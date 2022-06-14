https://ria.ru/20220614/opros-1795143026.html

ВЦИОМ узнал сколько россиян готовы отправить ребенка в летний лагерь

ВЦИОМ узнал сколько россиян готовы отправить ребенка в летний лагерь - РИА Новости, 14.06.2022

ВЦИОМ узнал сколько россиян готовы отправить ребенка в летний лагерь

За последние 2 года количество россиян, которые хотят отправить ребенка в детский лагерь, выросло в 2,5 раза: в 2020 году таких было всего 6%, в этом году их... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T11:16

2022-06-14T11:16

2022-06-14T13:22

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. За последние 2 года количество россиян, которые хотят отправить ребенка в детский лагерь, выросло в 2,5 раза: в 2020 году таких было всего 6%, в этом году их уже 15%, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).За последние 2-3 года 19% опрошенных хотя бы раз отправляли детей в такие учреждения, 80% родителей этого не делали, еще 1% участников опроса затруднились с ответом.Количество тех, кто не собирается отправлять детей на летний отдых в лагерь, сократилось: в 2020 году таких людей было 88%, а в этом – уже 76%.Некоторые уже успели отправить детей в такое учреждение – так сказали 4% опрошенных. Еще 5% участников опроса затруднились с ответом.Участники исследования ответили на вопрос, чего, по их мнению, опасаются родители, которые не хотят отправлять детей в лагерь в этом году. Почти половина опрошенных (47%) уверены, что родители не отправляют детей в лагерь из-за коронавируса, 17% думают, родители обеспокоены тем, что ребенок может заболеть в лагере.Некоторые (15%) считают, что родители беспокоятся о качестве питания и возможных отравлениях, столько же опрошенных (15%) думают, что родители обеспокоены безопасностью отдыха и охраной территории.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 7 июня 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220330/detskiy_keshbek-1780844786.html

https://sn.ria.ru/20220516/detskiy_otdykh-1788748585.html

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общество, россия, вциом, дети, социальный навигатор, детский отдых