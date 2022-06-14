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В Совфеде уверены, что ответ на обращение Пушилина к России поступит - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/rossiya-1795159015.html
В Совфеде уверены, что ответ на обращение Пушилина к России поступит
В Совфеде уверены, что ответ на обращение Пушилина к России поступит - РИА Новости, 14.06.2022
В Совфеде уверены, что ответ на обращение Пушилина к России поступит
Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к России за помощью без ответа не останется, убежден первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:05
2022-06-14T16:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
россия
совет федерации рф
владимир джабаров
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к России за помощью без ответа не останется, убежден первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Ранее Пушилин сообщил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы" в связи с учащением случаев обстрела Донецка украинскими войсками."Варварский обстрел Донецка еще раз подтверждает, что нынешняя украинская власть нацелена на уничтожение жителей Донбасса. Уверен, что обращение главы ДНР Пушилина к России с просьбой о помощи в защите жителей республики от украинских террористов не останется без ответа", — написал сенатор в своем Telegram-канале.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил накануне РИА Новости, что защита ДНР и ЛНР в целом — главная цель специальной военной операции, а вопрос о дополнительной поддержке переадресовал в Минобороны.
https://ria.ru/20220613/donetsk-1795094961.html
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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, россия, совет федерации рф, владимир джабаров
12:05 14.06.2022 (обновлено: 16:41 14.06.2022)
 
В Совфеде уверены, что ответ на обращение Пушилина к России поступит

Сенатор Джабаров уверен, что обращение Пушилина к России не останется без ответа

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к России за помощью без ответа не останется, убежден первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее Пушилин сообщил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы" в связи с учащением случаев обстрела Донецка украинскими войсками.
"Варварский обстрел Донецка еще раз подтверждает, что нынешняя украинская власть нацелена на уничтожение жителей Донбасса. Уверен, что обращение главы ДНР Пушилина к России с просьбой о помощи в защите жителей республики от украинских террористов не останется без ответа", — написал сенатор в своем Telegram-канале.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил накануне РИА Новости, что защита ДНР и ЛНР в целом — главная цель специальной военной операции, а вопрос о дополнительной поддержке переадресовал в Минобороны.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
Вчера, 23:15
Полянский возмутился отсутствием реакции Запада на обстрел роддома в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРДенис ПушилинРоссияСовет Федерации РФВладимир Джабаров
 
 
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