https://ria.ru/20220614/peregovory-1795263284.html
Ушаков рассказал о заморозке российско-украинских переговоров
Ушаков рассказал о заморозке российско-украинских переговоров - РИА Новости, 14.06.2022
Ушаков рассказал о заморозке российско-украинских переговоров
Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил во вторник журналистам об отсутствии каких-либо изменений в вопросе возобновления переговоров... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:30
2022-06-14T17:30
2022-06-14T17:30
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил во вторник журналистам об отсутствии каких-либо изменений в вопросе возобновления переговоров между Россией и Украиной.Ушаков отметил, что проект мирного соглашения, переданный российской стороной представителям Киева 15 апреля, так и остался без какого-либо ответа."После этого какие-то были, может быть, контакты неофициальные по телефону, причем не на уровне делегаций, на уровне отдельных представителей. И потом вообще все закончилось", - заявил Ушаков.
https://ria.ru/20220614/ushakov-1795257259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, юрий ушаков, владимир путин, киев
Ушаков рассказал о заморозке российско-украинских переговоров
Ушаков заявил, что изменений в вопросе возобновления российско-украинских переговоров нет