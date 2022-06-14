https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795106237.html
Пушков рассказал, чего боится Запад, когда пытается навредить России
Пушков рассказал, чего боится Запад, когда пытается навредить России - РИА Новости, 14.06.2022
Пушков рассказал, чего боится Запад, когда пытается навредить России
Запад боится признать, что попытка изолировать Россию санкциями вредит его собственной экономике, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T04:48
2022-06-14T04:48
2022-06-14T10:18
специальная военная операция на украине
россия
сша
евросоюз
в мире
алексей пушков
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Запад боится признать, что попытка изолировать Россию санкциями вредит его собственной экономике, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков.Политик обратил внимание на ситуацию с российскими удобрениями, "серые" закупки которых американскими компаниями тайно поощряет правительство США.По мнению Пушкова, эта ситуация стала показателем, что Штаты уже не выдерживают собственные же ограничения и не могут найти выход из последствий действий, нацеленных на вред Москве.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала военной операции на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефтиВ Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобной которой еще не было. Президент России Владимир Путин считает политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике и основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220614/lavrov-1795102250.html
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россия, сша, евросоюз, в мире, алексей пушков, санкции, санкции в отношении россии
04:48 14.06.2022 (обновлено: 10:18 14.06.2022)
Пушков рассказал, чего боится Запад, когда пытается навредить России
Пушков: Запад не выдерживает собственных антироссийских санкций и боится это признать