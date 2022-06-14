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Еврокомиссия закупит для ЕС вакцины от обезьяньей оспы - РИА Новости, 14.06.2022
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Еврокомиссия закупит для ЕС вакцины от обезьяньей оспы
Еврокомиссия закупит для ЕС вакцины от обезьяньей оспы - РИА Новости, 14.06.2022
Еврокомиссия закупит для ЕС вакцины от обезьяньей оспы
Еврокомиссия намерена подписать контракт о приобретении на общие средства ЕС около 110 тысяч вакцин от обезьяньей оспы для государств Евросоюза, сказала... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:45
2022-06-14T12:47
в мире
евросоюз
оспа обезьян
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БРЮССЕЛЬ, 14 июня - РИА Новости. Еврокомиссия намерена подписать контракт о приобретении на общие средства ЕС около 110 тысяч вакцин от обезьяньей оспы для государств Евросоюза, сказала еврокомиссар Стелла Кириакидес перед советом министров ЕС по здравоохранению в Люксембурге, ее заявление транслировалось на сайте Еврокомиссии."Сегодня я подпишу соглашение о закупке 110 тысяч вакцин против обезьяньей оспы, чтобы государства-члены были обеспечены ими, а первые поставки начнутся в конце июня", - сказала Кириакиду по прибытии на заседание совета министров здравоохранения в Люксембурге.По ее словам, на сегодняшний день в ЕС отмечено около 900 случаев, по всему миру - 1400.Говоря о пандемии коронавируса, еврокомиссар сказала, что на сегодняшней встрече европейские министры обсудят кампании "на ближайшие месяцы, осень и зиму". По ее словам, необходимо убедиться в наличии необходимых вакцин.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.
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в мире, евросоюз, оспа обезьян
12:45 14.06.2022 (обновлено: 12:47 14.06.2022)
 
Еврокомиссия закупит для ЕС вакцины от обезьяньей оспы

Еврокомиссар Кириакидес: ЕК закупит для Евросоюза 110 тысяч вакцин от оспы обезьян

© РИА Новости / Константин МихальчевскийДевушка в пункте вакцинации
Девушка в пункте вакцинации - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Девушка в пункте вакцинации. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 июня - РИА Новости. Еврокомиссия намерена подписать контракт о приобретении на общие средства ЕС около 110 тысяч вакцин от обезьяньей оспы для государств Евросоюза, сказала еврокомиссар Стелла Кириакидес перед советом министров ЕС по здравоохранению в Люксембурге, ее заявление транслировалось на сайте Еврокомиссии.
"Сегодня я подпишу соглашение о закупке 110 тысяч вакцин против обезьяньей оспы, чтобы государства-члены были обеспечены ими, а первые поставки начнутся в конце июня", - сказала Кириакиду по прибытии на заседание совета министров здравоохранения в Люксембурге.
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По ее словам, на сегодняшний день в ЕС отмечено около 900 случаев, по всему миру - 1400.
Говоря о пандемии коронавируса, еврокомиссар сказала, что на сегодняшней встрече европейские министры обсудят кампании "на ближайшие месяцы, осень и зиму". По ее словам, необходимо убедиться в наличии необходимых вакцин.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.
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В миреЕвросоюзОспа обезьян
 
 
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