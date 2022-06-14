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Ушаков рассказал о заморозке российско-украинских переговоров - РИА Новости, 14.06.2022
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Ушаков рассказал о заморозке российско-украинских переговоров
Ушаков рассказал о заморозке российско-украинских переговоров - РИА Новости, 14.06.2022
Ушаков рассказал о заморозке российско-украинских переговоров
Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил во вторник журналистам об отсутствии каких-либо изменений в вопросе возобновления переговоров... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:30
2022-06-14T17:30
в мире
россия
украина
юрий ушаков
владимир путин
киев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил во вторник журналистам об отсутствии каких-либо изменений в вопросе возобновления переговоров между Россией и Украиной.Ушаков отметил, что проект мирного соглашения, переданный российской стороной представителям Киева 15 апреля, так и остался без какого-либо ответа."После этого какие-то были, может быть, контакты неофициальные по телефону, причем не на уровне делегаций, на уровне отдельных представителей. И потом вообще все закончилось", - заявил Ушаков.
https://ria.ru/20220614/ushakov-1795257259.html
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в мире, россия, украина, юрий ушаков, владимир путин, киев
17:30 14.06.2022
 
Ушаков рассказал о заморозке российско-украинских переговоров

Ушаков заявил, что изменений в вопросе возобновления российско-украинских переговоров нет

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / БелТА
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Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил во вторник журналистам об отсутствии каких-либо изменений в вопросе возобновления переговоров между Россией и Украиной.
Ушаков отметил, что проект мирного соглашения, переданный российской стороной представителям Киева 15 апреля, так и остался без какого-либо ответа.
"После этого какие-то были, может быть, контакты неофициальные по телефону, причем не на уровне делегаций, на уровне отдельных представителей. И потом вообще все закончилось", - заявил Ушаков.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
17:11
Встреча Путина с Зеленским потребует тщательной подготовки, заявил Ушаков
 
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