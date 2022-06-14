Рейтинг@Mail.ru
Адвокат Навального сообщил об этапировании его подзащитного из Покрова - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220614/navalnyy-1795206235.html
Адвокат Навального сообщил об этапировании его подзащитного из Покрова
Адвокат Навального сообщил об этапировании его подзащитного из Покрова - РИА Новости, 14.06.2022
Адвокат Навального сообщил об этапировании его подзащитного из Покрова
Алексея Навального этапировали из колонии в Покрове, куда именно его везут - неизвестно, сообщил РИА Новости адвокат Вадим Кобзев. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:27
2022-06-14T14:45
алексей навальный
происшествия
россия
владимирская область
покров
московский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788948046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ce2bf07762a92357a39b7b340238e6d.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Алексея Навального этапировали из колонии в Покрове, куда именно его везут - неизвестно, сообщил РИА Новости адвокат Вадим Кобзев."Адвокату, который пришел в колонию, сообщили, что его там уже нет. Куда именно его этапировали - не сообщили", - сказал он. Согласно законодательству, место этапирования не разглашается в целях безопасности, родственникам сообщают необходимые данные уже после прибытия заключенного в конечную точку.Мосгорсуд 24 мая признал законным приговор Навальному, отбывавшему срок в колонии общего режима в Покрове Владимирской области, в девять лет колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду.Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент). Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.Навальный попал в заключение после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом
https://ria.ru/20220601/nakazanie-1792364536.html
https://ria.ru/20220429/prigozhin-1786090133.html
россия
владимирская область
покров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788948046_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_794475ffed140022ac154784d2c93689.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей навальный, происшествия, россия, владимирская область, покров, московский городской суд
14:27 14.06.2022 (обновлено: 14:45 14.06.2022)
 
Адвокат Навального сообщил об этапировании его подзащитного из Покрова

Адвокат Навального сообщил, что его подзащитного этапировали из Покрова

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Алексея Навального этапировали из колонии в Покрове, куда именно его везут - неизвестно, сообщил РИА Новости адвокат Вадим Кобзев.
"Адвокату, который пришел в колонию, сообщили, что его там уже нет. Куда именно его этапировали - не сообщили", - сказал он. Согласно законодательству, место этапирования не разглашается в целях безопасности, родственникам сообщают необходимые данные уже после прибытия заключенного в конечную точку.
Любовь Соболь - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 14:50
Мосгорсуд утвердил замену наказания для Соболь* колонией
Мосгорсуд 24 мая признал законным приговор Навальному, отбывавшему срок в колонии общего режима в Покрове Владимирской области, в девять лет колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду.
Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент). Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
Навальный попал в заключение после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 10:57
Суд взыскал с Навального 300 тысяч рублей в пользу Пригожина
 
Алексей НавальныйПроисшествияРоссияВладимирская областьПокровМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала