https://ria.ru/20220614/prizyv-1795171628.html

Сенатор считает, что дополнительного призыва в армию не потребуется

Сенатор считает, что дополнительного призыва в армию не потребуется - РИА Новости, 14.06.2022

Сенатор считает, что дополнительного призыва в армию не потребуется

Дополнительного призыва в российскую армию в свете спецоперации не потребуется, достаточно отправляющихся на Украину и в Донбасс добровольцев, считает глава... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T12:45

2022-06-14T12:45

2022-06-14T12:45

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

совет федерации рф

виктор бондарев

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Дополнительного призыва в российскую армию в свете спецоперации не потребуется, достаточно отправляющихся на Украину и в Донбасс добровольцев, считает глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев."Я думаю, достаточно добровольцев, которые сами идут для наведения порядка туда", - сказал он во вторник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Говоря о сроках проведения операции, Бондарев назвал достижение ее целей "вопросом времени"."Прикрываясь живым щитом, они не дают нашим войскам идти семимильными шагами. Из-за того, что сгоняют мирных жителей туда и, естественно, приходится работать избирательно нашей армии и Росгвардии", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20220505/volodin-1787092327.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, совет федерации рф, виктор бондарев, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр