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Представители всех субъектов РФ примут участие в ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 14.06.2022
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Представители всех субъектов РФ примут участие в ПМЭФ-2022
Представители всех субъектов РФ примут участие в ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 14.06.2022
Представители всех субъектов РФ примут участие в ПМЭФ-2022
В деловых мероприятиях Петербургского международного экономического форума примут участие делегации из 85 регионов России, из которых 81 представлена на уровне... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:20
2022-06-14T17:20
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
антон кобяков
фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. В деловых мероприятиях Петербургского международного экономического форума примут участие делегации из 85 регионов России, из которых 81 представлена на уровне глав субъектов, сообщает Фонд "Росконгресс".Всего в состав делегаций регионов РФ по состоянию на 14 июня вошло более тысячи участников."Представление регионального инвестиционного потенциала, продукции регионов как никогда важно в период перестройки логистических цепочек, поиска партнеров для достижения импортонезависимости России. Активность регионов в этом году – значительна. Со стороны региональных властей и крупного бизнеса уже проведена колоссальная работа, поэтому следует ожидать заключение важнейших стратегических контрактов и соглашений", – приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова.Юбилейный, 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня.В рамках выставочной экспозиции форума будут представлены проекты, демонстрирующие потенциал субъектов РФ. Информация об уникальных продуктах и инвестиционных проектах регионов, принимающих участие в выставке, опубликована на официальном сайте ПМЭФ-2022 в разделе "Выставка".
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санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), антон кобяков, фонд "росконгресс"
17:20 14.06.2022
 

Представители всех субъектов РФ примут участие в ПМЭФ-2022

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума - 2021 у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум"
Участники Петербургского международного экономического форума - 2021 у конгрессно-выставочного центра Экспофорум - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. В деловых мероприятиях Петербургского международного экономического форума примут участие делегации из 85 регионов России, из которых 81 представлена на уровне глав субъектов, сообщает Фонд "Росконгресс".
Всего в состав делегаций регионов РФ по состоянию на 14 июня вошло более тысячи участников.
Эксперты на ПМЭФ обсудят вопрос квалифицированных кадров в экономике - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
17:10
Эксперты на ПМЭФ обсудят вопрос квалифицированных кадров в экономике
"Представление регионального инвестиционного потенциала, продукции регионов как никогда важно в период перестройки логистических цепочек, поиска партнеров для достижения импортонезависимости России. Активность регионов в этом году – значительна. Со стороны региональных властей и крупного бизнеса уже проведена колоссальная работа, поэтому следует ожидать заключение важнейших стратегических контрактов и соглашений", – приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова.
Юбилейный, 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня.
В рамках выставочной экспозиции форума будут представлены проекты, демонстрирующие потенциал субъектов РФ. Информация об уникальных продуктах и инвестиционных проектах регионов, принимающих участие в выставке, опубликована на официальном сайте ПМЭФ-2022 в разделе "Выставка".
 
Санкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Антон КобяковФонд "Росконгресс"
 
 
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