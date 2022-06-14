10:34 14.06.2022 (обновлено: 11:08 14.06.2022)
В Луганске назвали положение боевиков ВСУ на заводе "Азот" катастрофическим
Представитель ЛНР Марочко назвал положение боевиков ВСУ на заводе "Азот" катастрофическим
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУничтоженный танк ВСУ на позиции, устроенной в арке жилого дома в Северодонецке
Уничтоженный танк ВСУ на позиции, устроенной в арке жилого дома в Северодонецке. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Бойцы ВСУ, блокированные на заводе "Азот", могут сохранить жизнь только если сдадутся в плен, заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в эфире телеканала "Россия 24".
"У украинских войск там катастрофическое положение, поскольку они лишены снабжения. <...> Те, кто сейчас находятся на предприятии "Азот", оказались между молотом и наковальней: с одной стороны их подпирают наши подразделения, с другой — стоят заградотряды. <...> Поэтому единственно правильный выход, который могут предпринять военнослужащие, находящиеся на территории предприятия — это сдаться в плен. По крайней мере, они сохранят себе жизнь. В противном случае будут ликвидированы", — сообщил он.
Марочко также опроверг заявления украинских властей о планах эвакуировать мирных жителей с "Азота". Он подчеркнул, что люди находятся на предприятии фактически на положении заложников.
"Украина сейчас пытается договориться о том, чтобы эвакуировать этих людей на подконтрольную себе территорию, но хочу отметить, что это абсолютно не соответствует действительности, поскольку буквально вчера был взорван украинскими националистами последний мост", — пояснил подполковник Народной милиции.
Назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай накануне сообщил, что на "Азоте" остаются около 500 жителей, из них 40 — дети. При этом, по данным посла ЛНР в России Родиона Мирошника, на заблокированном союзными силами предприятии находятся около 300-400 украинских военных.
Бои за Северодонецк идут с начала мая. На минувшей неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов города.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.