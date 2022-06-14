https://ria.ru/20220614/moryaki-1794647962.html

"У нас нет выбора": из-за чего заводят уголовные дела на моряков

"У нас нет выбора": из-за чего заводят уголовные дела на моряков - РИА Новости, 14.06.2022

"У нас нет выбора": из-за чего заводят уголовные дела на моряков

Во Владивостоке на рыбака завели дело о контрабанде наркотиков — потому что вез с собой болеутоляющее. В Мурманске капитан из-за сиропа от кашля едва не угодил... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T08:00

2022-06-14T08:00

2022-06-14T08:01

здоровье - общество

россия

море

медицина

наркотики

законодательство

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Мария Рубникович. Во Владивостоке на рыбака завели дело о контрабанде наркотиков — потому что вез с собой болеутоляющее. В Мурманске капитан из-за сиропа от кашля едва не угодил за решетку. Моряки в дальнем плавании нередко пополняют аптечку за границей. И рискуют попасть на скамью подсудимых, если в импортном препарате — запрещенное в России вещество. При этом четкого перечня лекарств, которые можно держать на борту, в законодательстве нет."При мне человеку отрезало палец"Ростовчанин Антон Смирнов (имя изменено) с 16 лет в море. На его счету два кругосветных путешествия. Не успел побывать только на Южном полюсе.Сейчас Антон — капитан газовоза. Его судно месяцами в море, поэтому на борту есть все вплоть до скальпеля. Правда, пользоваться им никто не умеет.В критической ситуации корабль идет к берегу, где больного передают в госпиталь. Или эвакуируют вертолетом, но этот вариант обходится компании не в одну тысячу долларов.Пока судно в море, больному или пострадавшему помогают лекарствами. На борту должны быть и сильные анальгетики — их хранят не в судовой аптечке, а в сейфе у капитана. Но на деле такие медикаменты есть не везде.Увидеть в деле корабельную медицину довелось и судовому электромеханику Евгению Коженову — он в море восемь лет. Однажды его товарищ повредил на судне ногу. Рана загноилась.Вскоре судно пришло в Сан-Паулу. Состояние моряка не улучшилось, и его забрали в больницу, где прооперировали и выписали рецепт на препараты.Комплектация минимумОбеспечение лекарствами — больная тема для экипажей. Как укомплектовывать аптечку — вопрос, на который нет однозначного ответа.До 2012-го в России действовал документ, регламентирующий перечень лекарств, необходимых морякам. После жалоб судовладельцев на дороговизну и избыточность препаратов (от 103 до 164 в зависимости от судна) — приказ отменили. А новый так и не выпустили.Теперь судовладельцы обращаются к Международному руководству по судовой медицине от ВОЗ. Помимо перечня рекомендованных таблеток, в нем есть и руководство по первой помощи. Например, на корабле Антона Смирнова аптечку укомплектовывают по этим принципам.Если на морских судах требования ВОЗ стараются соблюдать, то на смешанных или типа река-море может и вовсе не быть медикаментов.Чтобы не оказаться без лекарств в середине пути, многие моряки собирают личный комплект — мази, обезболивающие, антибиотики, антигистаминные. По мере необходимости пополняют набор за границей.С иностранными препаратами нужно быть особенно осторожным. Если в составе вещество, запрещенное в России, есть риск, что при досмотре начнутся проблемы.Таблетки для морского волкаПо словам большинства моряков, личную аптечку они не декларируют, но перед заходом в порт все перепроверяют. Сильнодействующие средства необходимо указывать в документе и убирать в сейф капитана.Чаще всего проблемы с законом возникают из-за конкретных наименований. Например, лекарств, содержащих кодеин. До 2012-го в России их официально назначали от сухого кашля. Но затем запретили отпускать без рецепта, а врачам рекомендовали выписывать аналоги.При этом во многих странах Европы такие препараты продают свободно. "Paracetamol+Codein почти везде считают простым обезболивающим, никто не требует хранить их отдельно в сейфе с другими сильными анальгетикам, — объясняет Владислав. — Российские таможенники пытаются нас на этом подловить".Срок за сиропВ мае 2022-го балкер POLA DEVORA под флагом Мальты причалил в Кольском заливе. В судовой аптечке таможенники нашли десять флаконов средства от кашля Codeine Linctus.Оказалось, препарат не задекларирован. Капитана Вячеслава Праслова заподозрили в контрабанде наркотиков. Лекарство отправили на экспертизу, которая подтвердила наличие кодеина.Как объяснили РИА Новости в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, сотрудники передали материалы в линейное управление МВД на транспорте. Полицейские изучили документы и обстоятельства, после чего в возбуждении дела отказали. В компании "Пола Райз", владеющей балкером POLA DEVORA, прокомментировать ситуацию не смогли.Похожая ситуация — с одним из членов экипажа рыбодобывающего судна. В порту Владивостока в личных вещах моряка таможенники нашли 13 таблеток обезболивающего, в составе которого — трамадол. Провозить такое через пропускные пункты Евразийского экономического Союза можно только с рецептом, которого не было.На рыбака завели уголовное дело по части 1 статьи 229.1 УК ("Контрабанда наркотических средств"). По этой статье грозит от трех до семи лет лишения свободы. Как заявили агентству в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, материалы отправили в МВД. В ведомстве на вопросы РИА Новости о результатах расследования пока не ответили.Впрочем, рецепт, полученный за границей, в России формально могут не признать, говорит юрист "Агентства морского права" Юлия Цветкова."Если препараты или содержащиеся в них вещества относятся к наркотическим или психотропным, — подчеркивает она, — иностранные документы о назначении необходимо перевести на русский язык и заверить нотариально"."Не могут быть абсолютно здоровыми"По словам капитана Смирнова, наверняка есть те, кто хочет поймать кайф от медицинских препаратов. Но чаще всего сильнодействующие или рецептурные средства действительно приобретают для лечения.По словам специалиста по морскому праву юридической фирмы "Джи энд Джи" Владимира Химича, такие действия могут навлечь неприятности как на члена экипажа, так и на судовладельца."Если человек везет серьезные препараты, например сердечные, а потом заболевает или умирает, у страховщиков возникает вопрос, как он прошел медкомиссию", — отмечает эксперт.У тех, кто выходит в плавание, должно быть отличное здоровья. Даже кариес иногда считают препятствием, не говоря о болезнях сердца.Самые строгие — аргентинцы и украинцыПроблемы на таможне возникают у моряков и в зарубежных портах. Причем внимание контролеров за границей привлекают не только рецептурные или запрещенные препараты. Обычную таблетку от головной боли могут признать нарушением, если она неправильно хранится.За 13 лет матрос Алексей Игнатов (имя изменено) побывал в Турции, Хорватии, Румынии, Болгарии, Украине и еще 20 странах. Особенно запомнились украинские таможенники."В Одессе была самая долгая таможня, — рассказывает он. — Изучали состав каждой таблетки. Смотрели везде — даже в мусорных урнах".Так же строго досмотр проводили и в Таллине. При малейшем подозрении заставляли откручивать подволок (обшивку потолка) или кусок переборки (перегородки) в каюте.При таком контроле вряд ли возможно что-то спрятать, и лекарства выкидывают. По словам юристов, из-за сильных отличий в оснащении судовой амбулатории и законодательстве разных стран, у членов экипажей один выход — проверять все самостоятельно или обращаться к специалистам по морскому праву. Даже если на рейсе начался насморк или заболело горло.

https://ria.ru/20220520/flot-1789508927.html

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здоровье - общество, россия, море, медицина, наркотики, законодательство