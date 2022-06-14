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Адвокат Бута верит, что его обменяют на одного или нескольких американцев - РИА Новости, 14.06.2022
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Адвокат Бута верит, что его обменяют на одного или нескольких американцев
Адвокат Бута верит, что его обменяют на одного или нескольких американцев - РИА Новости, 14.06.2022
Адвокат Бута верит, что его обменяют на одного или нескольких американцев
Бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в США, могут обменять на одного или нескольких осужденных в России американцев, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T06:04
2022-06-14T09:42
в мире
виктор бут
сша
таиланд
россия
стив зиссу
москва
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в США, могут обменять на одного или нескольких осужденных в России американцев, заявил РИА Новости адвокат россиянина Стив Зиссу.Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции отменили, после чего россиянина вывезли в Штаты с грубыми нарушениями законодательств обеих стран.В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал Бута виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям — 25 лет тюрьмы. Россиянин уже отбыл больше половины этого срока.Читайте полный текст интервью адвоката Стива Зиссу &gt;&gt;
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в мире, виктор бут, сша, таиланд, россия, стив зиссу, москва
06:04 14.06.2022 (обновлено: 09:42 14.06.2022)
 
Адвокат Бута верит, что его обменяют на одного или нескольких американцев

Адвокат Виктора Бута верит, что россиянина обменяют на одного или нескольких американцев

© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Apichart Weerawong
Виктор Бут. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в США, могут обменять на одного или нескольких осужденных в России американцев, заявил РИА Новости адвокат россиянина Стив Зиссу.

"Я верю, что (в США. — Прим. ред.) возобладает объективная точка зрения и что Виктора обменяют на одного или нескольких американцев. <...> Я глубоко надеюсь, что Россия ясно даст понять американской стороне, что Виктор Анатольевич Бут должен быть включен в список любой сделки по обмену на любого американца", — отметил юрист.

Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма.
Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции отменили, после чего россиянина вывезли в Штаты с грубыми нарушениями законодательств обеих стран.
В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал Бута виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям — 25 лет тюрьмы. Россиянин уже отбыл больше половины этого срока.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
03:13
Защита Виктора Бута готовит иск к бюро тюрем США за неоказание медпомощи
Читайте полный текст интервью адвоката Стива Зиссу >>
 
В миреВиктор БутСШАТаиландРоссияСтив ЗиссуМосква
 
 
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