https://ria.ru/20220614/sankt-peterburg-1795226283.html

Петербург готов принять более семи миллионов туристов

Петербург готов принять более семи миллионов туристов - РИА Новости, 14.06.2022

Петербург готов принять более семи миллионов туристов

Петербург по итогам 2022 года может принять свыше семи миллионов гостей, если удастся возобновить международный турпоток из дружественных стран, заявил... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T18:25

2022-06-14T18:25

2022-06-14T18:36

туризм

туризм

новости - туризм

санкт-петербург

китай

латинская америка

снг

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Петербург по итогам 2022 года может принять свыше семи миллионов гостей, если удастся возобновить международный турпоток из дружественных стран, заявил губернатор Александр Беглов в интервью РИА Новости.Он сообщил, что начало мая в этом году было отмечено высокой туристической активностью, город посетили 560 тысяч гостей, загрузка многих отелей доходила до 100 процентов. Власти Петербурга, отметил губернатор, также ожидают повышенного интереса к городу в дни проведения ПМЭФ, праздника выпускников "Алые паруса", Дня ВМФ и главного Военно-Морского парада страны."Во внутреннем туризме делаем ставку на повторные визиты. Для этого развиваем программу "Новой туристской географии" с посещением современных локаций — "Острова фортов" в Кронштадте, "Никольских рядов", "СевкабельПорта" и других", — добавил Беглов.Читайте полный текст интервью Александра Беглова >>

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Лана Баева

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