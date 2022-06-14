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Еврокомиссия закупит для ЕС вакцины от обезьяньей оспы

Еврокомиссия закупит для ЕС вакцины от обезьяньей оспы - РИА Новости, 14.06.2022

Еврокомиссия закупит для ЕС вакцины от обезьяньей оспы

Еврокомиссия намерена подписать контракт о приобретении на общие средства ЕС около 110 тысяч вакцин от обезьяньей оспы для государств Евросоюза, сказала... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T12:45

2022-06-14T12:45

2022-06-14T12:47

в мире

евросоюз

оспа обезьян

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БРЮССЕЛЬ, 14 июня - РИА Новости. Еврокомиссия намерена подписать контракт о приобретении на общие средства ЕС около 110 тысяч вакцин от обезьяньей оспы для государств Евросоюза, сказала еврокомиссар Стелла Кириакидес перед советом министров ЕС по здравоохранению в Люксембурге, ее заявление транслировалось на сайте Еврокомиссии."Сегодня я подпишу соглашение о закупке 110 тысяч вакцин против обезьяньей оспы, чтобы государства-члены были обеспечены ими, а первые поставки начнутся в конце июня", - сказала Кириакиду по прибытии на заседание совета министров здравоохранения в Люксембурге.По ее словам, на сегодняшний день в ЕС отмечено около 900 случаев, по всему миру - 1400.Говоря о пандемии коронавируса, еврокомиссар сказала, что на сегодняшней встрече европейские министры обсудят кампании "на ближайшие месяцы, осень и зиму". По ее словам, необходимо убедиться в наличии необходимых вакцин.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, евросоюз, оспа обезьян