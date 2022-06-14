https://ria.ru/20220614/ospa-1795302223.html

В Словакии предварительно подтвердили первый случай оспы обезьян

В Словакии предварительно подтвердили первый случай оспы обезьян - РИА Новости, 14.06.2022

В Словакии предварительно подтвердили первый случай оспы обезьян

Первый случай оспы обезьян предварительно подтвержден в Словакии, в больнице города Прешова (на востоке страны) с подозрением на это заболевание... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T19:23

2022-06-14T19:23

2022-06-14T19:23

в мире

братислава

оспа обезьян

словакия

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ПРАГА, 14 июн – РИА Новости. Первый случай оспы обезьян предварительно подтвержден в Словакии, в больнице города Прешова (на востоке страны) с подозрением на это заболевание госпитализирована женщина, сообщил телеканал ТА3 со ссылкой на заместителя главврача больницы Бориса Мавродиева."В отделение инфектологии Университетской больницы города Прешова поступила пациентка с подозрением на обезьянью оспу. В настоящее время мы ждем результаты лабораторных анализов, направленных в Братиславу", - цитирует телеканал Мавродиева.Информацию из Прешова подтвердила телеканалу и представитель Управления общественного здравоохранения республики Даша Рачкова."Взятые у пациентки из прешовской больницы анализы получены лабораторией в Братиславе. Пациентка по-прежнему находится в больнице. О дальнейшем развитии ситуации мы будем информировать общественность", - сказала Рачкова.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220614/voz-1795260110.html

братислава

словакия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, братислава, оспа обезьян, словакия