17:22 14.06.2022 (обновлено: 17:26 14.06.2022)
Награды за мужество и отвагу в спецоперации получили 54 петербуржца
Беглов: награды за героизм и мужество во время спецоперации получили 54 петербуржца
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Награды за героизм, отвагу и мужество, проявленные в ходе спецоперации на Украине, получили 54 военнослужащих из Петербурга, в том числе - посмертно, заявил губернатор Александр Беглов в интервью РИА Новости.
"К началу июня 54 наших военнослужащих награждены за героизм, отвагу и мужество, проявленные в ходе спецоперации. Это те, кто призывался из Петербурга, служил в воинских частях на территории города или жил здесь", - сказал Беглов.
Он рассказал истории троих из них. В частности, отметил губернатор, капитану Алексею Жихареву посмертно присвоено звание Герой России. "Его рота 10 часов держала оборону, уничтожила более сотни живой силы противника и четыре единицы бронированной техники. Покидая позицию последним, он прикрыл собой подчиненного и погиб", - сказал Беглов.
Глава города также отметил подполковника медицинской службы Алексея Дружинина, который несмотря на контузию и ранения кистей рук, прооперировал трех сослуживцев, спас им жизни и организовал эвакуацию в тыл под огнем противника. Он награжден медалью Суворова.
"Рядовой Денис Нечай в составе минометного подразделения занял выгодный рубеж и семь дней в упорных боях отражал атаки противника, пока не получил тяжелое ранение. Награжден самой почетной солдатской медалью "За отвагу", - добавил губернатор.