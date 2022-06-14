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Сенатор считает, что дополнительного призыва в армию не потребуется - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Сенатор считает, что дополнительного призыва в армию не потребуется
Сенатор считает, что дополнительного призыва в армию не потребуется - РИА Новости, 14.06.2022
Сенатор считает, что дополнительного призыва в армию не потребуется
Дополнительного призыва в российскую армию в свете спецоперации не потребуется, достаточно отправляющихся на Украину и в Донбасс добровольцев, считает глава... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:45
2022-06-14T12:45
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
совет федерации рф
виктор бондарев
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Дополнительного призыва в российскую армию в свете спецоперации не потребуется, достаточно отправляющихся на Украину и в Донбасс добровольцев, считает глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев."Я думаю, достаточно добровольцев, которые сами идут для наведения порядка туда", - сказал он во вторник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Говоря о сроках проведения операции, Бондарев назвал достижение ее целей "вопросом времени"."Прикрываясь живым щитом, они не дают нашим войскам идти семимильными шагами. Из-за того, что сгоняют мирных жителей туда и, естественно, приходится работать избирательно нашей армии и Росгвардии", - сказал сенатор.
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безопасность, россия, совет федерации рф, виктор бондарев, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
12:45 14.06.2022
 
Сенатор считает, что дополнительного призыва в армию не потребуется

Сенатор Бондарев: дополнительного призыва в армию из-за спецоперации не потребуется

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Дополнительного призыва в российскую армию в свете спецоперации не потребуется, достаточно отправляющихся на Украину и в Донбасс добровольцев, считает глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.
"Я думаю, достаточно добровольцев, которые сами идут для наведения порядка туда", - сказал он во вторник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Говоря о сроках проведения операции, Бондарев назвал достижение ее целей "вопросом времени".
"Прикрываясь живым щитом, они не дают нашим войскам идти семимильными шагами. Из-за того, что сгоняют мирных жителей туда и, естественно, приходится работать избирательно нашей армии и Росгвардии", - сказал сенатор.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСовет Федерации РФВиктор БондаревВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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