https://ria.ru/20220614/ssha-1795120230.html

Новый представитель Белого дома не смогла ответить на простой вопрос

Новый представитель Белого дома не смогла ответить на простой вопрос - РИА Новости, 14.06.2022

Новый представитель Белого дома не смогла ответить на простой вопрос

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер не смогла внятно ответить на простой вопрос о проблеме с детским питанием. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T09:13

2022-06-14T09:13

2022-06-14T09:49

в мире

джо байден

сша

карин жан-пьер

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер не смогла внятно ответить на простой вопрос о проблеме с детским питанием. На брифинге одна из журналисток поинтересовалась, нет ли у президентской администрации какой-либо новой информации по этой теме. Вопрос поставил пресс-секретаря в тупик, и она некоторое время копалась в бумагах."Да-да, давайте посмотрим, есть ли у нас для вас что-то новое… По-моему, вы уже задавали этот вопрос пару дней назад. Нет, ничего нового пока нет! Мы же делали заявления по этой теме на прошлой неделе, но сейчас их у меня с собой нет", — сказала Жан-Пьер.В последние месяцы США столкнулись с дефицитом молочных смесей для новорожденных. Причиной стал отзыв из продажи крупных партий после того, как у регулирующих органов возникли подозрения о заражении болезнетворными бактериями производственной линии компании Abbott. Нехватка оценивается в 40-50 процентов от потребностей американского рынка. В начале июня Abbott объявила о возобновлении производства, а президент Джо Байден подписал закон, который облегчит малообеспеченным женщинам получение необходимого детского питания.

https://ria.ru/20220603/pitanie-1792840417.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, джо байден, сша, карин жан-пьер