Рейтинг@Mail.ru
ВС Британии поддержал прецедентное решение о депортации мигранта в Руанду - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220614/ruanda-1795286071.html
ВС Британии поддержал прецедентное решение о депортации мигранта в Руанду
ВС Британии поддержал прецедентное решение о депортации мигранта в Руанду - РИА Новости, 14.06.2022
ВС Британии поддержал прецедентное решение о депортации мигранта в Руанду
Верховный суд Великобритании поддержал решения судов нижестоящей инстанции о правомерности выдворения из страны в Руанду одного из мигрантов, это решение стало... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T18:26
2022-06-14T18:35
в мире
руанда
великобритания
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Верховный суд Великобритании поддержал решения судов нижестоящей инстанции о правомерности выдворения из страны в Руанду одного из мигрантов, это решение стало первым в череде подобных исков, вокруг чего в последние дни развернулась полемика в Великобритании, сообщает телеканал Sky News во вторник.Как пишет издание Independent, это приведет к тому, что запланированный на вечер вторника рейс с мигрантами в Руанду состоится, даже несмотря на многочисленные судебные иски против их депортации из Британии.Кратко обосновывая свое решение, председатель Верховного суда Лорд Рид заявил, что суд получил "заверение" в том, что если политика правительства по высылке мигрантов в Руанду впоследствии будет признана незаконной, будут предприняты шаги по возвращению всех высланных, сообщает телеканал.Высокий суд Лондона и Апелляционный суд уже отклоняли иски с требованием наложить судебный запрет на высылку мигрантов до вынесения решения по пересмотру политики Великобритании.Как сообщает Sky News, во вторник еще один мигрант проиграл спор в Высоком суде. Этот мужчина обратился в суд с просьбой не депортировать его из-за проблем с психическим здоровьем и наличия сестры, проживающей в Великобритании.Для депортации почти 40 мигрантов был выделен частный самолет, и премьер Британии Борис Джонсон заявлял, что он вылетит, даже если на борту будет один мигрант. Большая часть тех, кто должен был вылететь, подали апелляции в последний момент, так что по состоянию на вторник он должен был вывезти всего семь человек.Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежище, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, которые считают, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш из Франции.За прошлый год свыше 28 тысяч человек пересекли Ла-Манш на маленьких лодках. Большая часть из них - выходцы из Ирана, Ирака, Эритреи и Сирии.
https://ria.ru/20220415/migranty-1783630808.html
https://ria.ru/20220512/bezhentsy-1788172399.html
https://ria.ru/20211119/migranty-1759809830.html
руанда
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, руанда, великобритания, мигранты
18:26 14.06.2022 (обновлено: 18:35 14.06.2022)
 
ВС Британии поддержал прецедентное решение о депортации мигранта в Руанду

Верховный суд Великобритании принял прецедентное решение о депортации мигранта в Руанду

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Верховный суд Великобритании поддержал решения судов нижестоящей инстанции о правомерности выдворения из страны в Руанду одного из мигрантов, это решение стало первым в череде подобных исков, вокруг чего в последние дни развернулась полемика в Великобритании, сообщает телеканал Sky News во вторник.
Как пишет издание Independent, это приведет к тому, что запланированный на вечер вторника рейс с мигрантами в Руанду состоится, даже несмотря на многочисленные судебные иски против их депортации из Британии.
Мигранты из Африки в Европе - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 08:00
Британия выселяет беженцев. В Африку
Кратко обосновывая свое решение, председатель Верховного суда Лорд Рид заявил, что суд получил "заверение" в том, что если политика правительства по высылке мигрантов в Руанду впоследствии будет признана незаконной, будут предприняты шаги по возвращению всех высланных, сообщает телеканал.
Высокий суд Лондона и Апелляционный суд уже отклоняли иски с требованием наложить судебный запрет на высылку мигрантов до вынесения решения по пересмотру политики Великобритании.
Как сообщает Sky News, во вторник еще один мигрант проиграл спор в Высоком суде. Этот мужчина обратился в суд с просьбой не депортировать его из-за проблем с психическим здоровьем и наличия сестры, проживающей в Великобритании.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 17:12
Украинских беженцев не будут отправлять в Руанду, сообщил Джонсон
Для депортации почти 40 мигрантов был выделен частный самолет, и премьер Британии Борис Джонсон заявлял, что он вылетит, даже если на борту будет один мигрант. Большая часть тех, кто должен был вылететь, подали апелляции в последний момент, так что по состоянию на вторник он должен был вывезти всего семь человек.
Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежище, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, которые считают, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш из Франции.
За прошлый год свыше 28 тысяч человек пересекли Ла-Манш на маленьких лодках. Большая часть из них - выходцы из Ирана, Ирака, Эритреи и Сирии.
Беженцы греются у костра в лагере нелегальных мигрантов неподалеку от пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября 2021, 14:18
Глава МВД Британии назвала причину миграционного кризиса
 
В миреРуандаВеликобританияМигранты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала