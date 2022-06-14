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Награды за мужество и отвагу в спецоперации получили 54 петербуржца - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/nagrady-1795260878.html
Награды за мужество и отвагу в спецоперации получили 54 петербуржца
Награды за мужество и отвагу в спецоперации получили 54 петербуржца - РИА Новости, 14.06.2022
Награды за мужество и отвагу в спецоперации получили 54 петербуржца
Награды за героизм, отвагу и мужество, проявленные в ходе спецоперации на Украине, получили 54 военнослужащих из Петербурга, в том числе - посмертно, заявил... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:22
2022-06-14T17:26
специальная военная операция на украине
россия
санкт-петербург
безопасность
александр беглов
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Награды за героизм, отвагу и мужество, проявленные в ходе спецоперации на Украине, получили 54 военнослужащих из Петербурга, в том числе - посмертно, заявил губернатор Александр Беглов в интервью РИА Новости.Он рассказал истории троих из них. В частности, отметил губернатор, капитану Алексею Жихареву посмертно присвоено звание Герой России. "Его рота 10 часов держала оборону, уничтожила более сотни живой силы противника и четыре единицы бронированной техники. Покидая позицию последним, он прикрыл собой подчиненного и погиб", - сказал Беглов.Глава города также отметил подполковника медицинской службы Алексея Дружинина, который несмотря на контузию и ранения кистей рук, прооперировал трех сослуживцев, спас им жизни и организовал эвакуацию в тыл под огнем противника. Он награжден медалью Суворова."Рядовой Денис Нечай в составе минометного подразделения занял выгодный рубеж и семь дней в упорных боях отражал атаки противника, пока не получил тяжелое ранение. Награжден самой почетной солдатской медалью "За отвагу", - добавил губернатор.Читайте полный текст интервью Александра Беглова &gt;&gt;
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россия, санкт-петербург, безопасность, александр беглов, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
17:22 14.06.2022 (обновлено: 17:26 14.06.2022)
 
Награды за мужество и отвагу в спецоперации получили 54 петербуржца

Беглов: награды за героизм и мужество во время спецоперации получили 54 петербуржца

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Награды за героизм, отвагу и мужество, проявленные в ходе спецоперации на Украине, получили 54 военнослужащих из Петербурга, в том числе - посмертно, заявил губернатор Александр Беглов в интервью РИА Новости.
"К началу июня 54 наших военнослужащих награждены за героизм, отвагу и мужество, проявленные в ходе спецоперации. Это те, кто призывался из Петербурга, служил в воинских частях на территории города или жил здесь", - сказал Беглов.
Он рассказал истории троих из них. В частности, отметил губернатор, капитану Алексею Жихареву посмертно присвоено звание Герой России. "Его рота 10 часов держала оборону, уничтожила более сотни живой силы противника и четыре единицы бронированной техники. Покидая позицию последним, он прикрыл собой подчиненного и погиб", - сказал Беглов.
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В Кировской области открыли памятную доску Герою России Ягидарову
Глава города также отметил подполковника медицинской службы Алексея Дружинина, который несмотря на контузию и ранения кистей рук, прооперировал трех сослуживцев, спас им жизни и организовал эвакуацию в тыл под огнем противника. Он награжден медалью Суворова.
"Рядовой Денис Нечай в составе минометного подразделения занял выгодный рубеж и семь дней в упорных боях отражал атаки противника, пока не получил тяжелое ранение. Награжден самой почетной солдатской медалью "За отвагу", - добавил губернатор.
Читайте полный текст интервью Александра Беглова >>
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСанкт-ПетербургБезопасностьАлександр БегловВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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