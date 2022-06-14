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Делегация из Южной Осетии примет участие в ПМЭФ
Делегация из Южной Осетии примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 14.06.2022
Делегация из Южной Осетии примет участие в ПМЭФ
Делегация из Южной Осетии примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили РИА Новости в правительстве республики. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T20:48
2022-06-14T20:48
2022-06-14T20:48
геннадий бекоев
южная осетия
санкт-петербург
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ЦХИНВАЛ, 14 июн - РИА Новости. Делегация из Южной Осетии примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили РИА Новости в правительстве республики."Делегация из Южной Осетии примет участие в Петербургском международном экономическом форуме", - сказал представитель пресс-службы правительства.Уточняется, что в состав делегации войдёт и.о. председателя правительства Геннадий Бекоев и зампред правительства, министр экономического развития Южной Осетии Дзамболат Тадтаев.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220614/pmef-1795315295.html
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геннадий бекоев, южная осетия, санкт-петербург
Делегация из Южной Осетии примет участие в ПМЭФ
Пресс-служба: делегация из Южной Осетии примет участие в ПМЭФ