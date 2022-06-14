https://ria.ru/20220614/pmef-1795258037.html

Представители всех субъектов РФ примут участие в ПМЭФ-2022

Представители всех субъектов РФ примут участие в ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 14.06.2022

Представители всех субъектов РФ примут участие в ПМЭФ-2022

В деловых мероприятиях Петербургского международного экономического форума примут участие делегации из 85 регионов России, из которых 81 представлена на уровне... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T17:20

2022-06-14T17:20

2022-06-14T17:20

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

антон кобяков

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. В деловых мероприятиях Петербургского международного экономического форума примут участие делегации из 85 регионов России, из которых 81 представлена на уровне глав субъектов, сообщает Фонд "Росконгресс".Всего в состав делегаций регионов РФ по состоянию на 14 июня вошло более тысячи участников."Представление регионального инвестиционного потенциала, продукции регионов как никогда важно в период перестройки логистических цепочек, поиска партнеров для достижения импортонезависимости России. Активность регионов в этом году – значительна. Со стороны региональных властей и крупного бизнеса уже проведена колоссальная работа, поэтому следует ожидать заключение важнейших стратегических контрактов и соглашений", – приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова.Юбилейный, 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня.В рамках выставочной экспозиции форума будут представлены проекты, демонстрирующие потенциал субъектов РФ. Информация об уникальных продуктах и инвестиционных проектах регионов, принимающих участие в выставке, опубликована на официальном сайте ПМЭФ-2022 в разделе "Выставка".

https://ria.ru/20220614/kadry-1795256958.html

санкт-петербург

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Артем Смирнов

санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), антон кобяков, фонд "росконгресс"