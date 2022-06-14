14:27 14.06.2022 (обновлено: 14:45 14.06.2022)
Адвокат Навального сообщил об этапировании его подзащитного из Покрова
Адвокат Навального сообщил, что его подзащитного этапировали из Покрова
Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Алексея Навального этапировали из колонии в Покрове, куда именно его везут - неизвестно, сообщил РИА Новости адвокат Вадим Кобзев.
"Адвокату, который пришел в колонию, сообщили, что его там уже нет. Куда именно его этапировали - не сообщили", - сказал он. Согласно законодательству, место этапирования не разглашается в целях безопасности, родственникам сообщают необходимые данные уже после прибытия заключенного в конечную точку.
Мосгорсуд 24 мая признал законным приговор Навальному, отбывавшему срок в колонии общего режима в Покрове Владимирской области, в девять лет колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду.
Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент). Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
Навальный попал в заключение после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом
29 апреля, 10:57Суд взыскал с Навального 300 тысяч рублей в пользу Пригожина