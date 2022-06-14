08:33 14.06.2022 (обновлено: 10:45 14.06.2022)
Министр инноваций и технологий Эфиопии планирует посетить ПМЭФ
Посол Эфиопии в России: министр инноваций и технологий республики планирует посетить ПМЭФ
Баннер Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Министр инноваций и технологий Эфиопии Белете Молла, председатель двусторонней межправкомиссии с РФ, планирует посетить Петербургский международный экономический форум, рассчитывает обсудить новые проекты, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену Аргау.
"Мы ожидаем, что приедет председатель двусторонней межправкомиссии со стороны Эфиопии – министр инноваций и технологий. Планируется, что в делегацию войдут представители бизнеса. Я тоже буду принимать участие в форуме", - сказал посол.
Он добавил, что делегация будет присутствовать на заседаниях и проведет ряд двусторонних встреч для укрепления сотрудничества с РФ в области энергетики, горнодобывающей промышленности, торговли, туризма и в других сферах.
"Тем очень много – сельское хозяйство, инвестиции, цифровая сфера, образование. Запланированы и различные мероприятия, в том числе диалог Россия-Африка", - отметил посол.
Он рассказал, что делегация из Эфиопии планирует обсудить новые проекты, которые возникнут в рамках форума, и найти инвесторов среди российских компаний.
"В основном мы работаем над проектами в рамках соглашения о двустороннем сотрудничестве. Но наше участие в ПМЭФ будет очень полезным, потому что мы сможем обозначить существующие потребности, найти компании, готовые инвестировать в эфиопские проекты. Российские компании, которые хотели бы инвестировать, очень приветствуются в Эфиопии", - подчеркнул Тегену Аргау.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.