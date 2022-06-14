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Президент Армении примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 14.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220614/pmef-1795198806.html
Президент Армении примет участие в ПМЭФ
Президент Армении примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 14.06.2022
Президент Армении примет участие в ПМЭФ
Президент Армении Ваагн Хачатурян примет участие в юбилейном Петербургском Международном экономическом форуме, сообщила во вторник РИА Новости исполняющая... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:00
2022-06-14T14:27
петербургский международный экономический форум — 2022
армения
россия
санкт-петербург
в мире
пмэф
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ЕРЕВАН, 14 июн - РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян примет участие в юбилейном Петербургском Международном экономическом форуме, сообщила во вторник РИА Новости исполняющая обязанности начальника управления по связям с общественностью администрации президента Тагуи Оганесян."Президент Армении отправится в Российскую Федерацию завтра для участия в Петербургском Международном экономическом форуме", - сказала Оганесян.По ее словам, визит продлится несколько дней.Юбилейный XXV Петербургский Международный экономический форум пройдет 15-18 июня.
https://ria.ru/20220614/pmef-1795195438.html
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армения, россия, санкт-петербург, в мире, пмэф
14:00 14.06.2022 (обновлено: 14:27 14.06.2022)
 
Президент Армении примет участие в ПМЭФ

Президент Армении Хачатурян примет участие в ПМЭФ-2022

© Sputnik / Арам НерсесянВаагн Хачатрян
Ваагн Хачатрян - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
Ваагн Хачатрян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 14 июн - РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян примет участие в юбилейном Петербургском Международном экономическом форуме, сообщила во вторник РИА Новости исполняющая обязанности начальника управления по связям с общественностью администрации президента Тагуи Оганесян.
"Президент Армении отправится в Российскую Федерацию завтра для участия в Петербургском Международном экономическом форуме", - сказала Оганесян.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
Вчера, 13:47Петербургский международный экономический форум — 2022
Путин проведет встречу с военкорами в рамках ПМЭФ
По ее словам, визит продлится несколько дней.
Юбилейный XXV Петербургский Международный экономический форум пройдет 15-18 июня.
Баннер Петербургского международного экономического форума
Вчера, 13:38Петербургский международный экономический форум — 2022
Песков назвал основные темы ПМЭФ
 
Петербургский международный экономический форум — 2022АрменияРоссияСанкт-ПетербургВ миреПМЭФ
 
 
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