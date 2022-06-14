15:13 14.06.2022 (обновлено: 17:35 14.06.2022)
Беглов анонсировал подписание на ПМЭФ более 40 соглашений
Беглов: Петербург планирует подписать на ПМЭФ более 40 соглашений, включая инвестиционные
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Петербург планирует подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) более 40 соглашений, почти половина из них – инвестиционные на сумму более 200 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.
"Город намерен подписать более 40 соглашений. Почти половина из них – инвестиционные на общую сумму более 200 миллиардов рублей. Соглашения охватывают весь спектр экономики Петербурга: туризм, инновационное производство, развитие транспортной сферы, строительство объектов социальной, общественно-деловой, культурной, инженерной и иной инфраструктуры. Готовим серию соглашений о сотрудничестве с регионами России, подпишем их с главами субъектов Федерации. Активизируем двустороннее сотрудничество не только в экономике и бизнесе, но также в культуре, образовании, науке, здравоохранении, социальной политике, инновационном развитии", - сказал он.
Беглов также отметил, что соглашения Петербурга на ПМЭФ будут связаны, прежде всего, с российскими инвесторами. "Увеличение отечественных инвестиций, частных и федеральных – ключевой ресурс развития", - сказал он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.