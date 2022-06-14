06:04 14.06.2022 (обновлено: 09:42 14.06.2022)
Адвокат Бута верит, что его обменяют на одного или нескольких американцев
Адвокат Виктора Бута верит, что россиянина обменяют на одного или нескольких американцев
© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
© AP Photo / Apichart Weerawong
Виктор Бут. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в США, могут обменять на одного или нескольких осужденных в России американцев, заявил РИА Новости адвокат россиянина Стив Зиссу.
"Я верю, что (в США. — Прим. ред.) возобладает объективная точка зрения и что Виктора обменяют на одного или нескольких американцев. <...> Я глубоко надеюсь, что Россия ясно даст понять американской стороне, что Виктор Анатольевич Бут должен быть включен в список любой сделки по обмену на любого американца", — отметил юрист.
Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма.
Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции отменили, после чего россиянина вывезли в Штаты с грубыми нарушениями законодательств обеих стран.
В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал Бута виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям — 25 лет тюрьмы. Россиянин уже отбыл больше половины этого срока.