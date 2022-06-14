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"Нет сил бороться". Что не так с разработкой угля в Хакасии - РИА Новости, 14.06.2022
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"Нет сил бороться". Что не так с разработкой угля в Хакасии
"Нет сил бороться". Что не так с разработкой угля в Хакасии - РИА Новости, 14.06.2022
"Нет сил бороться". Что не так с разработкой угля в Хакасии
Ядовитая пыль, постоянный шум и трещины в стенах — в Бейском и Алтайском районах Хакасии люди годами страдают от соседства с угольными предприятиями. Добывающие РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T08:00
2022-06-14T08:01
алтайский район
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
общероссийский народный фронт
общество
бейский район
республика хакасия
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Мария Марикян. Ядовитая пыль, постоянный шум и трещины в стенах — в Бейском и Алтайском районах Хакасии люди годами страдают от соседства с угольными предприятиями. Добывающие компании используют дешевые китайские установки, которые очень вредят экологии. Коммерсанты хотят поскорее переселить местных, скупив все за бесценок, а те обращаются в суд. РИА Новости разбиралось в ситуации.Угольная пыльРаньше у Дениса Кангарова, фермера из Аршаново, было около 400 овец и коров, но в прошлом году он распустил скот и переехал в город. В деревне стало невыносимо."В трех километрах от моего участка — компания "Разрез Майрыхский", а в 800 метрах — "Разрез Аршановский". В последние годы творится полный беспредел. Шум, бесконечный грохот, — рассказывает он. — У животных все внутренности забиваются угольной пылью".У людей постоянно респираторные заболевания, все чаще диагностируют рак. Страдают и жилища — повсюду трещины от постоянных взрывных работ. Даже печи лопаются.Ситуация усугубилась в 2018-м, когда на участок "Майрыхский" завезли FGX-48A — китайские установки для сушки угля. Устройства прозвали "драконами": при работе они выбрасывают в атмосферу черную пыль.Компания принадлежит частникам, которые в 2014-м получили лицензию на добычу в Алтайском районе. А через четыре года — в Бейском. На сайте компании говорится, что уголь отправляют на предприятия Хакасии, а также экспортируют в Китай, Южную Корею, Японию, Турцию, Польшу. Годовой объем немалый — 4,8 миллиона тонн.Чиновники Бейского района утверждают, что люди не выступали против деятельности компании — "решение принимали на публичных слушаниях". А населенные пункты — Аршаново, Шалгинов, Чаптыков, Куйбышево — не входят в зону разреза, угля там нет. Если качество жизни местных ухудшится, добавляют власти, поднимут вопрос о переселении."Разговоры об этом действительно шли, но по итогу все спустили на тормозах. Сам я уехал в Абакан, а родители остались, — продолжает Кангаров. — У них в гараже стены как после землетрясения. Дома штукатурка сыпется"."Социальный рай"Людям обещали "социальный рай". Однако в инфраструктуру почти не вкладываются: дороги убиты большегрузами, в деревнях перебои с электричеством, сложности с водой.Угольщики слишком близко подобрались к участкам. А затем предложили выкупить их у местных. Большинство высказалось против, в том числе на общественных слушаниях. Но земли задним числом перевели из сельскохозяйственных в промышленные. По закону компания может потребовать продать ей территории. Гражданин вправе отказать, но на деле его вынуждают пойти на сделку.За пай — 24 гектара — местным предлагали самый минимум: триста тысяч. Их это не устроило, начали судиться с угольщиками."Подавали на кассацию в Москву. Пытались доказать, что статус земель поменяли без нашего ведома. Но безрезультатно, — говорит Александр Чаптыков из деревни Шалгинов. — Они увидели нашу реакцию и тут же засуетились. Наняли независимого оценщика. За мою землю в 25 гектаров давали девятьсот тысяч. Мы так устали бороться, что проще было взять деньги и уехать".На бывшем участке Александра остался скот. А односельчанин Леонид уже перевез животных. Угольщики выкупили у него 150 гектаров, теперь просят оставшиеся 120. Пока предлагают самую низкую цену и не хотят торговаться. Землевладелец будет судиться.ПроверкиЖители не раз просили, чтобы местные и федеральные власти провели проверку добытчиков. Повод действительно был. С 2018-го китайские установки использовали без разрешения. Об этом в Енисейском межрегиональном управлении Росприроднадзора знали — даже инициировали разбирательство. Люди надеялись, что хотя бы на время оборудование конфискуют, но оно продолжало работать.На защиту местных встал региональный штаб ОНФ — обратились к главе республики, в Генпрокуратуру, в Госдуму и Совет Федерации с требованием отозвать лицензию и взыскать с угольщиков компенсацию.В прошлом феврале клубы черного дыма над Аршаново заметили специалисты Минприроды Хакасии. Начались проверки.Закончилось тем, что головная инстанция — Росприроднадзор по Москве и Калужской области — разрешил применять FGX-48A, что возмутило местных. Юрист Виктор Азараков, защищающий их интересы, подал иск в Абаканский городской суд.Оборудование одобрили без учета общественного мнения, что нарушает природоохранное законодательство. "Прежде чем принимать такие решения, нужно рассмотреть заключения независимой экологической экспертизы. А также —предложения от представителей местного самоуправления и просто неравнодушных граждан, — указывает Азараков. — Только после этого проводят государственное экологическое исследование".Однако, учитывая ход разбирательства, юрист настроен пессимистично.Народный отпорВ правительстве Хакасии на момент публикации не ответили на запрос агентства. При этом в документах регионального Минприроды прописано право чиновников ограничить или запретить работу предприятий — через суд. А также потребовать компенсацию.Прецеденты были. Например, жители поселка Черемза соседней Кемеровской области активно выступали против строительства углепогрузочной станции для разреза "Кузнецкий Южный". Два года назад сельчане разбили палаточный лагерь рядом с предприятием и живым щитом преградили дорогу технике. Правительство Кузбасса отозвало лицензию на постройку.Еще один случай — в Апанасе, в начале 2010-х. Люди выходили на улицы с призывами остановить работы на участке "Бунгруский-Северный". Так продолжалось несколько лет, пока добывающую компанию не сняли с госучета.Жители Хакасии надеются на компромисс. Иначе, по их словам, плодородная Сибирь превратится в безжизненную пустыню.
https://ria.ru/20220609/zoloto-1794044378.html
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Мария Марикян
Мария Марикян
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алтайский район, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общероссийский народный фронт, общество, бейский район, республика хакасия
08:00 14.06.2022 (обновлено: 08:01 14.06.2022)
 

"Нет сил бороться". Что не так с разработкой угля в Хакасии

© Фото : предоставлено Марией ЧебодаевойРаботы на Аршановском разрезе
Работы на Аршановском разрезе - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Фото : предоставлено Марией Чебодаевой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Мария Марикян. Ядовитая пыль, постоянный шум и трещины в стенах — в Бейском и Алтайском районах Хакасии люди годами страдают от соседства с угольными предприятиями. Добывающие компании используют дешевые китайские установки, которые очень вредят экологии. Коммерсанты хотят поскорее переселить местных, скупив все за бесценок, а те обращаются в суд. РИА Новости разбиралось в ситуации.

Угольная пыль

Раньше у Дениса Кангарова, фермера из Аршаново, было около 400 овец и коров, но в прошлом году он распустил скот и переехал в город. В деревне стало невыносимо.
"В трех километрах от моего участка — компания "Разрез Майрыхский", а в 800 метрах — "Разрез Аршановский". В последние годы творится полный беспредел. Шум, бесконечный грохот, — рассказывает он. — У животных все внутренности забиваются угольной пылью".
© Аккаунт Марии Чебодаевой в социальной сети "ВКонтакте"Денис Кангаров задает вопрос на общественных слушаниях
Денис Кангаров задает вопрос на общественных слушаниях
© Аккаунт Марии Чебодаевой в социальной сети "ВКонтакте"
Денис Кангаров задает вопрос на общественных слушаниях
У людей постоянно респираторные заболевания, все чаще диагностируют рак. Страдают и жилища — повсюду трещины от постоянных взрывных работ. Даже печи лопаются.
Ситуация усугубилась в 2018-м, когда на участок "Майрыхский" завезли FGX-48A — китайские установки для сушки угля. Устройства прозвали "драконами": при работе они выбрасывают в атмосферу черную пыль.
Компания принадлежит частникам, которые в 2014-м получили лицензию на добычу в Алтайском районе. А через четыре года — в Бейском. На сайте компании говорится, что уголь отправляют на предприятия Хакасии, а также экспортируют в Китай, Южную Корею, Японию, Турцию, Польшу. Годовой объем немалый — 4,8 миллиона тонн.
© Фото : предоставлено Марией ЧебодаевойДраконы на участке ''Разрез Майрыхский''
Драконы на участке ''Разрез Майрыхский'' - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Фото : предоставлено Марией Чебодаевой
Драконы на участке ''Разрез Майрыхский''
Чиновники Бейского района утверждают, что люди не выступали против деятельности компании — "решение принимали на публичных слушаниях". А населенные пункты — Аршаново, Шалгинов, Чаптыков, Куйбышево — не входят в зону разреза, угля там нет. Если качество жизни местных ухудшится, добавляют власти, поднимут вопрос о переселении.
"Разговоры об этом действительно шли, но по итогу все спустили на тормозах. Сам я уехал в Абакан, а родители остались, — продолжает Кангаров. — У них в гараже стены как после землетрясения. Дома штукатурка сыпется".

"Социальный рай"

Людям обещали "социальный рай". Однако в инфраструктуру почти не вкладываются: дороги убиты большегрузами, в деревнях перебои с электричеством, сложности с водой.

"Рабочие выкопали большой котлован, с помощью спецтехники сгоняют туда всю воду для своих целей. Словом, идет опустынивание, — объясняет Денис. — Приходится бурить новые скважины — минимум на десять метров. Но у нас во дворе уже и на такой глубине пустота. Пока таскаем ведрами с колонки".

Угольщики слишком близко подобрались к участкам. А затем предложили выкупить их у местных. Большинство высказалось против, в том числе на общественных слушаниях. Но земли задним числом перевели из сельскохозяйственных в промышленные. По закону компания может потребовать продать ей территории. Гражданин вправе отказать, но на деле его вынуждают пойти на сделку.
© Фото : предоставлено Марией ЧебодаевойАршановский разрез
Аршановский разрез - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Фото : предоставлено Марией Чебодаевой
Аршановский разрез
За пай — 24 гектара — местным предлагали самый минимум: триста тысяч. Их это не устроило, начали судиться с угольщиками.
"Подавали на кассацию в Москву. Пытались доказать, что статус земель поменяли без нашего ведома. Но безрезультатно, — говорит Александр Чаптыков из деревни Шалгинов. — Они увидели нашу реакцию и тут же засуетились. Наняли независимого оценщика. За мою землю в 25 гектаров давали девятьсот тысяч. Мы так устали бороться, что проще было взять деньги и уехать".
На бывшем участке Александра остался скот. А односельчанин Леонид уже перевез животных. Угольщики выкупили у него 150 гектаров, теперь просят оставшиеся 120. Пока предлагают самую низкую цену и не хотят торговаться. Землевладелец будет судиться.
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Проверки

Жители не раз просили, чтобы местные и федеральные власти провели проверку добытчиков. Повод действительно был. С 2018-го китайские установки использовали без разрешения. Об этом в Енисейском межрегиональном управлении Росприроднадзора знали — даже инициировали разбирательство. Люди надеялись, что хотя бы на время оборудование конфискуют, но оно продолжало работать.
На защиту местных встал региональный штаб ОНФ — обратились к главе республики, в Генпрокуратуру, в Госдуму и Совет Федерации с требованием отозвать лицензию и взыскать с угольщиков компенсацию.
В прошлом феврале клубы черного дыма над Аршаново заметили специалисты Минприроды Хакасии. Начались проверки.
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"Их не остановить": что угрожает жителям Сибири
Закончилось тем, что головная инстанция — Росприроднадзор по Москве и Калужской области — разрешил применять FGX-48A, что возмутило местных. Юрист Виктор Азараков, защищающий их интересы, подал иск в Абаканский городской суд.
Оборудование одобрили без учета общественного мнения, что нарушает природоохранное законодательство. "Прежде чем принимать такие решения, нужно рассмотреть заключения независимой экологической экспертизы. А также —предложения от представителей местного самоуправления и просто неравнодушных граждан, — указывает Азараков. — Только после этого проводят государственное экологическое исследование".
Однако, учитывая ход разбирательства, юрист настроен пессимистично.
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Народный отпор

В правительстве Хакасии на момент публикации не ответили на запрос агентства. При этом в документах регионального Минприроды прописано право чиновников ограничить или запретить работу предприятий — через суд. А также потребовать компенсацию.
Прецеденты были. Например, жители поселка Черемза соседней Кемеровской области активно выступали против строительства углепогрузочной станции для разреза "Кузнецкий Южный". Два года назад сельчане разбили палаточный лагерь рядом с предприятием и живым щитом преградили дорогу технике. Правительство Кузбасса отозвало лицензию на постройку.
Еще один случай — в Апанасе, в начале 2010-х. Люди выходили на улицы с призывами остановить работы на участке "Бунгруский-Северный". Так продолжалось несколько лет, пока добывающую компанию не сняли с госучета.
Жители Хакасии надеются на компромисс. Иначе, по их словам, плодородная Сибирь превратится в безжизненную пустыню.
 
Алтайский районФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Общероссийский народный фронтОбществоБейский районРеспублика Хакасия
 
 
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