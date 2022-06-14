https://ria.ru/20220614/pmef-1795198806.html
Президент Армении примет участие в ПМЭФ
Президент Армении примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 14.06.2022
Президент Армении примет участие в ПМЭФ
Президент Армении Ваагн Хачатурян примет участие в юбилейном Петербургском Международном экономическом форуме, сообщила во вторник РИА Новости исполняющая... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:00
2022-06-14T14:00
2022-06-14T14:27
петербургский международный экономический форум — 2022
армения
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санкт-петербург
в мире
пмэф
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ЕРЕВАН, 14 июн - РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян примет участие в юбилейном Петербургском Международном экономическом форуме, сообщила во вторник РИА Новости исполняющая обязанности начальника управления по связям с общественностью администрации президента Тагуи Оганесян."Президент Армении отправится в Российскую Федерацию завтра для участия в Петербургском Международном экономическом форуме", - сказала Оганесян.По ее словам, визит продлится несколько дней.Юбилейный XXV Петербургский Международный экономический форум пройдет 15-18 июня.
https://ria.ru/20220614/pmef-1795195438.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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армения, россия, санкт-петербург, в мире, пмэф
14:00 14.06.2022 (обновлено: 14:27 14.06.2022)
Президент Армении примет участие в ПМЭФ
Президент Армении Хачатурян примет участие в ПМЭФ-2022