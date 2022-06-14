https://ria.ru/20220614/rak-1795109304.html
Онколог: молодые люди стали чаще болеть некоторыми видами рака головы и шеи
Онколог: молодые люди стали чаще болеть некоторыми видами рака головы и шеи - РИА Новости, 14.06.2022
Онколог: молодые люди стали чаще болеть некоторыми видами рака головы и шеи
В последнее время наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости некоторыми видами рака головы и шеи среди молодых людей, в основном заболевают мужчины,... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T06:27
2022-06-14T06:27
2022-06-14T06:27
михаил кропотов
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российский онкологический научный центр имени н. н. блохина
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В последнее время наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости некоторыми видами рака головы и шеи среди молодых людей, в основном заболевают мужчины, заявил РИА Новости заведующий хирургическим отделением опухолей головы и шеи НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России, врач-онколог доктор медицинских наук Михаил Кропотов.Он уточнил, что в основном заболевают молодые люди, чаще мужчины, реже женщины — у них поражаются миндалины, либо корень языка с вовлечением регионарных лимфатических узлов.По словам специалиста, все это ассоциировано с вирусом папилломы человека, с определенным образом жизни, с активным сексуальным поведением, что приводит к заражению вирусом папилломы человека и в итоге — к развитию рака.При этом, несмотря на то, что возраст молодой и рак достаточно агрессивный, он очень хорошо поддается лечению и большинство пациентов полностью излечиваются, подчеркнул Кропотов.
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михаил кропотов, общество, здоровье, россия, москва, российский онкологический научный центр имени н. н. блохина
Онколог: молодые люди стали чаще болеть некоторыми видами рака головы и шеи
Онколог Кропотов: молодые люди стали чаще болеть некоторыми видами рака головы и шеи
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В последнее время наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости некоторыми видами рака головы и шеи среди молодых людей, в основном заболевают мужчины, заявил РИА Новости заведующий хирургическим отделением опухолей головы и шеи НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России, врач-онколог доктор медицинских наук Михаил Кропотов.
"В последние годы при некоторых локализациях злокачественных новообразований в области головы и шеи отмечена тенденция увеличения заболеваемости пациентов молодого возраста. Например, это рак ротоглотки, связанный с вирусом папилломы человека", — сказал Кропотов.
Он уточнил, что в основном заболевают молодые люди, чаще мужчины, реже женщины — у них поражаются миндалины, либо корень языка с вовлечением регионарных лимфатических узлов.
По словам специалиста, все это ассоциировано с вирусом папилломы человека, с определенным образом жизни, с активным сексуальным поведением, что приводит к заражению вирусом папилломы человека и в итоге — к развитию рака.
При этом, несмотря на то, что возраст молодой и рак достаточно агрессивный, он очень хорошо поддается лечению и большинство пациентов полностью излечиваются, подчеркнул Кропотов.