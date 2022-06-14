Глава МИД Мьянмы примет участие в ПМЭФ-2022
Министерская делегация Мьянмы примет участие в ПМЭФ-2022
Баннер Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Министерская делегация Мьянмы примет участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, в делегацию вошли министры иностранных дел, экономики и инвестиций, рассказал РИА Новости дипломатический источник в Нейпьидо.
"Следующие министры примут в форуме: министр международного сотрудничества, министр планирования и финансов, министр электроэнергии и энергетики, министр экономики и торговли, министр инвестиций", - рассказал он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Военные, правившие страной с 1962 по 2011 год, снова пришли к власти в Мьянме 1 февраля 2021 года, использовав конституционный механизм передачи властных полномочий в чрезвычайной ситуации. Они обвинили бывшую правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в подтасовке в свою пользу всеобщих выборов, которые прошли в Мьянме в ноябре 2020 года. Гражданские власти отказались принять к сведению результаты армейского расследования предполагаемых махинаций на выборах, как и начать собственное расследование. Военные арестовали 1 февраля гражданских лидеров страны, заведя на них ряд административных и уголовных дел, блокировали первое заседание первой сессии парламента нового созыва, избранного на ноябрьских выборах, а затем распустили национальную избирательную комиссию и создали новую, заявив, что власть снова перейдет к гражданскому правительству после окончания действия режима ЧП, который введен на два года, и новых выборов.