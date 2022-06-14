https://ria.ru/20220614/pmef-1795116093.html

Министр инноваций и технологий Эфиопии планирует посетить ПМЭФ

Министр инноваций и технологий Эфиопии планирует посетить ПМЭФ - РИА Новости, 14.06.2022

Министр инноваций и технологий Эфиопии планирует посетить ПМЭФ

Министр инноваций и технологий Эфиопии Белете Молла, председатель двусторонней межправкомиссии с РФ, планирует посетить Петербургский международный... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T08:33

2022-06-14T08:33

2022-06-14T10:45

экономика

россия

эфиопия

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Министр инноваций и технологий Эфиопии Белете Молла, председатель двусторонней межправкомиссии с РФ, планирует посетить Петербургский международный экономический форум, рассчитывает обсудить новые проекты, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену Аргау.Он добавил, что делегация будет присутствовать на заседаниях и проведет ряд двусторонних встреч для укрепления сотрудничества с РФ в области энергетики, горнодобывающей промышленности, торговли, туризма и в других сферах."Тем очень много – сельское хозяйство, инвестиции, цифровая сфера, образование. Запланированы и различные мероприятия, в том числе диалог Россия-Африка", - отметил посол.Он рассказал, что делегация из Эфиопии планирует обсудить новые проекты, которые возникнут в рамках форума, и найти инвесторов среди российских компаний."В основном мы работаем над проектами в рамках соглашения о двустороннем сотрудничестве. Но наше участие в ПМЭФ будет очень полезным, потому что мы сможем обозначить существующие потребности, найти компании, готовые инвестировать в эфиопские проекты. Российские компании, которые хотели бы инвестировать, очень приветствуются в Эфиопии", - подчеркнул Тегену Аргау.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Алемайеху Тегену >>

https://ria.ru/20220614/vstrecha-1795111792.html

https://ria.ru/20220606/maketuka-1792988465.html

россия

эфиопия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, эфиопия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)