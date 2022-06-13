https://ria.ru/20220613/ssha-1795092848.html

США тайно поощряют компании закупать удобрения из России, сообщили СМИ

США тайно поощряют компании закупать удобрения из России, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2022

США тайно поощряют компании закупать удобрения из России, сообщили СМИ

Правительство США тайно поощряет сельскохозяйственные и транспортные компании наращивать закупку российских удобрений на фоне санкций и резкого роста цен на... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T22:49

2022-06-13T22:49

2022-06-13T23:51

экономика

цены на нефть

ллойд остин

сша

россия

москва

министерство обороны сша

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785374303_0:0:3480:1958_1920x0_80_0_0_172758a6fa84b5e97a3986cebf8c91c8.jpg

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Правительство США тайно поощряет сельскохозяйственные и транспортные компании наращивать закупку российских удобрений на фоне санкций и резкого роста цен на продовольствие, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.По данным издания, вышеупомянутые действия Вашингтона — "часть сложных и трудных переговоров, проводимых с участием ООН по увеличению поставок удобрений, зерна и другой сельскохозяйственной продукции из России и Украины".Отмечается, что в этом году экспорт удобрений из России на Запад сократился на 24 процента.На прошлой неделе санкционный координатор Госдепа Джим О'Брайен заявил, что США настроены в ручном режиме устранять препятствия для поставок продовольствия и удобрений из России в страны "глобального юга" и не видят для этого санкционных помех.В ООН не раз заявляли об угрозе продовольственного кризиса. Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва это категорически отвергала. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога продовольствия в Мариупольском порту, ВСУ провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Как подчеркнул Владимир Путин, проблем с вывозом с Украины не существует и Россия не препятствует этому. По его словам, если Киев разминирует порты, корабли смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220612/zerno-1794955944.html

https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html

сша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, ллойд остин, сша, россия, москва, министерство обороны сша, оон