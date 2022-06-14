11:43 14.06.2022 (обновлено: 11:45 14.06.2022)
Столтенберг хочет переубедить Турцию по вопросу Финляндии и Швеции в НАТО
Столтенберг считает нужным снять опасения Турции из-за поддержки Финляндией и Швецией РПК
© AP Photo / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
АФИНЫ, 14 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает необходимым снять опасения Турции по поводу запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) перед вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.
"Решение Финляндии и Швеции подать заявку на членство в НАТО является историческим, и их вступление укрепит наш Североатлантический альянс. Теперь мы должны решить проблемы безопасности всех союзников, в том числе серьезные опасения Турции по поводу террористической организации РПК (Рабочая партия Курдистана), и найти единый путь вперед", - сказал Столтенберг в интервью Афинскому агентству новостей АМНА.
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По его словам, Турция пострадала от РПК и пострадала от терроризма больше, чем любой другой союзник. "Таким образом, у Турции есть разумные опасения, к которым все союзники должны отнестись серьезно. Мои коллеги и я продолжаем вести тесный диалог с представителями Турции, Финляндии и Швеции, чтобы снять озабоченность Турции, а также продолжить процесс присоединения двух стран", - сказал Столтенберг.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку эти страны поддерживают терроризм и террористические организации, в частности, запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана.