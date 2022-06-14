https://ria.ru/20220614/proekt-1795167922.html

Проект о "зеленой экономике" стартовал на сайте РИА Новости

Проект о "зеленой экономике" стартовал на сайте РИА Новости - РИА Новости, 14.06.2022

Проект о "зеленой экономике" стартовал на сайте РИА Новости

в странах ближнего зарубежья – Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T12:33

2022-06-14T12:33

2022-06-14T17:13

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) запустили совместный проект о развитии "зеленой экономики" в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Проект стартовал на флагмане медиагруппы, сайте ria.ru, а также на национальных версиях сайтов международного информационного агентства и радио Sputnik в странах ближнего зарубежья – Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.Материалы проекта рассказывают о целях и задачах зеленой политики ЕАЭС, а также о ключевых законодательных, научных, производственных и других инициативах в промышленной, сельскохозяйственной и иных сферах экономики.Страны ЕАЭС прилагают значительные усилия для борьбы с изменением климата на планете. Одно из стратегических направлений развития Союза до 2025 года — разработка концепции формирования и внедрения зеленой экономики. Кроме того, для выработки конкретных предложений в рамках климатической повестки 20 августа 2021 года в ЕАЭС была создана специальная рабочая группа высокого уровня (РГВУ), а само направление стало частью общей стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК . Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

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