https://ria.ru/20220614/puteshestviya-1794970413.html

Туристы рассказали, каким должен быть идеальный отдых на море

Туристы рассказали, каким должен быть идеальный отдых на море - РИА Новости, 14.06.2022

Туристы рассказали, каким должен быть идеальный отдых на море

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они собираются провести отпуск на море этим летом, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T10:58

2022-06-14T10:58

2022-06-14T10:58

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они собираются провести отпуск на море этим летом, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1290 пользователей и выяснили, что большинство из них (84 процента) хотели бы устроить себе каникулы на побережье.Однако немногие заранее готовятся к поездке: уже купили билеты лишь 14 процентов туристов, а подходящие отели забронировали 16. Остальные не приняли окончательного решения.Выбирая гостиницу, 61 процент респондентов отметили, что на ее территории обязательно должен быть бассейн. При этом 48 процентов отдыхающих настаивают, что останавливаться необходимо на первой береговой линии. Вид на море из номера важен для 43 процентов путешественников. Песчаный пляж предпочитают 80 процентов туристов, галька устроит лишь 20 из них.Даже на море отдых должен быть разнообразным: 68 процентов респондентов отметили, что экскурсионная программа обязательно должна входить в план развлечений.Большинство туристов готовы провести это лето на российских курортах — их называли в 46 процентах случаев. За границу хотели бы уехать 38 процентов, а 16 процентов опрошенных пока не определились.

https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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