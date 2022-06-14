https://ria.ru/20220614/pmef-1795316121.html

Делегация из Южной Осетии примет участие в ПМЭФ

Делегация из Южной Осетии примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 14.06.2022

Делегация из Южной Осетии примет участие в ПМЭФ

Делегация из Южной Осетии примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили РИА Новости в правительстве республики. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T20:48

2022-06-14T20:48

2022-06-14T20:48

геннадий бекоев

южная осетия

санкт-петербург

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ЦХИНВАЛ, 14 июн - РИА Новости. Делегация из Южной Осетии примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили РИА Новости в правительстве республики."Делегация из Южной Осетии примет участие в Петербургском международном экономическом форуме", - сказал представитель пресс-службы правительства.Уточняется, что в состав делегации войдёт и.о. председателя правительства Геннадий Бекоев и зампред правительства, министр экономического развития Южной Осетии Дзамболат Тадтаев.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220614/pmef-1795315295.html

https://ria.ru/20220614/krym-1795261376.html

южная осетия

санкт-петербург

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геннадий бекоев, южная осетия, санкт-петербург