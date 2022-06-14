https://ria.ru/20220614/ruanda-1795286071.html

ВС Британии поддержал прецедентное решение о депортации мигранта в Руанду

ВС Британии поддержал прецедентное решение о депортации мигранта в Руанду - РИА Новости, 14.06.2022

ВС Британии поддержал прецедентное решение о депортации мигранта в Руанду

Верховный суд Великобритании поддержал решения судов нижестоящей инстанции о правомерности выдворения из страны в Руанду одного из мигрантов, это решение стало... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T18:26

2022-06-14T18:26

2022-06-14T18:35

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великобритания

мигранты

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Верховный суд Великобритании поддержал решения судов нижестоящей инстанции о правомерности выдворения из страны в Руанду одного из мигрантов, это решение стало первым в череде подобных исков, вокруг чего в последние дни развернулась полемика в Великобритании, сообщает телеканал Sky News во вторник.Как пишет издание Independent, это приведет к тому, что запланированный на вечер вторника рейс с мигрантами в Руанду состоится, даже несмотря на многочисленные судебные иски против их депортации из Британии.Кратко обосновывая свое решение, председатель Верховного суда Лорд Рид заявил, что суд получил "заверение" в том, что если политика правительства по высылке мигрантов в Руанду впоследствии будет признана незаконной, будут предприняты шаги по возвращению всех высланных, сообщает телеканал.Высокий суд Лондона и Апелляционный суд уже отклоняли иски с требованием наложить судебный запрет на высылку мигрантов до вынесения решения по пересмотру политики Великобритании.Как сообщает Sky News, во вторник еще один мигрант проиграл спор в Высоком суде. Этот мужчина обратился в суд с просьбой не депортировать его из-за проблем с психическим здоровьем и наличия сестры, проживающей в Великобритании.Для депортации почти 40 мигрантов был выделен частный самолет, и премьер Британии Борис Джонсон заявлял, что он вылетит, даже если на борту будет один мигрант. Большая часть тех, кто должен был вылететь, подали апелляции в последний момент, так что по состоянию на вторник он должен был вывезти всего семь человек.Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежище, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, которые считают, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш из Франции.За прошлый год свыше 28 тысяч человек пересекли Ла-Манш на маленьких лодках. Большая часть из них - выходцы из Ирана, Ирака, Эритреи и Сирии.

https://ria.ru/20220415/migranty-1783630808.html

https://ria.ru/20220512/bezhentsy-1788172399.html

https://ria.ru/20211119/migranty-1759809830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, руанда, великобритания, мигранты