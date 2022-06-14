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Путин примет участие в саммите ШОС, Совете глав государств СНГ и ВЭФ - РИА Новости, 14.06.2022
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Путин примет участие в саммите ШОС, Совете глав государств СНГ и ВЭФ
Путин примет участие в саммите ШОС, Совете глав государств СНГ и ВЭФ - РИА Новости, 14.06.2022
Путин примет участие в саммите ШОС, Совете глав государств СНГ и ВЭФ
В графике президента РФ Владимира Путина на осень запланировано много мероприятий, в том числе участие в саммите ШОС и Совете глав государств СНГ, сообщил... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:25
2022-06-14T17:28
политика
владимир путин
юрий ушаков
шос
снг
восточный экономический форум (вэф)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина на осень запланировано много мероприятий, в том числе участие в саммите ШОС и Совете глав государств СНГ, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков."На осень много мероприятий планируется. Это и саммит ШОС в Самарканде, в сентябре уже, помимо нашего Восточного форума, потом Совет глав государств СНГ в Нур-Султане 14 октября", - рассказал Ушаков, говоря о графике президента.Он также отметил, что в ближайшее время у российского лидера "планируется ряд личных контактов", также ожидаются" весьма интересные и важные" телефонные разговоры.
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политика, владимир путин, юрий ушаков, шос, снг, восточный экономический форум (вэф)
17:25 14.06.2022 (обновлено: 17:28 14.06.2022)
 
Путин примет участие в саммите ШОС, Совете глав государств СНГ и ВЭФ

Ушаков: Путин осенью примет участие в саммите ШОС, Совете глав государств СНГ и ВЭФ

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина на осень запланировано много мероприятий, в том числе участие в саммите ШОС и Совете глав государств СНГ, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
"На осень много мероприятий планируется. Это и саммит ШОС в Самарканде, в сентябре уже, помимо нашего Восточного форума, потом Совет глав государств СНГ в Нур-Султане 14 октября", - рассказал Ушаков, говоря о графике президента.
Он также отметил, что в ближайшее время у российского лидера "планируется ряд личных контактов", также ожидаются" весьма интересные и важные" телефонные разговоры.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
17:20
Формат участия Путина в саммите G20 определят ближе к дате встречи
 
ПолитикаВладимир ПутинЮрий УшаковШОССНГВосточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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