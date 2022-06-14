https://ria.ru/20220614/navalnyy-1795206235.html

Адвокат Навального сообщил об этапировании его подзащитного из Покрова

Адвокат Навального сообщил об этапировании его подзащитного из Покрова - РИА Новости, 14.06.2022

Адвокат Навального сообщил об этапировании его подзащитного из Покрова

Алексея Навального этапировали из колонии в Покрове, куда именно его везут - неизвестно, сообщил РИА Новости адвокат Вадим Кобзев. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:27

2022-06-14T14:27

2022-06-14T14:45

алексей навальный

происшествия

россия

владимирская область

покров

московский городской суд

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Алексея Навального этапировали из колонии в Покрове, куда именно его везут - неизвестно, сообщил РИА Новости адвокат Вадим Кобзев."Адвокату, который пришел в колонию, сообщили, что его там уже нет. Куда именно его этапировали - не сообщили", - сказал он. Согласно законодательству, место этапирования не разглашается в целях безопасности, родственникам сообщают необходимые данные уже после прибытия заключенного в конечную точку.Мосгорсуд 24 мая признал законным приговор Навальному, отбывавшему срок в колонии общего режима в Покрове Владимирской области, в девять лет колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду.Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент). Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.Навальный попал в заключение после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом

https://ria.ru/20220601/nakazanie-1792364536.html

https://ria.ru/20220429/prigozhin-1786090133.html

россия

владимирская область

покров

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

алексей навальный, происшествия, россия, владимирская область, покров, московский городской суд