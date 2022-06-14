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Сенатор считает, что дополнительного призыва в армию не потребуется
Сенатор считает, что дополнительного призыва в армию не потребуется - РИА Новости, 14.06.2022
Сенатор считает, что дополнительного призыва в армию не потребуется
Дополнительного призыва в российскую армию в свете спецоперации не потребуется, достаточно отправляющихся на Украину и в Донбасс добровольцев, считает глава... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:45
2022-06-14T12:45
2022-06-14T12:45
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
совет федерации рф
виктор бондарев
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Дополнительного призыва в российскую армию в свете спецоперации не потребуется, достаточно отправляющихся на Украину и в Донбасс добровольцев, считает глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев."Я думаю, достаточно добровольцев, которые сами идут для наведения порядка туда", - сказал он во вторник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Говоря о сроках проведения операции, Бондарев назвал достижение ее целей "вопросом времени"."Прикрываясь живым щитом, они не дают нашим войскам идти семимильными шагами. Из-за того, что сгоняют мирных жителей туда и, естественно, приходится работать избирательно нашей армии и Росгвардии", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20220505/volodin-1787092327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, совет федерации рф, виктор бондарев, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Сенатор считает, что дополнительного призыва в армию не потребуется
Сенатор Бондарев: дополнительного призыва в армию из-за спецоперации не потребуется