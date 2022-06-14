https://ria.ru/20220614/serbiya-1795190219.html

Европарламент призвал Сербию присоединиться к решениям ЕС против России

Европарламент призвал Сербию присоединиться к решениям ЕС против России - РИА Новости, 14.06.2022

Европарламент призвал Сербию присоединиться к решениям ЕС против России

Комитет Европарламента (ЕП) по международным делам принял доклад, в котором призвал власти Сербии срочно присоединиться к решениям Евросоюза против России,... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:35

2022-06-14T13:35

2022-06-14T13:38

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Комитет Европарламента (ЕП) по международным делам принял доклад, в котором призвал власти Сербии срочно присоединиться к решениям Евросоюза против России, говорится в пресс-релизе ЕП."В докладе, принятом 50 голосами "за", 5 "против" при 3 воздержавшихся выражается глубокое сожаление в связи с тем, что Сербия не присоединилась к санкциям ЕС после вторжения России на Украину, а также содержится призыв к новоизбранным властям срочно присоединиться к решениям ЕС против России", - отмечается в нем.Кроме того, как говорится в релизе, доклад "приветствует тот факт, что членство в ЕС остается стратегической целью Сербии". В то же время депутаты сожалеют об отсутствии прогресса и даже о наличии отступлений страны по вопросам, которые имеют основополагающее значение для ее вхождения в ЕС.Депутаты комитета призывают Сербию к достижению прогресса в области верховенства закона, основных прав, свободы выражения мнений, укрепления плюрализма СМИ и нормализации отношений с Косово.Доклад будет вынесен на голосование пленарной сессии ЕП в июле.

https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795176974.html

https://ria.ru/20220613/serbiya-1795038055.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сербия, россия, украина, евросоюз, косово, европарламент, европа