https://ria.ru/20220614/pitanie-1795147932.html

Более 99% школ в России обеспечены горячим питанием, заявил Мишустин

Более 99% школ в России обеспечены горячим питанием, заявил Мишустин - РИА Новости, 14.06.2022

Более 99% школ в России обеспечены горячим питанием, заявил Мишустин

Почти 40 тысяч российских школ – более 99% образовательных учреждений – обеспечены горячим питанием на сегодняшний день, в 2022 году правительство РФ направит... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T11:38

2022-06-14T11:38

2022-06-14T11:38

школа

общество

россия

михаил мишустин

питание

дети

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Почти 40 тысяч российских школ – более 99% образовательных учреждений – обеспечены горячим питанием на сегодняшний день, в 2022 году правительство РФ направит дополнительные средства на организацию бесплатного горячего питания для младших классов в школах Хабаровского края, Мурманской области, Бурятии и Крыма, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на совещании с вице-премьерами."Начнем с вопроса о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов. По поручению президента до 1 сентября следующего года оно должно быть поэтапно организовано во всех образовательных учреждениях. Сейчас уже почти 40 тысяч школ, а это более 99% всех образовательных организаций в стране, обеспечены горячим питанием. Речь идет о более чем 7,5 миллионах ребят", - сказал Мишустин.Он напомнил, что регионы, которые создали необходимые условия в школах для организации бесплатного питания для учеников младших классов, получают субсидии из федерального бюджета."На текущий год предусмотрели на такие цели более 63 миллиардов рублей. Направим дополнительное финансирование еще 34 школам в 4 регионах. Они сделали все, что нужно для организации горячего питания учащихся начальных классов и смогут обеспечить их уже с 1 сентября. Это Хабаровский край и Мурманская область, а также республики Бурятия и Крым", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20220419/shkola-1784291580.html

https://ria.ru/20220525/shkoly-1790492223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

школа, общество, россия, михаил мишустин, питание, дети