https://ria.ru/20220613/ssha-1795092848.html
США тайно поощряют компании закупать удобрения из России, сообщили СМИ
США тайно поощряют компании закупать удобрения из России, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2022
США тайно поощряют компании закупать удобрения из России, сообщили СМИ
Правительство США тайно поощряет сельскохозяйственные и транспортные компании наращивать закупку российских удобрений на фоне санкций и резкого роста цен на... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T22:49
2022-06-13T22:49
2022-06-13T23:51
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Правительство США тайно поощряет сельскохозяйственные и транспортные компании наращивать закупку российских удобрений на фоне санкций и резкого роста цен на продовольствие, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.По данным издания, вышеупомянутые действия Вашингтона — "часть сложных и трудных переговоров, проводимых с участием ООН по увеличению поставок удобрений, зерна и другой сельскохозяйственной продукции из России и Украины".Отмечается, что в этом году экспорт удобрений из России на Запад сократился на 24 процента.На прошлой неделе санкционный координатор Госдепа Джим О'Брайен заявил, что США настроены в ручном режиме устранять препятствия для поставок продовольствия и удобрений из России в страны "глобального юга" и не видят для этого санкционных помех.В ООН не раз заявляли об угрозе продовольственного кризиса. Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва это категорически отвергала. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога продовольствия в Мариупольском порту, ВСУ провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Как подчеркнул Владимир Путин, проблем с вывозом с Украины не существует и Россия не препятствует этому. По его словам, если Киев разминирует порты, корабли смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220612/zerno-1794955944.html
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экономика, цены на нефть, ллойд остин, сша, россия, москва, министерство обороны сша, оон
22:49 13.06.2022 (обновлено: 23:51 13.06.2022)
США тайно поощряют компании закупать удобрения из России, сообщили СМИ
Блумберг: США тайно поощряют компании наращивать закупку удобрений из России