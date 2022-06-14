https://ria.ru/20220614/pmef-1795198806.html

Президент Армении примет участие в ПМЭФ

Президент Армении примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 14.06.2022

Президент Армении примет участие в ПМЭФ

Президент Армении Ваагн Хачатурян примет участие в юбилейном Петербургском Международном экономическом форуме, сообщила во вторник РИА Новости исполняющая... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:00

2022-06-14T14:00

2022-06-14T14:27

петербургский международный экономический форум — 2022

армения

россия

санкт-петербург

в мире

пмэф

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ЕРЕВАН, 14 июн - РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян примет участие в юбилейном Петербургском Международном экономическом форуме, сообщила во вторник РИА Новости исполняющая обязанности начальника управления по связям с общественностью администрации президента Тагуи Оганесян."Президент Армении отправится в Российскую Федерацию завтра для участия в Петербургском Международном экономическом форуме", - сказала Оганесян.По ее словам, визит продлится несколько дней.Юбилейный XXV Петербургский Международный экономический форум пройдет 15-18 июня.

https://ria.ru/20220614/pmef-1795195438.html

https://ria.ru/20220614/pmef-1795191672.html

армения

россия

санкт-петербург

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

армения, россия, санкт-петербург, в мире, пмэф