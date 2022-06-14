06:59 14.06.2022 (обновлено: 09:11 14.06.2022)
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками
Военнослужащие Вооруженных сил Киргизии. Архивное фото
БИШКЕК, 14 июня — РИА Новости. На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы.
По словам собеседника агентства, ранним утром в Баткенской области со стороны поста "Кех" погранвойск Таджикистана произошел выстрел в сторону киргизского поста "Булак-Башы". В ответ военные республики также открыли огонь.
"Пограничники двух сторон сразу же заняли боевые позиции. Пограничный представитель Кыргызской Республики по Баткенской области и пограничный представитель Республики Таджикистан по Согдийской области провели телефонные переговоры. На место инцидента выехали начальники пограничных отрядов сторон. Однако в 07:50 (04:50 мск. — Прим. ред.) таджикская сторона вновь начала перестрелку с применением гранатометов и минометов. В 08:10 перестрелка прекратилась", — рассказали в пресс-центре.
Представители Бишкека и Душанбе встретились, чтобы выяснить причины инцидента и не допустить эскалации ситуации, добавил собеседник агентства.
По состоянию на 08:40 (05:40 мск) он охарактеризовал обстановку на киргизско-таджикском участке границы как напряженную.
"Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики принимает все необходимые меры для стабилизации обстановки", — подчеркнули в ведомстве.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому — неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.