https://ria.ru/20220614/sobaki-1795157688.html

Сенатор предложил чипировать домашних собак

Сенатор предложил чипировать домашних собак - РИА Новости, 14.06.2022

Сенатор предложил чипировать домашних собак

Необходимо ввести обязательное чипирование домашних собак, это позволит определить их владельцев в том случае, если они выбросили своего питомца на улицу или... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T12:03

2022-06-14T12:03

2022-06-14T12:04

общество

госдума рф

совет федерации рф

александр башкин

животные

собаки

россия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Необходимо ввести обязательное чипирование домашних собак, это позволит определить их владельцев в том случае, если они выбросили своего питомца на улицу или собака покусала человека, заявил РИА Новости председатель подкомитета по административному праву комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.В Госдуме предложили ввести штрафы до 30 тысяч рублей за выброшенных животных, до 200 тысяч рублей - за укусы домашними животными людей при отсутствии состава уголовного преступления, поправки предлагается внести в КоАП, сообщил в понедельник первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов."Помимо введения самих штрафов, которые я поддерживаю, необходимо предусмотреть техническое обеспечение их взимания. А для этого у собаки должен быть чип, чтобы по нему можно было установить владельца", - сказал Башкин.Говоря о размере штрафов для нерадивых владельцев, сенатор подчеркнул, что он должен быть "чувствительным"."Я обычно выступаю противником ужесточения наказания и повышения штрафов, но в данном случае штраф должен быть чувствительным и ощутимым. Когда законопроект будет внесён в Госдуму, мы будем работать над ним. Возможно, потребуется и повышение размера этих штрафов", - заявил он.По мнению Башкина, после принятия закона возможно рассмотрение материалов дел в отношении выборосивших своих собак на улицу или не присматривающих за ними владельцев мировыми судьями.

https://ria.ru/20220614/samovygul-1795150474.html

https://ria.ru/20220610/brattsevo-1794549616.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, госдума рф, совет федерации рф, александр башкин, животные, собаки, россия