — Аршаново, Шалгинов, Чаптыков, Куйбышево — не входят в зону разреза, угля там нет. Если качество жизни местных ухудшится, добавляют власти, поднимут вопрос о переселении."Разговоры об этом действительно шли, но по итогу все спустили на тормозах. Сам я уехал в Абакан, а родители остались, — продолжает Кангаров. — У них в гараже стены как после землетрясения. Дома штукатурка сыпется"."Социальный рай"Людям обещали "социальный рай". Однако в инфраструктуру почти не вкладываются: дороги убиты большегрузами, в деревнях перебои с электричеством, сложности с водой.Угольщики слишком близко подобрались к участкам. А затем предложили выкупить их у местных. Большинство высказалось против, в том числе на общественных слушаниях. Но земли задним числом перевели из сельскохозяйственных в промышленные. По закону компания может потребовать продать ей территории. Гражданин вправе отказать, но на деле его вынуждают пойти на сделку.За пай — 24 гектара — местным предлагали самый минимум: триста тысяч. Их это не устроило, начали судиться с угольщиками."Подавали на кассацию в Москву. Пытались доказать, что статус земель поменяли без нашего ведома. Но безрезультатно, — говорит Александр Чаптыков из деревни Шалгинов. — Они увидели нашу реакцию и тут же засуетились. Наняли независимого оценщика. За мою землю в 25 гектаров давали девятьсот тысяч. Мы так устали бороться, что проще было взять деньги и уехать".На бывшем участке Александра остался скот. А односельчанин Леонид уже перевез животных. Угольщики выкупили у него 150 гектаров, теперь просят оставшиеся 120. Пока предлагают самую низкую цену и не хотят торговаться. Землевладелец будет судиться.ПроверкиЖители не раз просили, чтобы местные и федеральные власти провели проверку добытчиков. Повод действительно был. С 2018-го китайские установки использовали без разрешения. Об этом в Енисейском межрегиональном управлении Росприроднадзора знали — даже инициировали разбирательство. Люди надеялись, что хотя бы на время оборудование конфискуют, но оно продолжало работать.На защиту местных встал региональный штаб ОНФ — обратились к главе республики, в Генпрокуратуру, в Госдуму и Совет Федерации с требованием отозвать лицензию и взыскать с угольщиков компенсацию.В прошлом феврале клубы черного дыма над Аршаново заметили специалисты Минприроды Хакасии. Начались проверки.Закончилось тем, что головная инстанция — Росприроднадзор по Москве и Калужской области — разрешил применять FGX-48A, что возмутило местных. Юрист Виктор Азараков, защищающий их интересы, подал иск в Абаканский городской суд.Оборудование одобрили без учета общественного мнения, что нарушает природоохранное законодательство. "Прежде чем принимать такие решения, нужно рассмотреть заключения независимой экологической экспертизы. А также —предложения от представителей местного самоуправления и просто неравнодушных граждан, — указывает Азараков. — Только после этого проводят государственное экологическое исследование".Однако, учитывая ход разбирательства, юрист настроен пессимистично.Народный отпорВ правительстве Хакасии на момент публикации не ответили на запрос агентства. При этом в документах регионального Минприроды прописано право чиновников ограничить или запретить работу предприятий — через суд. А также потребовать компенсацию.Прецеденты были. Например, жители поселка Черемза соседней Кемеровской области активно выступали против строительства углепогрузочной станции для разреза "Кузнецкий Южный". Два года назад сельчане разбили палаточный лагерь рядом с предприятием и живым щитом преградили дорогу технике. Правительство Кузбасса отозвало лицензию на постройку.Еще один случай — в Апанасе, в начале 2010-х. Люди выходили на улицы с призывами остановить работы на участке "Бунгруский-Северный". Так продолжалось несколько лет, пока добывающую компанию не сняли с госучета.Жители Хакасии надеются на компромисс. Иначе, по их словам, плодородная Сибирь превратится в безжизненную пустыню.

https://ria.ru/20220609/zoloto-1794044378.html

https://ria.ru/20220316/ugol-1778252911.html

https://ria.ru/20220224/sibir-1774138803.html

алтайский район

бейский район

республика хакасия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Марикян

Мария Марикян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

алтайский район, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общероссийский народный фронт, общество, бейский район, республика хакасия