18:26 14.06.2022 (обновлено: 18:35 14.06.2022)
ВС Британии поддержал прецедентное решение о депортации мигранта в Руанду
Верховный суд Великобритании принял прецедентное решение о депортации мигранта в Руанду
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Верховный суд Великобритании поддержал решения судов нижестоящей инстанции о правомерности выдворения из страны в Руанду одного из мигрантов, это решение стало первым в череде подобных исков, вокруг чего в последние дни развернулась полемика в Великобритании, сообщает телеканал Sky News во вторник.
Как пишет издание Independent, это приведет к тому, что запланированный на вечер вторника рейс с мигрантами в Руанду состоится, даже несмотря на многочисленные судебные иски против их депортации из Британии.
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Кратко обосновывая свое решение, председатель Верховного суда Лорд Рид заявил, что суд получил "заверение" в том, что если политика правительства по высылке мигрантов в Руанду впоследствии будет признана незаконной, будут предприняты шаги по возвращению всех высланных, сообщает телеканал.
Высокий суд Лондона и Апелляционный суд уже отклоняли иски с требованием наложить судебный запрет на высылку мигрантов до вынесения решения по пересмотру политики Великобритании.
Как сообщает Sky News, во вторник еще один мигрант проиграл спор в Высоком суде. Этот мужчина обратился в суд с просьбой не депортировать его из-за проблем с психическим здоровьем и наличия сестры, проживающей в Великобритании.
Для депортации почти 40 мигрантов был выделен частный самолет, и премьер Британии Борис Джонсон заявлял, что он вылетит, даже если на борту будет один мигрант. Большая часть тех, кто должен был вылететь, подали апелляции в последний момент, так что по состоянию на вторник он должен был вывезти всего семь человек.
Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежище, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, которые считают, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш из Франции.
За прошлый год свыше 28 тысяч человек пересекли Ла-Манш на маленьких лодках. Большая часть из них - выходцы из Ирана, Ирака, Эритреи и Сирии.
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