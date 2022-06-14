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В Луганске назвали положение боевиков ВСУ на заводе "Азот" катастрофическим - РИА Новости, 14.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Луганске назвали положение боевиков ВСУ на заводе "Азот" катастрофическим
В Луганске назвали положение боевиков ВСУ на заводе "Азот" катастрофическим - РИА Новости, 14.06.2022
В Луганске назвали положение боевиков ВСУ на заводе "Азот" катастрофическим
Бойцы ВСУ, блокированные на заводе "Азот", могут сохранить жизнь только если сдадутся в плен, заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T10:34
2022-06-14T11:08
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Бойцы ВСУ, блокированные на заводе "Азот", могут сохранить жизнь только если сдадутся в плен, заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в эфире телеканала "Россия 24"."У украинских войск там катастрофическое положение, поскольку они лишены снабжения. &lt;...&gt; Те, кто сейчас находятся на предприятии "Азот", оказались между молотом и наковальней: с одной стороны их подпирают наши подразделения, с другой — стоят заградотряды. &lt;...&gt; Поэтому единственно правильный выход, который могут предпринять военнослужащие, находящиеся на территории предприятия — это сдаться в плен. По крайней мере, они сохранят себе жизнь. В противном случае будут ликвидированы", — сообщил он.Марочко также опроверг заявления украинских властей о планах эвакуировать мирных жителей с "Азота". Он подчеркнул, что люди находятся на предприятии фактически на положении заложников.По его словам, для безопасной эвакуации людей необходимо открыть "зеленые коридоры" в сторону Сватово, но Украина пытается торговаться, прикрываясь мирными гражданами.Назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай накануне сообщил, что на "Азоте" остаются около 500 жителей, из них 40 — дети. При этом, по данным посла ЛНР в России Родиона Мирошника, на заблокированном союзными силами предприятии находятся около 300-400 украинских военных.Бои за Северодонецк идут с начала мая. На минувшей неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов города.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220613/severodonetsk-1794993032.html
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в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:34 14.06.2022 (обновлено: 11:08 14.06.2022)
 
В Луганске назвали положение боевиков ВСУ на заводе "Азот" катастрофическим

Представитель ЛНР Марочко назвал положение боевиков ВСУ на заводе "Азот" катастрофическим

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУничтоженный танк ВСУ на позиции, устроенной в арке жилого дома в Северодонецке
Уничтоженный танк ВСУ на позиции, устроенной в арке жилого дома в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтоженный танк ВСУ на позиции, устроенной в арке жилого дома в Северодонецке. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Бойцы ВСУ, блокированные на заводе "Азот", могут сохранить жизнь только если сдадутся в плен, заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в эфире телеканала "Россия 24".
"У украинских войск там катастрофическое положение, поскольку они лишены снабжения. <...> Те, кто сейчас находятся на предприятии "Азот", оказались между молотом и наковальней: с одной стороны их подпирают наши подразделения, с другой — стоят заградотряды. <...> Поэтому единственно правильный выход, который могут предпринять военнослужащие, находящиеся на территории предприятия — это сдаться в плен. По крайней мере, они сохранят себе жизнь. В противном случае будут ликвидированы", — сообщил он.
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Марочко также опроверг заявления украинских властей о планах эвакуировать мирных жителей с "Азота". Он подчеркнул, что люди находятся на предприятии фактически на положении заложников.

"Украина сейчас пытается договориться о том, чтобы эвакуировать этих людей на подконтрольную себе территорию, но хочу отметить, что это абсолютно не соответствует действительности, поскольку буквально вчера был взорван украинскими националистами последний мост", — пояснил подполковник Народной милиции.

По его словам, для безопасной эвакуации людей необходимо открыть "зеленые коридоры" в сторону Сватово, но Украина пытается торговаться, прикрываясь мирными гражданами.
Назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай накануне сообщил, что на "Азоте" остаются около 500 жителей, из них 40 — дети. При этом, по данным посла ЛНР в России Родиона Мирошника, на заблокированном союзными силами предприятии находятся около 300-400 украинских военных.
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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