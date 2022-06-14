Более 99% школ в России обеспечены горячим питанием, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: почти 40 тысяч школ в России обеспечены горячим питанием
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРаботница школьной столовой разносит тарелки с едой
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Почти 40 тысяч российских школ – более 99% образовательных учреждений – обеспечены горячим питанием на сегодняшний день, в 2022 году правительство РФ направит дополнительные средства на организацию бесплатного горячего питания для младших классов в школах Хабаровского края, Мурманской области, Бурятии и Крыма, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на совещании с вице-премьерами.
"Начнем с вопроса о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов. По поручению президента до 1 сентября следующего года оно должно быть поэтапно организовано во всех образовательных учреждениях. Сейчас уже почти 40 тысяч школ, а это более 99% всех образовательных организаций в стране, обеспечены горячим питанием. Речь идет о более чем 7,5 миллионах ребят", - сказал Мишустин.
Он напомнил, что регионы, которые создали необходимые условия в школах для организации бесплатного питания для учеников младших классов, получают субсидии из федерального бюджета.
"На текущий год предусмотрели на такие цели более 63 миллиардов рублей. Направим дополнительное финансирование еще 34 школам в 4 регионах. Они сделали все, что нужно для организации горячего питания учащихся начальных классов и смогут обеспечить их уже с 1 сентября. Это Хабаровский край и Мурманская область, а также республики Бурятия и Крым", - добавил Мишустин.