https://ria.ru/20220614/putin-1795261863.html

Путин примет участие в саммите ШОС, Совете глав государств СНГ и ВЭФ

Путин примет участие в саммите ШОС, Совете глав государств СНГ и ВЭФ - РИА Новости, 14.06.2022

Путин примет участие в саммите ШОС, Совете глав государств СНГ и ВЭФ

В графике президента РФ Владимира Путина на осень запланировано много мероприятий, в том числе участие в саммите ШОС и Совете глав государств СНГ, сообщил... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T17:25

2022-06-14T17:25

2022-06-14T17:28

политика

владимир путин

юрий ушаков

шос

снг

восточный экономический форум (вэф)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина на осень запланировано много мероприятий, в том числе участие в саммите ШОС и Совете глав государств СНГ, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков."На осень много мероприятий планируется. Это и саммит ШОС в Самарканде, в сентябре уже, помимо нашего Восточного форума, потом Совет глав государств СНГ в Нур-Султане 14 октября", - рассказал Ушаков, говоря о графике президента.Он также отметил, что в ближайшее время у российского лидера "планируется ряд личных контактов", также ожидаются" весьма интересные и важные" телефонные разговоры.

https://ria.ru/20220614/sammit-1795260354.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, юрий ушаков, шос, снг, восточный экономический форум (вэф)