https://ria.ru/20220614/perestrelka-1795110200.html

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка - РИА Новости, 14.06.2022

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T06:59

2022-06-14T06:59

2022-06-14T09:11

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БИШКЕК, 14 июня — РИА Новости. На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы.По словам собеседника агентства, ранним утром в Баткенской области со стороны поста "Кех" погранвойск Таджикистана произошел выстрел в сторону киргизского поста "Булак-Башы". В ответ военные республики также открыли огонь.Представители Бишкека и Душанбе встретились, чтобы выяснить причины инцидента и не допустить эскалации ситуации, добавил собеседник агентства.По состоянию на 08:40 (05:40 мск) он охарактеризовал обстановку на киргизско-таджикском участке границы как напряженную."Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики принимает все необходимые меры для стабилизации обстановки", — подчеркнули в ведомстве.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому — неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

https://ria.ru/20220603/granitsa-1792888062.html

https://ria.ru/20220604/kirgiziya-1793133627.html

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