https://ria.ru/20220614/soglasheniya-1795219487.html

Беглов анонсировал подписание на ПМЭФ более 40 соглашений

Беглов анонсировал подписание на ПМЭФ более 40 соглашений - РИА Новости, 14.06.2022

Беглов анонсировал подписание на ПМЭФ более 40 соглашений

Петербург планирует подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) более 40 соглашений, почти половина из них – инвестиционные на РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T15:13

2022-06-14T15:13

2022-06-14T17:35

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

санкт-петербург

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Петербург планирует подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) более 40 соглашений, почти половина из них – инвестиционные на сумму более 200 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.Беглов также отметил, что соглашения Петербурга на ПМЭФ будут связаны, прежде всего, с российскими инвесторами. "Увеличение отечественных инвестиций, частных и федеральных – ключевой ресурс развития", - сказал он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Александра Беглова >>

https://ria.ru/20220601/mariupol-1792310279.html

санкт-петербург

россия

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Кирилл Волков

экономика, санкт-петербург, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), александр беглов