https://ria.ru/20220614/ospa-1795202374.html

В Германии зафиксировали 229 случаев заражения оспой обезьян

В Германии зафиксировали 229 случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 14.06.2022

В Германии зафиксировали 229 случаев заражения оспой обезьян

До 14 июня в ФРГ зафиксированы 229 случаев заражения оспой обезьян в 11 из 16 федеральных землях, сообщил во вторник институт Роберта Коха. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:14

2022-06-14T14:14

2022-06-14T14:14

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германия

оспа обезьян

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БЕРЛИН, 14 июн - РИА Новости. До 14 июня в ФРГ зафиксированы 229 случаев заражения оспой обезьян в 11 из 16 федеральных землях, сообщил во вторник институт Роберта Коха.Подчеркивается, что информация о заболевших была передана в институт региональными ведомства здравоохранения. Первый подтвержденный случай заражения человека оспой обезьян был выявлен в Германии 20 мая.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

германия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, германия, оспа обезьян