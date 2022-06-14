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На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка - РИА Новости, 14.06.2022
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На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка - РИА Новости, 14.06.2022
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T06:59
2022-06-14T09:11
в мире
таджикистан
киргизия
баткенская область
бишкек
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БИШКЕК, 14 июня — РИА Новости. На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы.По словам собеседника агентства, ранним утром в Баткенской области со стороны поста "Кех" погранвойск Таджикистана произошел выстрел в сторону киргизского поста "Булак-Башы". В ответ военные республики также открыли огонь.Представители Бишкека и Душанбе встретились, чтобы выяснить причины инцидента и не допустить эскалации ситуации, добавил собеседник агентства.По состоянию на 08:40 (05:40 мск) он охарактеризовал обстановку на киргизско-таджикском участке границы как напряженную."Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики принимает все необходимые меры для стабилизации обстановки", — подчеркнули в ведомстве.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому — неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
https://ria.ru/20220603/granitsa-1792888062.html
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в мире, таджикистан, киргизия, баткенская область, бишкек
06:59 14.06.2022 (обновлено: 09:11 14.06.2022)
 
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Вооруженных сил Киргизии
Военнослужащие Вооруженных сил Киргизии - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Игорь Егоров
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БИШКЕК, 14 июня — РИА Новости. На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы.
По словам собеседника агентства, ранним утром в Баткенской области со стороны поста "Кех" погранвойск Таджикистана произошел выстрел в сторону киргизского поста "Булак-Башы". В ответ военные республики также открыли огонь.

"Пограничники двух сторон сразу же заняли боевые позиции. Пограничный представитель Кыргызской Республики по Баткенской области и пограничный представитель Республики Таджикистан по Согдийской области провели телефонные переговоры. На место инцидента выехали начальники пограничных отрядов сторон. Однако в 07:50 (04:50 мск. — Прим. ред.) таджикская сторона вновь начала перестрелку с применением гранатометов и минометов. В 08:10 перестрелка прекратилась", — рассказали в пресс-центре.

Представители Бишкека и Душанбе встретились, чтобы выяснить причины инцидента и не допустить эскалации ситуации, добавил собеседник агентства.
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По состоянию на 08:40 (05:40 мск) он охарактеризовал обстановку на киргизско-таджикском участке границы как напряженную.
"Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики принимает все необходимые меры для стабилизации обстановки", — подчеркнули в ведомстве.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому — неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
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