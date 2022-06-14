Илон Маск примет участие в собрании сотрудников Twitter, сообщили СМИ
Business Insider: Илон Маск примет участие в общем собрании сотрудников Twitter
© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в четверг примет участие в общем собрании сотрудников Twitter впервые с объявления решения о покупке сервиса, пишет новостной портал Business Insider со ссылкой на электронное письмо для сотрудников.
Как сообщает издание, исполнительный директор компании Параг Агравал в понедельник разослал работникам письмо, в котором говорится, что в четверг состоится общее собрание, куда приглашен Илон Маск.
Начиная со среды, сотрудники смогут направить свои вопросы к предпринимателю, и некоторые из них будут зачитаны на встрече.
Маск 14 апреля заявил, что готов купить все 100% акций соцсети. Совет директоров Twitter 15 апреля принял план защиты прав акционеров (так называемую "ядовитую пилюлю"), который должен был препятствовать нежелательному поглощению компании Маском. Однако 25 апреля соцсеть объявила, что стороны все же договорились о сделке: Маск купит Twitter за 44 миллиарда долларов (54,2 доллара за акцию).
В начале мая Илон Маск обвинил Twitter в отказе от предоставления данных о количестве спамовых и фейковых учетных записей, чем вызвал волнения о возможном расторжении сделки, которые в свою очередь привели к снижению акций компании на 3,92%. В середине месяца Маск заявил о приостановке сделки по покупке Twitter. По его словам, он хотел убедиться, что спамовые и фейковые учетные записи в Twitter составляют менее 5% от общего числа пользователей. Акции Twitter на этой новости рухнули на 20%.