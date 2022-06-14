12:33 14.06.2022 (обновлено: 17:13 14.06.2022)
Проект о "зеленой экономике" стартовал на сайте РИА Новости
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) запустили совместный проект о развитии "зеленой экономики" в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Проект стартовал на флагмане медиагруппы, сайте ria.ru, а также на национальных версиях сайтов международного информационного агентства и радио Sputnik в странах ближнего зарубежья – Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.
Материалы проекта рассказывают о целях и задачах зеленой политики ЕАЭС, а также о ключевых законодательных, научных, производственных и других инициативах в промышленной, сельскохозяйственной и иных сферах экономики.
Страны ЕАЭС прилагают значительные усилия для борьбы с изменением климата на планете. Одно из стратегических направлений развития Союза до 2025 года — разработка концепции формирования и внедрения зеленой экономики.
Кроме того, для выработки конкретных предложений в рамках климатической повестки 20 августа 2021 года в ЕАЭС была создана специальная рабочая группа высокого уровня (РГВУ), а само направление стало частью общей стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
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