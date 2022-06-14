https://ria.ru/20220614/nato-1795170347.html

Новая доктрина НАТО отразит изменения в мире, заявил Столтенберг

Новая доктрина НАТО отразит изменения в мире, заявил Столтенберг - РИА Новости, 14.06.2022

Новая доктрина НАТО отразит изменения в мире, заявил Столтенберг

Новая Стратегическая доктрина НАТО отразит изменения в мире и влияние России и Китая на безопасность альянса, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T12:40

2022-06-14T12:40

2022-06-14T12:40

в мире

нато

йенс столтенберг

евросоюз

китай

европа

мадрид

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АФИНЫ, 14 июн - РИА Новости. Новая Стратегическая доктрина НАТО отразит изменения в мире и влияние России и Китая на безопасность альянса, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Афинскому агентству новостей АМНА."На саммите НАТО в Мадриде мы примем важные решения, в том числе примем новую Стратегическую доктрину. Наряду с Североатлантическим договором Стратегическая доктрина является важнейшим документом НАТО. Она подтверждает ценности, цель и задачи НАТО. Она представит коллективную оценку обстановки в области безопасности и послужит планом будущей адаптации Североатлантического союза", - сказал Столтенберг.По его словам, Стратегическая доктрина 2010 года исходила из того, что в Европе царит мир."Сегодня растущее влияние Китая меняет мир, что имеет прямые последствия для нашей безопасности и наших демократий. Помимо этого, другие вызовы, такие как киберугрозы и изменение климата, почти не упоминаются в Доктрине 2010 года, но сейчас их невозможно игнорировать", - сказал генсек."НАТО представляет собой основанный на правилах международный порядок. В эпоху стратегической конкуренции поддержание этого порядка потребует еще более тесного сотрудничества со странами-партнерами, с единомышленниками и Европейским союзом", - сказал он.По его словам, сотрудничество между НАТО и ЕС уже находится на беспрецедентном уровне по ряду вопросов, включая поддержку Украины. Столтенберг отметил, сегодня альянс действует во все более сложной среде безопасности и одновременно сталкивается со многими проблемами.Саммит НАТО пройдет в Мадриде 28-30 июня.

https://ria.ru/20220613/turtsiya-1795074285.html

https://ria.ru/20220613/nato-1794985875.html

китай

европа

мадрид

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нато, йенс столтенберг, евросоюз, китай, европа, мадрид