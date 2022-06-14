https://ria.ru/20220614/navalnyy-1795292396.html
Навального этапировали в ИК-6 во Владимирской области
Навального этапировали в ИК-6 во Владимирской области - РИА Новости, 14.06.2022
Навального этапировали в ИК-6 во Владимирской области
Алексей Навальный этапирован из покровской колонии общего режима в ИК-6 строгого режима во Владимирской области, сообщил РИА Новости председатель Общественной... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T18:43
2022-06-14T18:43
2022-06-14T19:13
алексей навальный
происшествия
покров
россия
фонд борьбы с коррупцией
вадим кобзев
владимирская область
онк
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РЯЗАНЬ, 14 июн - РИА Новости. Алексей Навальный этапирован из покровской колонии общего режима в ИК-6 строгого режима во Владимирской области, сообщил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Сергей Яжан.Ранее во вторник адвокат Вадим Кобзев рассказал РИА Новости, что Навального этапировали из колонии в Покрове, куда именно его везут - неизвестно."Он (Навальный - ред.) прибыл в ИК-6. Прибыл и находится там", - сказал Яжан.Мосгорсуд 24 мая признал законным приговор Навальному, отбывавшему срок в колонии общего режима в Покрове Владимирской области, в девять лет колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду.Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*.Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.Навальный попал в заключение после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
https://ria.ru/20220607/rozysk-1793861564.html
https://ria.ru/20220601/nakazanie-1792364536.html
https://ria.ru/20220421/navalnyy-1784727569.html
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РИА Новости
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алексей навальный, происшествия, покров, россия, фонд борьбы с коррупцией, вадим кобзев, владимирская область, онк
18:43 14.06.2022 (обновлено: 19:13 14.06.2022)
Навального этапировали в ИК-6 во Владимирской области
Председатель ОНК Яжан сообщил, что Навального этапировали в ИК-6 во Владимирской области