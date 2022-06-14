https://ria.ru/20220614/putin-1795261863.html
Путин примет участие в саммите ШОС, Совете глав государств СНГ и ВЭФ
Путин примет участие в саммите ШОС, Совете глав государств СНГ и ВЭФ - РИА Новости, 14.06.2022
Путин примет участие в саммите ШОС, Совете глав государств СНГ и ВЭФ
В графике президента РФ Владимира Путина на осень запланировано много мероприятий, в том числе участие в саммите ШОС и Совете глав государств СНГ, сообщил... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:25
2022-06-14T17:25
2022-06-14T17:28
политика
владимир путин
юрий ушаков
шос
снг
восточный экономический форум (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748565310_0:96:3302:1953_1920x0_80_0_0_9bb6c92a3ad47e168d186e8f796b56fd.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина на осень запланировано много мероприятий, в том числе участие в саммите ШОС и Совете глав государств СНГ, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков."На осень много мероприятий планируется. Это и саммит ШОС в Самарканде, в сентябре уже, помимо нашего Восточного форума, потом Совет глав государств СНГ в Нур-Султане 14 октября", - рассказал Ушаков, говоря о графике президента.Он также отметил, что в ближайшее время у российского лидера "планируется ряд личных контактов", также ожидаются" весьма интересные и важные" телефонные разговоры.
https://ria.ru/20220614/sammit-1795260354.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748565310_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fd29c93fd66bcdefee92a2f44170a864.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, юрий ушаков, шос, снг, восточный экономический форум (вэф)
17:25 14.06.2022 (обновлено: 17:28 14.06.2022)
Путин примет участие в саммите ШОС, Совете глав государств СНГ и ВЭФ
Ушаков: Путин осенью примет участие в саммите ШОС, Совете глав государств СНГ и ВЭФ