https://ria.ru/20220614/rossiya-1795159015.html

В Совфеде уверены, что ответ на обращение Пушилина к России поступит

В Совфеде уверены, что ответ на обращение Пушилина к России поступит - РИА Новости, 14.06.2022

В Совфеде уверены, что ответ на обращение Пушилина к России поступит

Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к России за помощью без ответа не останется, убежден первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T12:05

2022-06-14T12:05

2022-06-14T16:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

денис пушилин

россия

совет федерации рф

владимир джабаров

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к России за помощью без ответа не останется, убежден первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Ранее Пушилин сообщил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы" в связи с учащением случаев обстрела Донецка украинскими войсками."Варварский обстрел Донецка еще раз подтверждает, что нынешняя украинская власть нацелена на уничтожение жителей Донбасса. Уверен, что обращение главы ДНР Пушилина к России с просьбой о помощи в защите жителей республики от украинских террористов не останется без ответа", — написал сенатор в своем Telegram-канале.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил накануне РИА Новости, что защита ДНР и ЛНР в целом — главная цель специальной военной операции, а вопрос о дополнительной поддержке переадресовал в Минобороны.

https://ria.ru/20220613/donetsk-1795094961.html

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, россия, совет федерации рф, владимир джабаров