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Адвокат Бута верит, что его обменяют на одного или нескольких американцев

Адвокат Бута верит, что его обменяют на одного или нескольких американцев - РИА Новости, 14.06.2022

Адвокат Бута верит, что его обменяют на одного или нескольких американцев

Бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в США, могут обменять на одного или нескольких осужденных в России американцев, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T06:04

2022-06-14T06:04

2022-06-14T09:42

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в США, могут обменять на одного или нескольких осужденных в России американцев, заявил РИА Новости адвокат россиянина Стив Зиссу.Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции отменили, после чего россиянина вывезли в Штаты с грубыми нарушениями законодательств обеих стран.В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал Бута виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям — 25 лет тюрьмы. Россиянин уже отбыл больше половины этого срока.Читайте полный текст интервью адвоката Стива Зиссу >>

https://ria.ru/20220614/but-1795104500.html

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в мире, виктор бут, сша, таиланд, россия, стив зиссу, москва