Рейтинг@Mail.ru
Министр инноваций и технологий Эфиопии планирует посетить ПМЭФ - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220614/pmef-1795116093.html
Министр инноваций и технологий Эфиопии планирует посетить ПМЭФ
Министр инноваций и технологий Эфиопии планирует посетить ПМЭФ - РИА Новости, 14.06.2022
Министр инноваций и технологий Эфиопии планирует посетить ПМЭФ
Министр инноваций и технологий Эфиопии Белете Молла, председатель двусторонней межправкомиссии с РФ, планирует посетить Петербургский международный... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T08:33
2022-06-14T10:45
экономика
россия
эфиопия
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794572595_0:37:800:487_1920x0_80_0_0_2c9bf160855715e266667d44c9583f78.png
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Министр инноваций и технологий Эфиопии Белете Молла, председатель двусторонней межправкомиссии с РФ, планирует посетить Петербургский международный экономический форум, рассчитывает обсудить новые проекты, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену Аргау.Он добавил, что делегация будет присутствовать на заседаниях и проведет ряд двусторонних встреч для укрепления сотрудничества с РФ в области энергетики, горнодобывающей промышленности, торговли, туризма и в других сферах."Тем очень много – сельское хозяйство, инвестиции, цифровая сфера, образование. Запланированы и различные мероприятия, в том числе диалог Россия-Африка", - отметил посол.Он рассказал, что делегация из Эфиопии планирует обсудить новые проекты, которые возникнут в рамках форума, и найти инвесторов среди российских компаний."В основном мы работаем над проектами в рамках соглашения о двустороннем сотрудничестве. Но наше участие в ПМЭФ будет очень полезным, потому что мы сможем обозначить существующие потребности, найти компании, готовые инвестировать в эфиопские проекты. Российские компании, которые хотели бы инвестировать, очень приветствуются в Эфиопии", - подчеркнул Тегену Аргау.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Алемайеху Тегену &gt;&gt;
https://ria.ru/20220614/vstrecha-1795111792.html
https://ria.ru/20220606/maketuka-1792988465.html
россия
эфиопия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794572595_0:0:712:533_1920x0_80_0_0_07e9a91af96bd29c871875087849439c.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, эфиопия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
08:33 14.06.2022 (обновлено: 10:45 14.06.2022)
 
Министр инноваций и технологий Эфиопии планирует посетить ПМЭФ

Посол Эфиопии в России: министр инноваций и технологий республики планирует посетить ПМЭФ

© РосконгрессБаннер Петербургского международного экономического форума
Баннер Петербургского международного экономического форума
© Росконгресс
Баннер Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Министр инноваций и технологий Эфиопии Белете Молла, председатель двусторонней межправкомиссии с РФ, планирует посетить Петербургский международный экономический форум, рассчитывает обсудить новые проекты, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену Аргау.
"Мы ожидаем, что приедет председатель двусторонней межправкомиссии со стороны Эфиопии – министр инноваций и технологий. Планируется, что в делегацию войдут представители бизнеса. Я тоже буду принимать участие в форуме", - сказал посол.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
07:22Петербургский международный экономический форум — 2022
Бизнес готов к встрече с президентом России на полях ПМЭФ, сообщил Шохин
Он добавил, что делегация будет присутствовать на заседаниях и проведет ряд двусторонних встреч для укрепления сотрудничества с РФ в области энергетики, горнодобывающей промышленности, торговли, туризма и в других сферах.
"Тем очень много – сельское хозяйство, инвестиции, цифровая сфера, образование. Запланированы и различные мероприятия, в том числе диалог Россия-Африка", - отметил посол.
Он рассказал, что делегация из Эфиопии планирует обсудить новые проекты, которые возникнут в рамках форума, и найти инвесторов среди российских компаний.
Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 10:00
Мзувукиле Макетука: США хотят наказать Африку за сотрудничество с Россией
"В основном мы работаем над проектами в рамках соглашения о двустороннем сотрудничестве. Но наше участие в ПМЭФ будет очень полезным, потому что мы сможем обозначить существующие потребности, найти компании, готовые инвестировать в эфиопские проекты. Российские компании, которые хотели бы инвестировать, очень приветствуются в Эфиопии", - подчеркнул Тегену Аргау.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Читайте полный текст интервью Алемайеху Тегену >>
 
ЭкономикаРоссияЭфиопияСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала