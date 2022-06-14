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Европарламент призвал Сербию присоединиться к решениям ЕС против России - РИА Новости, 14.06.2022
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Европарламент призвал Сербию присоединиться к решениям ЕС против России
Европарламент призвал Сербию присоединиться к решениям ЕС против России - РИА Новости, 14.06.2022
Европарламент призвал Сербию присоединиться к решениям ЕС против России
Комитет Европарламента (ЕП) по международным делам принял доклад, в котором призвал власти Сербии срочно присоединиться к решениям Евросоюза против России,... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:35
2022-06-14T13:38
в мире
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россия
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евросоюз
косово
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Комитет Европарламента (ЕП) по международным делам принял доклад, в котором призвал власти Сербии срочно присоединиться к решениям Евросоюза против России, говорится в пресс-релизе ЕП."В докладе, принятом 50 голосами "за", 5 "против" при 3 воздержавшихся выражается глубокое сожаление в связи с тем, что Сербия не присоединилась к санкциям ЕС после вторжения России на Украину, а также содержится призыв к новоизбранным властям срочно присоединиться к решениям ЕС против России", - отмечается в нем.Кроме того, как говорится в релизе, доклад "приветствует тот факт, что членство в ЕС остается стратегической целью Сербии". В то же время депутаты сожалеют об отсутствии прогресса и даже о наличии отступлений страны по вопросам, которые имеют основополагающее значение для ее вхождения в ЕС.Депутаты комитета призывают Сербию к достижению прогресса в области верховенства закона, основных прав, свободы выражения мнений, укрепления плюрализма СМИ и нормализации отношений с Косово.Доклад будет вынесен на голосование пленарной сессии ЕП в июле.
https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795176974.html
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в мире, сербия, россия, украина, евросоюз, косово, европарламент, европа
13:35 14.06.2022 (обновлено: 13:38 14.06.2022)
 
Европарламент призвал Сербию присоединиться к решениям ЕС против России

Комитет Европарламента призвал Сербию присоединиться к решениям Евросоюза против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Комитет Европарламента (ЕП) по международным делам принял доклад, в котором призвал власти Сербии срочно присоединиться к решениям Евросоюза против России, говорится в пресс-релизе ЕП.
"В докладе, принятом 50 голосами "за", 5 "против" при 3 воздержавшихся выражается глубокое сожаление в связи с тем, что Сербия не присоединилась к санкциям ЕС после вторжения России на Украину, а также содержится призыв к новоизбранным властям срочно присоединиться к решениям ЕС против России", - отмечается в нем.
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Кроме того, как говорится в релизе, доклад "приветствует тот факт, что членство в ЕС остается стратегической целью Сербии". В то же время депутаты сожалеют об отсутствии прогресса и даже о наличии отступлений страны по вопросам, которые имеют основополагающее значение для ее вхождения в ЕС.
Депутаты комитета призывают Сербию к достижению прогресса в области верховенства закона, основных прав, свободы выражения мнений, укрепления плюрализма СМИ и нормализации отношений с Косово.
Доклад будет вынесен на голосование пленарной сессии ЕП в июле.
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