https://ria.ru/20220614/nato-1795149029.html

Столтенберг хочет переубедить Турцию по вопросу Финляндии и Швеции в НАТО

Столтенберг хочет переубедить Турцию по вопросу Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 14.06.2022

Столтенберг хочет переубедить Турцию по вопросу Финляндии и Швеции в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает необходимым снять опасения Турции по поводу запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) перед... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T11:43

2022-06-14T11:43

2022-06-14T11:45

в мире

турция

финляндия

швеция

нато

рабочая партия курдистана

йенс столтенберг

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АФИНЫ, 14 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает необходимым снять опасения Турции по поводу запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) перед вступлением Финляндии и Швеции в НАТО."Решение Финляндии и Швеции подать заявку на членство в НАТО является историческим, и их вступление укрепит наш Североатлантический альянс. Теперь мы должны решить проблемы безопасности всех союзников, в том числе серьезные опасения Турции по поводу террористической организации РПК (Рабочая партия Курдистана), и найти единый путь вперед", - сказал Столтенберг в интервью Афинскому агентству новостей АМНА.По его словам, Турция пострадала от РПК и пострадала от терроризма больше, чем любой другой союзник. "Таким образом, у Турции есть разумные опасения, к которым все союзники должны отнестись серьезно. Мои коллеги и я продолжаем вести тесный диалог с представителями Турции, Финляндии и Швеции, чтобы снять озабоченность Турции, а также продолжить процесс присоединения двух стран", - сказал Столтенберг.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку эти страны поддерживают терроризм и террористические организации, в частности, запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана.

https://ria.ru/20220612/finlyandiya-1794943254.html

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

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финляндия

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, финляндия, швеция, нато, рабочая партия курдистана, йенс столтенберг