https://ria.ru/20220614/severodonetsk-1795134504.html

В Луганске назвали положение боевиков ВСУ на заводе "Азот" катастрофическим

В Луганске назвали положение боевиков ВСУ на заводе "Азот" катастрофическим - РИА Новости, 14.06.2022

В Луганске назвали положение боевиков ВСУ на заводе "Азот" катастрофическим

Бойцы ВСУ, блокированные на заводе "Азот", могут сохранить жизнь только если сдадутся в плен, заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T10:34

2022-06-14T10:34

2022-06-14T11:08

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Бойцы ВСУ, блокированные на заводе "Азот", могут сохранить жизнь только если сдадутся в плен, заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в эфире телеканала "Россия 24"."У украинских войск там катастрофическое положение, поскольку они лишены снабжения. <...> Те, кто сейчас находятся на предприятии "Азот", оказались между молотом и наковальней: с одной стороны их подпирают наши подразделения, с другой — стоят заградотряды. <...> Поэтому единственно правильный выход, который могут предпринять военнослужащие, находящиеся на территории предприятия — это сдаться в плен. По крайней мере, они сохранят себе жизнь. В противном случае будут ликвидированы", — сообщил он.Марочко также опроверг заявления украинских властей о планах эвакуировать мирных жителей с "Азота". Он подчеркнул, что люди находятся на предприятии фактически на положении заложников.По его словам, для безопасной эвакуации людей необходимо открыть "зеленые коридоры" в сторону Сватово, но Украина пытается торговаться, прикрываясь мирными гражданами.Назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай накануне сообщил, что на "Азоте" остаются около 500 жителей, из них 40 — дети. При этом, по данным посла ЛНР в России Родиона Мирошника, на заблокированном союзными силами предприятии находятся около 300-400 украинских военных.Бои за Северодонецк идут с начала мая. На минувшей неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов города.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220613/severodonetsk-1794993032.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр