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Туристы рассказали, каким должен быть идеальный отдых на море - РИА Новости, 14.06.2022
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Туризм
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Туристы рассказали, каким должен быть идеальный отдых на море
Туристы рассказали, каким должен быть идеальный отдых на море - РИА Новости, 14.06.2022
Туристы рассказали, каким должен быть идеальный отдых на море
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они собираются провести отпуск на море этим летом, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T10:58
2022-06-14T10:58
туризм
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они собираются провести отпуск на море этим летом, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1290 пользователей и выяснили, что большинство из них (84 процента) хотели бы устроить себе каникулы на побережье.Однако немногие заранее готовятся к поездке: уже купили билеты лишь 14 процентов туристов, а подходящие отели забронировали 16. Остальные не приняли окончательного решения.Выбирая гостиницу, 61 процент респондентов отметили, что на ее территории обязательно должен быть бассейн. При этом 48 процентов отдыхающих настаивают, что останавливаться необходимо на первой береговой линии. Вид на море из номера важен для 43 процентов путешественников. Песчаный пляж предпочитают 80 процентов туристов, галька устроит лишь 20 из них.Даже на море отдых должен быть разнообразным: 68 процентов респондентов отметили, что экскурсионная программа обязательно должна входить в план развлечений.Большинство туристов готовы провести это лето на российских курортах — их называли в 46 процентах случаев. За границу хотели бы уехать 38 процентов, а 16 процентов опрошенных пока не определились.
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туризм, новости - туризм, отдых, туристы
10:58 14.06.2022
 
Туристы рассказали, каким должен быть идеальный отдых на море

OneTwoTrip: две трети туристов планируют совмещать пляжный отдых с экскурсиями

© Depositphotos / AllaSerebrina Девушка с надувным кругом в форме пончика у бассейна
Девушка с надувным кругом в форме пончика у бассейна - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Depositphotos / AllaSerebrina
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они собираются провести отпуск на море этим летом, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1290 пользователей и выяснили, что большинство из них (84 процента) хотели бы устроить себе каникулы на побережье.
Однако немногие заранее готовятся к поездке: уже купили билеты лишь 14 процентов туристов, а подходящие отели забронировали 16. Остальные не приняли окончательного решения.
Выбирая гостиницу, 61 процент респондентов отметили, что на ее территории обязательно должен быть бассейн. При этом 48 процентов отдыхающих настаивают, что останавливаться необходимо на первой береговой линии. Вид на море из номера важен для 43 процентов путешественников. Песчаный пляж предпочитают 80 процентов туристов, галька устроит лишь 20 из них.
Даже на море отдых должен быть разнообразным: 68 процентов респондентов отметили, что экскурсионная программа обязательно должна входить в план развлечений.
Большинство туристов готовы провести это лето на российских курортах — их называли в 46 процентах случаев. За границу хотели бы уехать 38 процентов, а 16 процентов опрошенных пока не определились.
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