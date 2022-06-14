https://ria.ru/20220614/nagrady-1795260878.html

Награды за мужество и отвагу в спецоперации получили 54 петербуржца

Награды за мужество и отвагу в спецоперации получили 54 петербуржца - РИА Новости, 14.06.2022

Награды за мужество и отвагу в спецоперации получили 54 петербуржца

Награды за героизм, отвагу и мужество, проявленные в ходе спецоперации на Украине, получили 54 военнослужащих из Петербурга, в том числе - посмертно, заявил... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T17:22

2022-06-14T17:22

2022-06-14T17:26

специальная военная операция на украине

россия

санкт-петербург

безопасность

александр беглов

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Награды за героизм, отвагу и мужество, проявленные в ходе спецоперации на Украине, получили 54 военнослужащих из Петербурга, в том числе - посмертно, заявил губернатор Александр Беглов в интервью РИА Новости.Он рассказал истории троих из них. В частности, отметил губернатор, капитану Алексею Жихареву посмертно присвоено звание Герой России. "Его рота 10 часов держала оборону, уничтожила более сотни живой силы противника и четыре единицы бронированной техники. Покидая позицию последним, он прикрыл собой подчиненного и погиб", - сказал Беглов.Глава города также отметил подполковника медицинской службы Алексея Дружинина, который несмотря на контузию и ранения кистей рук, прооперировал трех сослуживцев, спас им жизни и организовал эвакуацию в тыл под огнем противника. Он награжден медалью Суворова."Рядовой Денис Нечай в составе минометного подразделения занял выгодный рубеж и семь дней в упорных боях отражал атаки противника, пока не получил тяжелое ранение. Награжден самой почетной солдатской медалью "За отвагу", - добавил губернатор.Читайте полный текст интервью Александра Беглова >>

https://ria.ru/20220611/geroy-1794766230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, санкт-петербург, безопасность, александр беглов, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)