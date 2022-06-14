https://ria.ru/20220614/pushilin-1795288291.html

Спецоперация закончится полнейшей победой союзнических сил, заявил Пушилин

Спецоперация закончится полнейшей победой союзнических сил, заявил Пушилин - РИА Новости, 14.06.2022

Спецоперация закончится полнейшей победой союзнических сил, заявил Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин уверен, что спецоперация на Украине закончится "полнейшей победой" союзнических сил. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T18:33

2022-06-14T18:33

2022-06-14T19:28

денис пушилин

в мире

александр беглов

санкт-петербург

мариуполь

донецкая народная республика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин уверен, что спецоперация на Украине закончится "полнейшей победой" союзнических сил.Пушилин во вторник совместно с губернатором Петербурга Александром Бегловым проводит заседание рабочей группы по взаимодействию между Петербургом и Мариуполем."Безусловно, специальная военная операция для нас - освободительная операция, она закончится полнейшей победой наших союзнических сил, в этом нет никаких сомнений", - сказал Пушилин."На самом деле, сейчас исторический момент, (когда) восстанавливается справедливость по всем направлениям", - добавил он.Пушилин поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга за "искреннее личное участие" в восстановлении Мариуполя, назвав это "крайне важным". По его оценке, ощущение личного участия и сопереживания вызывает и работа всей команды городской администрации, связанная с оказанием помощи Мариуполю.Беглов 1 июня посетил Мариуполь и подписал соглашение о побратимстве между городами с руководителем мариупольской администрации Константином Иващенко. На прошлой неделе в Мариуполь из Петербурга уже прибыла колонна строительной техники: самосвалы, погрузчики, краны. Начались работы по возведению строительного городка, где будет координироваться работа по восстановлению Октябрьского района Мариуполя. По словам Беглова, Петербург поможет восстановить драматический театр и филармонию в этом городе, инженерную и социальную инфраструктуру, а также поможет подготовить жилые дома к зиме.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html

санкт-петербург

мариуполь

донецкая народная республика

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денис пушилин, в мире, александр беглов, санкт-петербург, мариуполь, донецкая народная республика