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Проект о "зеленой экономике" стартовал на сайте РИА Новости - РИА Новости, 14.06.2022
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Проект о "зеленой экономике" стартовал на сайте РИА Новости
Проект о "зеленой экономике" стартовал на сайте РИА Новости - РИА Новости, 14.06.2022
Проект о "зеленой экономике" стартовал на сайте РИА Новости
в странах ближнего зарубежья – Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:33
2022-06-14T17:13
новости агентства
россия
риа новости
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) запустили совместный проект о развитии "зеленой экономики" в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Проект стартовал на флагмане медиагруппы, сайте ria.ru, а также на национальных версиях сайтов международного информационного агентства и радио Sputnik в странах ближнего зарубежья – Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.Материалы проекта рассказывают о целях и задачах зеленой политики ЕАЭС, а также о ключевых законодательных, научных, производственных и других инициативах в промышленной, сельскохозяйственной и иных сферах экономики.Страны ЕАЭС прилагают значительные усилия для борьбы с изменением климата на планете. Одно из стратегических направлений развития Союза до 2025 года — разработка концепции формирования и внедрения зеленой экономики. Кроме того, для выработки конкретных предложений в рамках климатической повестки 20 августа 2021 года в ЕАЭС была создана специальная рабочая группа высокого уровня (РГВУ), а само направление стало частью общей стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК . Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
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РИА Новости
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96
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новости агентства, россия, риа новости, миа "россия сегодня"
12:33 14.06.2022 (обновлено: 17:13 14.06.2022)
 

Проект о "зеленой экономике" стартовал на сайте РИА Новости

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) запустили совместный проект о развитии "зеленой экономики" в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Проект стартовал на флагмане медиагруппы, сайте ria.ru, а также на национальных версиях сайтов международного информационного агентства и радио Sputnik в странах ближнего зарубежья – Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.
Материалы проекта рассказывают о целях и задачах зеленой политики ЕАЭС, а также о ключевых законодательных, научных, производственных и других инициативах в промышленной, сельскохозяйственной и иных сферах экономики.
Россия сегодня и Орлёнок открыли площадку на базе RIA.Lab - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 16:00
"Россия сегодня" и "Орленок" открыли площадку на базе RIA.Lab
Страны ЕАЭС прилагают значительные усилия для борьбы с изменением климата на планете. Одно из стратегических направлений развития Союза до 2025 года — разработка концепции формирования и внедрения зеленой экономики.
Кроме того, для выработки конкретных предложений в рамках климатической повестки 20 августа 2021 года в ЕАЭС была создана специальная рабочая группа высокого уровня (РГВУ), а само направление стало частью общей стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК . Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
 
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