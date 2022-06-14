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Спецоперация закончится полнейшей победой союзнических сил, заявил Пушилин - РИА Новости, 14.06.2022
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Спецоперация закончится полнейшей победой союзнических сил, заявил Пушилин
Спецоперация закончится полнейшей победой союзнических сил, заявил Пушилин - РИА Новости, 14.06.2022
Спецоперация закончится полнейшей победой союзнических сил, заявил Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин уверен, что спецоперация на Украине закончится "полнейшей победой" союзнических сил. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T18:33
2022-06-14T19:28
денис пушилин
в мире
александр беглов
санкт-петербург
мариуполь
донецкая народная республика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин уверен, что спецоперация на Украине закончится "полнейшей победой" союзнических сил.Пушилин во вторник совместно с губернатором Петербурга Александром Бегловым проводит заседание рабочей группы по взаимодействию между Петербургом и Мариуполем."Безусловно, специальная военная операция для нас - освободительная операция, она закончится полнейшей победой наших союзнических сил, в этом нет никаких сомнений", - сказал Пушилин."На самом деле, сейчас исторический момент, (когда) восстанавливается справедливость по всем направлениям", - добавил он.Пушилин поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга за "искреннее личное участие" в восстановлении Мариуполя, назвав это "крайне важным". По его оценке, ощущение личного участия и сопереживания вызывает и работа всей команды городской администрации, связанная с оказанием помощи Мариуполю.Беглов 1 июня посетил Мариуполь и подписал соглашение о побратимстве между городами с руководителем мариупольской администрации Константином Иващенко. На прошлой неделе в Мариуполь из Петербурга уже прибыла колонна строительной техники: самосвалы, погрузчики, краны. Начались работы по возведению строительного городка, где будет координироваться работа по восстановлению Октябрьского района Мариуполя. По словам Беглова, Петербург поможет восстановить драматический театр и филармонию в этом городе, инженерную и социальную инфраструктуру, а также поможет подготовить жилые дома к зиме.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
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санкт-петербург
мариуполь
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денис пушилин, в мире, александр беглов, санкт-петербург, мариуполь, донецкая народная республика
18:33 14.06.2022 (обновлено: 19:28 14.06.2022)
 
Спецоперация закончится полнейшей победой союзнических сил, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: спецоперация на Украине закончится полнейшей победой союзнических сил

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкГлава Донецкой народной республики Денис Пушилин
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин уверен, что спецоперация на Украине закончится "полнейшей победой" союзнических сил.
Пушилин во вторник совместно с губернатором Петербурга Александром Бегловым проводит заседание рабочей группы по взаимодействию между Петербургом и Мариуполем.
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"Безусловно, специальная военная операция для нас - освободительная операция, она закончится полнейшей победой наших союзнических сил, в этом нет никаких сомнений", - сказал Пушилин.
"На самом деле, сейчас исторический момент, (когда) восстанавливается справедливость по всем направлениям", - добавил он.
Пушилин поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга за "искреннее личное участие" в восстановлении Мариуполя, назвав это "крайне важным". По его оценке, ощущение личного участия и сопереживания вызывает и работа всей команды городской администрации, связанная с оказанием помощи Мариуполю.
Беглов 1 июня посетил Мариуполь и подписал соглашение о побратимстве между городами с руководителем мариупольской администрации Константином Иващенко. На прошлой неделе в Мариуполь из Петербурга уже прибыла колонна строительной техники: самосвалы, погрузчики, краны. Начались работы по возведению строительного городка, где будет координироваться работа по восстановлению Октябрьского района Мариуполя. По словам Беглова, Петербург поможет восстановить драматический театр и филармонию в этом городе, инженерную и социальную инфраструктуру, а также поможет подготовить жилые дома к зиме.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил.
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Денис ПушилинВ миреАлександр БегловСанкт-ПетербургМариупольДонецкая Народная Республика
 
 
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