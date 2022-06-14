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Внук де Голля обвинил США в "ослаблении" Европы ради собственной выгоды - РИА Новости, 14.06.2022
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Внук де Голля обвинил США в "ослаблении" Европы ради собственной выгоды
Внук де Голля обвинил США в "ослаблении" Европы ради собственной выгоды - РИА Новости, 14.06.2022
Внук де Голля обвинил США в "ослаблении" Европы ради собственной выгоды
США санкциями против России спровоцировали глубокий и продолжительный экономический кризис в Европе и ослабляют европейцев ради своей выгоды, заявил внук... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T19:16
2022-06-14T20:07
цены на нефть
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ПАРИЖ, 14 июн — РИА Новости. США санкциями против России спровоцировали глубокий и продолжительный экономический кризис в Европе и ослабляют европейцев ради своей выгоды, заявил внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля Пьер де Голль."Все сегодня признают ответственность США в нынешнем конфликте, роковую роль НАТО, которая постоянно расширяется, и безрассудную политику украинского правительства. Власти Украины, подпитываемые красивыми обещаниями, американскими и европейскими иллюзиями, проводили предосудительную политику в отношении русскоязычного населения Донбасса, множа дискриминацию, грабежи и бомбежки", — сказал он на приеме в посольстве в Париже по случаю Дня России.Западные страны, по его словам, позволил Владимиру Зеленскому, "его олигархам и неонацистским военным группировкам попасть в спираль войны".Де Голль отметил, что американцы хотят спровоцировать новую конфронтацию между Востоком и Западом, единственная цель которой — ослабить и разделить Европу, а также навязать ей свои директивы, экономику и систему. При этом он подчеркнул, что санкции неэффективны против России и лишь провоцируют глубокий экономический кризис, который затрагивает всех."Американцы ослабляют европейцев ради своей выгоды. Разве мы забыли, что как минимум столетие все крупные финансовые кризисы исходили из Соединенных Штатов?" - отметил внук французского генерала.После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Брюссель всерьез рассматривает вариант отказаться от российских нефти и газа. На прошлой неделе постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций, в том числе нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT Сбербанка, еще двух российских и одного белорусского банков. Венгрия заявляла, что согласится на новые антироссийские санкции, только если ей предоставят гарантии поставок топлива.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220614/diskriminatsiya-1795298939.html
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цены на нефть, владимир зеленский, владимир путин, россия, сша, европа, нато, swift
19:16 14.06.2022 (обновлено: 20:07 14.06.2022)
 
Внук де Голля обвинил США в "ослаблении" Европы ради собственной выгоды

Внук Шарля де Голля: США спровоцировали кризис и ослабляют европейцев ради своей выгоды

© AP Photo / Mary AltafferСувенирные фигурки Статуи Свободы в магазине в Нью-Йорке
Сувенирные фигурки Статуи Свободы в магазине в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Сувенирные фигурки Статуи Свободы в магазине в Нью-Йорке . Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 июн — РИА Новости. США санкциями против России спровоцировали глубокий и продолжительный экономический кризис в Европе и ослабляют европейцев ради своей выгоды, заявил внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля Пьер де Голль.
"Все сегодня признают ответственность США в нынешнем конфликте, роковую роль НАТО, которая постоянно расширяется, и безрассудную политику украинского правительства. Власти Украины, подпитываемые красивыми обещаниями, американскими и европейскими иллюзиями, проводили предосудительную политику в отношении русскоязычного населения Донбасса, множа дискриминацию, грабежи и бомбежки", — сказал он на приеме в посольстве в Париже по случаю Дня России.
Прохожие на Кремлевском проезде у Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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Внук де Голля возмутился дискриминацией россиян из-за событий на Украине
Западные страны, по его словам, позволил Владимиру Зеленскому, "его олигархам и неонацистским военным группировкам попасть в спираль войны".
Де Голль отметил, что американцы хотят спровоцировать новую конфронтацию между Востоком и Западом, единственная цель которой — ослабить и разделить Европу, а также навязать ей свои директивы, экономику и систему. При этом он подчеркнул, что санкции неэффективны против России и лишь провоцируют глубокий экономический кризис, который затрагивает всех.
"Американцы ослабляют европейцев ради своей выгоды. Разве мы забыли, что как минимум столетие все крупные финансовые кризисы исходили из Соединенных Штатов?" - отметил внук французского генерала.
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
Вчера, 11:55
The Hill: Россия одним решением может "отключить" США
После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Брюссель всерьез рассматривает вариант отказаться от российских нефти и газа. На прошлой неделе постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций, в том числе нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT Сбербанка, еще двух российских и одного белорусского банков. Венгрия заявляла, что согласится на новые антироссийские санкции, только если ей предоставят гарантии поставок топлива.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 17:06
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Цены на нефтьВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияСШАЕвропаНАТОSWIFT
 
 
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