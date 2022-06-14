https://ria.ru/20220614/peregovory-1795263284.html

Ушаков рассказал о заморозке российско-украинских переговоров

Ушаков рассказал о заморозке российско-украинских переговоров - РИА Новости, 14.06.2022

Ушаков рассказал о заморозке российско-украинских переговоров

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил во вторник журналистам об отсутствии каких-либо изменений в вопросе возобновления переговоров... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T17:30

2022-06-14T17:30

2022-06-14T17:30

в мире

россия

украина

юрий ушаков

владимир путин

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776362291_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_ab2209a3904e7a0a7896e145fd53d7b7.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил во вторник журналистам об отсутствии каких-либо изменений в вопросе возобновления переговоров между Россией и Украиной.Ушаков отметил, что проект мирного соглашения, переданный российской стороной представителям Киева 15 апреля, так и остался без какого-либо ответа."После этого какие-то были, может быть, контакты неофициальные по телефону, причем не на уровне делегаций, на уровне отдельных представителей. И потом вообще все закончилось", - заявил Ушаков.

https://ria.ru/20220614/ushakov-1795257259.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, юрий ушаков, владимир путин, киев