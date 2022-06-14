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Беглов анонсировал подписание на ПМЭФ более 40 соглашений - РИА Новости, 14.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220614/soglasheniya-1795219487.html
Беглов анонсировал подписание на ПМЭФ более 40 соглашений
Беглов анонсировал подписание на ПМЭФ более 40 соглашений - РИА Новости, 14.06.2022
Беглов анонсировал подписание на ПМЭФ более 40 соглашений
Петербург планирует подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) более 40 соглашений, почти половина из них – инвестиционные на РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T15:13
2022-06-14T17:35
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкт-петербург
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Петербург планирует подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) более 40 соглашений, почти половина из них – инвестиционные на сумму более 200 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.Беглов также отметил, что соглашения Петербурга на ПМЭФ будут связаны, прежде всего, с российскими инвесторами. "Увеличение отечественных инвестиций, частных и федеральных – ключевой ресурс развития", - сказал он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Александра Беглова &gt;&gt;
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санкт-петербург
россия
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экономика, санкт-петербург, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), александр беглов
15:13 14.06.2022 (обновлено: 17:35 14.06.2022)
 
Беглов анонсировал подписание на ПМЭФ более 40 соглашений

Беглов: Петербург планирует подписать на ПМЭФ более 40 соглашений, включая инвестиционные

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Петербург планирует подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) более 40 соглашений, почти половина из них – инвестиционные на сумму более 200 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.
"Город намерен подписать более 40 соглашений. Почти половина из них – инвестиционные на общую сумму более 200 миллиардов рублей. Соглашения охватывают весь спектр экономики Петербурга: туризм, инновационное производство, развитие транспортной сферы, строительство объектов социальной, общественно-деловой, культурной, инженерной и иной инфраструктуры. Готовим серию соглашений о сотрудничестве с регионами России, подпишем их с главами субъектов Федерации. Активизируем двустороннее сотрудничество не только в экономике и бизнесе, но также в культуре, образовании, науке, здравоохранении, социальной политике, инновационном развитии", - сказал он.
Беглов также отметил, что соглашения Петербурга на ПМЭФ будут связаны, прежде всего, с российскими инвесторами. "Увеличение отечественных инвестиций, частных и федеральных – ключевой ресурс развития", - сказал он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Читайте полный текст интервью Александра Беглова >>
Вид на одну из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 12:41
Власти Петербурга и Мариуполя подписали соглашение о побратимских связях
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаСанкт-ПетербургРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Александр Беглов
 
 
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