https://ria.ru/20220614/navalnyy-1795292396.html

Навального этапировали в ИК-6 во Владимирской области

Навального этапировали в ИК-6 во Владимирской области - РИА Новости, 14.06.2022

Навального этапировали в ИК-6 во Владимирской области

Алексей Навальный этапирован из покровской колонии общего режима в ИК-6 строгого режима во Владимирской области, сообщил РИА Новости председатель Общественной... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T18:43

2022-06-14T18:43

2022-06-14T19:13

алексей навальный

происшествия

покров

россия

фонд борьбы с коррупцией

вадим кобзев

владимирская область

онк

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РЯЗАНЬ, 14 июн - РИА Новости. Алексей Навальный этапирован из покровской колонии общего режима в ИК-6 строгого режима во Владимирской области, сообщил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Сергей Яжан.Ранее во вторник адвокат Вадим Кобзев рассказал РИА Новости, что Навального этапировали из колонии в Покрове, куда именно его везут - неизвестно."Он (Навальный - ред.) прибыл в ИК-6. Прибыл и находится там", - сказал Яжан.Мосгорсуд 24 мая признал законным приговор Навальному, отбывавшему срок в колонии общего режима в Покрове Владимирской области, в девять лет колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду.Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*.Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.Навальный попал в заключение после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент

https://ria.ru/20220607/rozysk-1793861564.html

https://ria.ru/20220601/nakazanie-1792364536.html

https://ria.ru/20220421/navalnyy-1784727569.html

покров

россия

владимирская область

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

алексей навальный, происшествия, покров, россия, фонд борьбы с коррупцией, вадим кобзев, владимирская область, онк