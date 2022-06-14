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Новый представитель Белого дома не смогла ответить на простой вопрос - РИА Новости, 14.06.2022
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Новый представитель Белого дома не смогла ответить на простой вопрос
Новый представитель Белого дома не смогла ответить на простой вопрос - РИА Новости, 14.06.2022
Новый представитель Белого дома не смогла ответить на простой вопрос
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер не смогла внятно ответить на простой вопрос о проблеме с детским питанием. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T09:13
2022-06-14T09:49
в мире
джо байден
сша
карин жан-пьер
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер не смогла внятно ответить на простой вопрос о проблеме с детским питанием. На брифинге одна из журналисток поинтересовалась, нет ли у президентской администрации какой-либо новой информации по этой теме. Вопрос поставил пресс-секретаря в тупик, и она некоторое время копалась в бумагах."Да-да, давайте посмотрим, есть ли у нас для вас что-то новое… По-моему, вы уже задавали этот вопрос пару дней назад. Нет, ничего нового пока нет! Мы же делали заявления по этой теме на прошлой неделе, но сейчас их у меня с собой нет", — сказала Жан-Пьер.В последние месяцы США столкнулись с дефицитом молочных смесей для новорожденных. Причиной стал отзыв из продажи крупных партий после того, как у регулирующих органов возникли подозрения о заражении болезнетворными бактериями производственной линии компании Abbott. Нехватка оценивается в 40-50 процентов от потребностей американского рынка. В начале июня Abbott объявила о возобновлении производства, а президент Джо Байден подписал закон, который облегчит малообеспеченным женщинам получение необходимого детского питания.
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в мире, джо байден, сша, карин жан-пьер
09:13 14.06.2022 (обновлено: 09:49 14.06.2022)
 
Новый представитель Белого дома не смогла ответить на простой вопрос

Новый пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер не смогла ответить на вопрос о детском питании

© AP Photo / Patrick SemanskyКарин Жан-Пьер
Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Карин Жан-Пьер. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер не смогла внятно ответить на простой вопрос о проблеме с детским питанием.
На брифинге одна из журналисток поинтересовалась, нет ли у президентской администрации какой-либо новой информации по этой теме. Вопрос поставил пресс-секретаря в тупик, и она некоторое время копалась в бумагах.
"Да-да, давайте посмотрим, есть ли у нас для вас что-то новое… По-моему, вы уже задавали этот вопрос пару дней назад. Нет, ничего нового пока нет! Мы же делали заявления по этой теме на прошлой неделе, но сейчас их у меня с собой нет", — сказала Жан-Пьер.
В последние месяцы США столкнулись с дефицитом молочных смесей для новорожденных. Причиной стал отзыв из продажи крупных партий после того, как у регулирующих органов возникли подозрения о заражении болезнетворными бактериями производственной линии компании Abbott. Нехватка оценивается в 40-50 процентов от потребностей американского рынка. В начале июня Abbott объявила о возобновлении производства, а президент Джо Байден подписал закон, который облегчит малообеспеченным женщинам получение необходимого детского питания.
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В миреДжо БайденСШАКарин Жан-Пьер
 
 
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